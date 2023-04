Bronzer, róż do policzków i rozświetlacz w jednym za mniej niż 30 zł. Obok takiego hitu nie można przejść obojętnie

Wiosenną pielęgnacją warto zacząć od ciała. W tym przypadku idealnie sprawdzi się proteinowy krem do twarzy i ciała dla skóry atopowej, suchej i podrażnionej od marki Nacomi Next Level. Idealnie łagodzi on podrażnienia zmiękcza i natłuszcza skórę. Twoja skóra potrzebuje więcej słońca. Postaw na poranną bombę odżywczą z kremem na przebudzenie od marki Ziaja. Bosko rozświetla skórę, odżywia ją i nadaje się pod makijaż. Na wieczór wypróbuj krem-maska na noc z tej serii. Otuli on Twoją skórę i doda jej maksymalnego nawilżenia.

W pielęgnacji przeciwstarzeniowej, jako alternatywa dla retinolu, polecamy Serum Terapia z Peptydami od Nacomi Nest Level. To przeciwzmarszczkowa kuracja, która widocznie spowalnia procesy starzenia się skóry. Zawarte w kosmetyku składniki aktywne pobudzą naszą cerę i minimalizują widoczność bruzd.

Marzą Ci się już wakacje i skóra muśnięta słońcem? Mamy coś szybszego i zdecydowanie bezpieczniejszego. W ofercie marki Dax Sun znajdziesz rozświetlający balsam brązujący. To idealna alternatywa dla samoopalacza. Sprawdzi się on u osób początkujących. Idealnie brązowi skórę i nie pozostawia plam. Możesz przetestować również absolutny hit marki czyli kropelki samobrązujące do twarzy i ciała. Dodaj je to swojego ulubionego kremu i ciesz się zdrową opalenizną.

Marka Radical posiada w swojej ofercie dwa genialnie sera wzmacniające i zagęszczające rzęsy i brwi. To doskonała opcja, by poprawić kondycję brwi i rzęs i przygotować je na lato, gdy częściej będziemy rezygnować z makijażu.

W makijażu polecamy mulfitfunkcyjne produkty. To między innymi paletki z różami do policzków oraz bronzerami od marki Moira Cosmetics oraz trio Miss Beauty od Golden Rose.