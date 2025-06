Buty Grisport City – idealne na city break!

Buty włoskiej marki Grisport łączą wygodę, trwałość i styl, dzięki czemu sprawdzają się nie tylko w terenie, ale i na ulicach miast. Wśród nich znajdziemy zarówno klasyczne buty za kostkę, jak i lżejsze wersje, takie jak trekkingowe sneakersy czy sandały. Te pierwsze oferują doskonałą amortyzację i przyczepność, co czyni je idealnym wyborem dla aktywnych osób, które cenią komfort nawet podczas długich spacerów. Natomiast te drugie to świetne rozwiązanie na ciepłe dni, bo zapewniają przewiewność, a jednocześnie stabilność i wygodę zarówno na letnich wycieczkach, jak i podczas codziennych obowiązków. Wniosek? Grisport w ‘miejskiej odsłonie’ to najlepsze rozwiązanie dla tych, którzy szukają wytrzymałego, wygodnego i wszechstronnego obuwia. Bez względu na to, czy w planach jest górska wyprawa czy po prostu spacer po parku – Grisport to gwarancja komfortu na każdym kroku.

Outdoor w wersji ‘light’ – z Grisport to możliwe!

Grisport GR-25-32-9005M to męski model z kolekcji ‘City’, czyli idealny wybór dla tych, którzy cenią sobie nowoczesny design, wygodę użytkowania i miejską funkcjonalność. Buty wykonano z lekkiej, przewiewnej siateczki mesh, zapewniającej doskonałą wentylację i komfort nawet w najcieplejsze dni. Ponadto specjalna piankowa wkładka Memory Foam naturalnie dopasowuje się do kształtu stopy, zapewniając wyjątkową wygodę na każdym kroku. Uwagę zwraca kolorystyka, zwłaszcza przyciągająca wzrok żółta podeszwa. Grisport GR-25-10-9014M mają zaś bardziej stonowany look w kontekście barw, bo dominują tu odcienie szarości przełamane pomarańczowymi akcentami, ale za to warto przyjrzeć się ich ukośnemu, oryginalnemu sznurowaniu. Do tej samej „rodziny” należy model Grisport GR-25-10-9018M. To także lekkie buty turystyczne, zaprojektowane z myślą o komforcie i trwałości. Mają oliwkową cholewkę z czarnymi i pomarańczowymi detalami, solidną, lekko podwyższoną podeszwę oraz wkładkę Memory Foam. Je również wyróżnia nieoczywisty układ sznurowadeł.

Na ciepłe dni ciekawym wyborem dla niego będą buty Grisport GR-25-03-9044M, a dla niej Grisport GR-25-03-9043L. To sandały trekkingowe o zabudowanej konstrukcji, idealne na letnie wędrówki oraz aktywności outdoorowe. Mają wytrzymałą cholewkę wykonaną z syntetycznych i tekstylnych materiałów, które zapewniają dobrą wentylację i trwałość oraz zabudowany przód z gumowym wzmocnieniem, chroniący palce przed uderzeniami o przeszkody. System szybkiego sznurowania z elastycznym ściągaczem ułatwia dopasowanie buta do stopy, a gruba, dobrze profilowana podeszwa z bieżnikiem zapewnia przyczepność na różnych nawierzchniach. Męski model jest czarny z pomarańczowymi i szarymi akcentami, w przypadku wersji damskiej szarość została połączona z różem i bordo.

W ofercie Grisport nie brakuje także typowo letnich modeli. Grisport GR-25-34-9022M to lekkie i przewiewne męskie sandały trekkingowe z wysokiej jakości materiałów tekstylnych. Mają grubą amortyzowaną podeszwę, która gwarantuje doskonałą przyczepność zarówno na miejskich chodnikach, jak i w trakcie leśnych wędrówek, a profilowana wkładka z pianki dostosowuje się do kształtu stopy, oferując niespotykaną wygodę nawet przy długotrwałym użytkowaniu. Zapięcie na rzep pozwala zaś na łatwe i szybkie dopasowanie obuwia, co dodatkowo zwiększa komfort noszenia. Na uwagę bez wątpienia zasługuje ich design, bo cholewka wykonana została z trwałego materiału tekstylnego o strukturze przypominającej jeans, co nadaje im stylowy wygląd i zdobi je widoczne czerwone logo. Podobną wygodę i stabilność oferuje szaro-niebiesko-fioletowy model Grisport GR-25-34-9024L. To buty zaprojektowane z myślą o miłośniczkach aktywnego stylu życia, które doskonale sprawdzają się zarówno podczas letnich wędrówek po leśnych szlakach, jak i po miejskiej dżungli.

i Autor: materiały prasowe Grisport

