Buzia maleństwa pod specjalną ochroną

Wsyp 3 łyżki do wanny z wodą, a aromatyczna kąpiel ukoi Twoje zmysły i odpręży ciało. Skóra będzie pachnieć przez cały dzień. Naturalna sól do kąpieli

Oczka

W przypadku mycia oczu bobasa ważne jest użycie dwóch osobnych wacików (które nie zostawiają włókien!) i zachowanie kierunku od zewnętrznego do wewnętrznego kącika oka. Pozwala to uniknąć rozprowadzania brudu oraz bakterii.

Uszka

Uszka maluszka wystarczy przecierać mokrym wacikiem raz na 2-3 dni, oczyszczając małżowinę, widoczne wejście do przewodu słuchowego oraz miejsca za uszkami. Nie wolno za to używać patyczków, które mogłyby uszkodzić maleństwu błonę bębenkową.

Nosek

Pielęgnacja noska polega na wkropleniu 1-2 kropel soli fizjologicznej lub roztworu wody morskiej do każdego przewodu nosowego. Następnie malucha warto ułożyć na brzuszku lub boku, wówczas zanieczyszczenia powinny spłynąć tak nisko, aby pozbyć się ich wacikiem lub usunąć aspiratorem.

Dziąsła

To, że dziecko pije jedynie mleko mamy nie oznacza, że po jego spożyciu nie ma w buzi bakterii. Do ich usunięcia nie potrzeba jednak specjalistycznych produktów – wystarczy jałowy gazik, który należy zwilżyć wodą, nawinąć na swój palec, a następnie delikatnie przetrzeć nim dziąsła i błony śluzowe.

Skóra twarzy

Buzia dziecka z reguły nie wymaga mycia częstszego niż raz dziennie namoczonym w przegotowanej letniej wodzie lub soli fizjologicznej wacikiem. Jednak, zwłaszcza u noworodków, istotne jest to, aby zmywać ze skóry większe zanieczyszczenia każdorazowo, gdy się pojawią. Mowa zwłaszcza o zabrudzeniach z ulanego mleka, które mogą ją podrażnić. Uwaga: mokrej skóry nie wolno pocierać ręcznikiem, a delikatnie go przykładać, aby wchłonął wilgoć. W pielęgnacji najlepiej sprawdzą się preparaty z dopiskiem ‘od. 1. dnia życia’, takie jak IDEE DERM BABY Krem ochronny do twarzy. Zapewnia on intensywne nawilżenie i natłuszczenie skóry twarzy, koi, łagodzi i wzmacnia jej barierę ochronną. Ma lekką formułę, przyjazne pH oraz zawiera 98% składników naturalnych, m. in. lanolinę, olej słonecznikowy, olej canola, masło shea, betainę, ekstrakt z bawełny i alantoinę.