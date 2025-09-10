Buty do zadań specjalnych. Idealne na jesień

Ruch GRAVEL to nie tylko bieganie - to styl życia. Niezależnie od tego, czy wybierasz miejskie ulice, parkowe alejki czy szutrowe drogi, buty z kolekcji GRAVEL powstały z myślą o tych, którzy czerpią radość z odkrywania nowych tras. Aero Blaze 3 GRVL GORE-TEX pozwala bez wysiłku zmieniać nawierzchnię z asfaltowej na naturalne ścieżki, nawet przy kapryśnej pogodzie, łącząc tym samym entuzjastów biegania, dla których liczy się odkrywanie, wspólne doświadczanie i radość z ruchu bez zbędnych ograniczeń.

WSZECHSTRONNOŚĆ I OCHRONA W KAŻDYCH WARUNKACH

Aero Blaze 3 GRVL GoreTex to nowy model, który łączy w sobie komfort, ochronę i lekkość. Dzięki podeszwie środkowej wykonanej ze sprężystej pianki optiFOAM² (100% TPU) model ten zapewnia miękkie lądowania i sprężyste wybicie, sprawiając, że każdy krok jest płynny i dynamiczny. Podeszwa zewnętrzna Gravel Contagrip® inspirowana kołami rowerów gravelowych łączy w sobie bieżnik o wzorze jodełki, w którym kostki mocno wbijają się w ziemię zapewniając lepszą przyczepność na luźnych i grząskich nawierzchniach z odpowiednią mieszanką gumy dobraną tak, by zwiększyć trwałość i wszechstronność podeszwy. Niezależnie od tego, czy biegniesz po gładkim asfalcie, luźnym szutrze, czy wymagającym szlaku, ulepszona przyczepność daje pewność i kontrolę, a zmiana nawierzchni z szutrowej na asfaltową i z powrotem staje się bezproblemowa. Technologia sensiFIT™ opinająca stopę od podeszwy środkowej aż po sznurowanie w połączeniu z klasycznymi, płaskimi sznurowadłami pozwala na indywidualne i komfortowe dopasowanie buta do stopy, ograniczając punkty nacisku. Wzmocniony przód buta dodatkowo chroni przed błotem oraz kamieniami. Oddychająca membrana GORE-TEX utrzymuje suchość i komfort w każdych warunkach pogodowych, pozwalając przekraczać granice i odkrywać nowe tereny bez ograniczeń. Niezależnie od tego, czy liczy się dla Ciebie szybkość, czy przygoda - Aero Blaze 3 GRVL GORE-TEX powstał, by zabrać Cię jeszcze dalej.

Drop: 8mm (35mm - 27mm)

Waga: 283g męskie, 233g damskie

Głębokość bieżnika: 2.5mm

Salomon zaprasza wszystkich miłośników biegania do wspólnego odkrywania “gravelowego” ducha sportu podczas otwartych treningów biegowych. Spotkania odbędą się 20 września na krakowskich Błoniach oraz 11 października w Warszawie. Szczegóły wydarzeń dostępne będą na oficjalnym profilu marki Salomon na Facebooku.

i Autor: Salomon/ Materiały prasowe