Między tymi kosmetykami jest chemia. 3 duety nie tylko na walentynki

Najlepsza para do oczyszczania

Oczyszczanie twarzy to podstawa całej rutyny pielęgnacyjnej, od której zależy powodzenie następnych formuł na kolejnych etapach. Dla najlepszych efektów potrzebny jest nie jeden kosmetyk, a dwa. Kluczem do cery doskonale przygotowanej do pielęgnacji jest bowiem dwuetapowe oczyszczanie. Można wręcz zaśpiewać: Bo do tanga trzeba dwojga, a do oczyszczania twarzy dwóch... produktów.

Płyn micelarny Garnier Skin Naturals

Głównym składnikiem płynu micelarnego od Garnier są micele, a więc mikrocząsteczki o sferycznych kształtach, które są hydrofobowe (tłuszczolubne) i hydrofilowe (lubiące wodę). Takie połączenie pozwala przyciągać zanieczyszczenia różnego typu. Z jednej strony formuła radzi sobie z sebum, makijażem czy pozostałościami kremu SPF, a z drugiej również kurzem, metalami ciężkimi (smog), pyłkami i innymi zanieczyszczeniami. W tym przypadku skuteczność łączy się z łagodnym działaniem, które jest odpowiednie dla każdego rodzaju skóry, również wrażliwej. Fakt, że radzi sobie świetnie, nie oznacza, że w duecie nie jest w stanie zrobić tego jeszcze lepiej.

Nawilżająca Emulsja oczyszczająca Garnier Pure Active

Głębokie oczyszczanie twarzy to podstawa koreańskiej pielęgnacji. Według tego podejścia dla pozbycia się wszelkich zanieczyszczeń ze skóry kluczowe jest dwuetapowe oczyszczanie twarzy (double cleansing). Dopełnieniem rutyny, w której jako pierwszy został użyty różowy płyn micelarny Garnier, może być Nawilżająca emulsja oczyszczająca Garnier Pure Active. Ten krok dzięki połączeniu produktu myjącego i wody pozwala pozbyć się resztek zanieczyszczeń i jeszcze lepiej oczyścić skórę przed następnymi etapami pielęgnacji. Kosmetyk bazuje przede wszystkim na trzech składnikach: glinka oczyszcza, kwas hialuronowy nawilża, a ceramidy wspierają funkcje ochronne skóry, zabezpieczają przed utratą wody oraz niekorzystnym działaniem czynników zewnętrznych

Pielęgnacyjna power couple

Zakochana para, to nie tylko Jacek i Barbara. W kosmetyczce takie uczucie łączy chociażby sera i dopełniające je kremy. Z uczuciem i troską traktują nie tylko siebie nawzajem, ale również spragnioną ich cerę. Przekonać się można o tym na własnej skórze sięgając po nawilżającą parę Mixa.

Mixa Hyalurogel serum nawilżające z kwasem hialuronowym

Sam krem może okazać się niewystarczający dla odpowiedniego nawilżenia skóry. Przed jego aplikacją warto nałożyć serum, które razem z nim stworzy pielęgnacyjną power couple. Mixa Hyalurogel to doskonała opcja dla skóry wrażliwej, normalnej i suchej. Zapewnia jej 24 godziny nawilżenia. Za działanie odpowiada wysokie stężenie składników aktywnych: niacynamidu, prowitaminy B5 oraz kwasu hialuronowego. Składniki te sprawiają, że skóra staje się gładka i wypełniona oraz wygląda zdrowiej już po 4 tygodniach stosowania. Jeszcze lepiej działa w duecie z kremem z tej samej linii.

Mixa Hyalurogel bogaty krem intensywnie nawilżający

Już sama nazwa wskazuje, że Mixa Hyalurogel bogaty krem intensywnie nawilżający, jest kosmetykiem o wysokowartościowej formule. Składniki kremu chronią cerę przed przesuszeniem i czynnikami zewnętrznymi. Za efekt odpowiada przede wszystkim wzbogacenie formuły o kwas hialuronowy. Ten naturalny składnik budulcowy skóry jest w stanie wchłonąć 1000 razy więcej wody, niż sam waży. Wykazuje właściwości nawilżające, koi i łagodzi podrażnienia, przynosząc ulgę suchej skórze. Natychmiast dostarcza ciągłego nawilżenia skóry przez 24 godziny.

Pielęgnacja włosów z uczuciem

Jak dwie połówki jabłka mogą pasować do siebie nie tylko ludzie, ale również kosmetyki do pielęgnacji włosów. Jeden bez drugiego żyć może, ale co to za życie. Razem zawsze lepiej, a efekty można zobaczyć na własnych włosach. Tego typu pary zawsze coś łączy. Dopełniają się doskonale. Przykładu nie trzeba daleko szukać. Chociażby duet z keratyną od Garnier Fructis, który dba o odbudowę włókien włosów, żeby zawsze wyglądały zachwycająco.

Garnier Fructis Goodbye Damage Inner-Repair Shampoo

Pomimo że kuracja odbudowująca regeneruje włosy, to w parze idzie jej to jeszcze lepiej. Z tego powodu rytuał pielęgnacyjny warto rozpocząć od szamponu. Garnier Fructis Goodbye Damage Inner-Repair Shampoo odbudowuje powierzchnię włosa oraz uzupełnia ubytki włosów spowodowane ich stylizacją. W jego składzie znajdują się ekstrakt z olejku amli i roślinna keratyna, które już podczas mycia zaczynają pielęgnować włosy, żeby po były odżywione i lśniące.

Garnier Fructis Goodbye Damage Keratin Filler

Odbudowująca kuracja do włosów Garnier Fructis Goodbye Damage Keratin Filler to kosmetyk, po który warto sięgnąć w przypadku włosów wymagających regeneracji. Wzmacnia i odżywia, by nie tylko odzyskały piękny wygląd, ale były też bardziej odporne na warunki, z którymi muszą mierzyć się każdego dnia. Za jego działanie odpowiadają ekstrakt olejku z amli. To właśnie on regeneruje zniszczone włosy i naprawia je od wewnątrz. Wspiera go keratyna roślinna, która odbudowuje uszkodzoną strukturę włosów.