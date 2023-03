Bursztyn – klejnot w koronie dla pielęgnacji włosów!

Bursztyn to niezwykle cenny surowiec, który z roku na rok zyskuje coraz większe uznanie w oczach kosmetologów. Z uwagi na to, że bogaty jest m. in. w krzem, magnez, żelazo, wapń, potas i kwasy żywiczne, doskonale sprawdza się w kosmetykach tworzonych z myślą o włosach potrzebujących regeneracji i odżywienia, z tendencją do wypadania oraz przetłuszczania się. Produkty z bursztynem wzmacniają cebulki i ograniczają produkcję sebum. Dlatego właśnie bursztyn pokochają przede wszystkim włosy bardzo zniszczone i osłabione oraz z tendencją do przetłuszczania.

Jantar Medica – polskie kosmetyki z bursztynem

Produkty z bursztynem mogą mieć różną postać, dlatego w linii Jantar Medica znajdziemy m. in. szampon enzymatyczny, wzmacniającą włosy wcierkę, jak i lekką mgiełkę do stosowania na mokro i na sucho. Ich zaawansowane formuły oparto na unikalnych właściwościach bursztynu a także na cenionych, wyselekcjonowanych składnikach aktywnych. Dzięki temu zapewniają intensywną pielęgnację włosów wymagających regeneracji i odbudowy, zapewniając skórze głowy i włosom kompleksową terapię o szerokim spektrum działania. Efekty są widoczne już od pierwszego zastosowania, a skuteczność dermokosmetyków Jantar Medica potwierdziło specjalistyczne laboratorium badawcze.

Jantar Medica Szampon enzymatyczny z wyciągiem z bursztynu i peelingiem papainowym dla włosów przetłuszczających się widocznie poprawia kondycję skóry głowy i włosów już od pierwszego zastosowania. Jego zaawansowana formuła oparta jest na właściwościach bursztynu, który pielęgnuje, chroni i odżywia włosy. Ponadto zawarta w składzie papaina wspomaga usuwanie zrogowaciałego naskórka, cynk PCA reguluje wydzielanie sebum, witamina PP poprawia kondycję włosów i chroni je przed szkodliwym działaniem środowiska, a mocznik nawilża oraz zmiękcza skórę głowy.

Jantar Medica Odżywka-wcierka z wyciągiem z bursztynu do skóry głowy i włosów zniszczonych uwzględnia najistotniejsze potrzeby włosów cienkich, słabych, delikatnych a przy tym zniszczonych. Zawiera: wyciąg z bursztynu, biotynę, argininę, niacynamid oraz witaminy A, E i F i d-pantenol. Systematycznie stosowana wspomaga regenerację i łagodzi podrażnienia. Włosy stają się wyraźnie grubsze, lśniące i odporne na uszkodzenia oraz szkodliwy wpływ środowiska.

Jantar Medica Mgiełka z wyciągiem z bursztynu dedykowana jest włosom bardzo zniszczonym, matowym i wymagającym regeneracji. Jej skład oparto na bursztynie, biotynie, argininie, niacynamidzie, proteinach i keratynie. Mgiełka nie obciąża i można ją stosować zarówno na mokre, jak i suche włosy. Przy regularnym stosowaniu włosy stają się mniej podatne na łamanie i rozdwajanie, łatwo się rozczesują i są odporniejsze na uszkodzenia.

i Autor: Materiały prasowe Jantar