Elegancki makijaż na studniówkę 2025. Trendy, kolory i formuły

Makijaż na studniówkę 2025

Nastolatki powinny przede wszystkim wybierać kosmetyki dostosowane do ich wieku i stawiać na delikatny makijaż. Pełen make-up z podkładem, korektorem pod oczy i mocnym konturowaniem raczej nie jest dobrym pomysłem. Nie znaczy to jednak, że nastolatki nie mogą się malować. Jakie kosmetyki będą najlepsze dla młodej cery? Przede wszystkim wybieraj kosmetyki o lekkiej konsystencji, zrezygnuj z ciężkich podkładów i na rzecz kremów BB lub CC. Rewelacyjnie wyrównają one koloryt skóry i zniwelują przebarwienia. Młoda skóra często boryka się z trądzikiem i zmianami hormonalnymi dlatego też ciężkie kosmetyki mogą jedynie pogłębić ten problem. W makijażu oczu postaw na świetliste i jasne kolory. Zrezygnuj z ciemnych i przytłaczających cieni. Pamiętaj, by stosować techniki, które optycznie powiększą i otworzą oczy. Dobrym rozwiązaniem jest aplikacja niewielkiej ilości rozświetlacza w wewnętrznym kącika oka.

Rok 2025 będzie obfitował w skrajności. Z jednej strony w modzie będą beże i brązy. Wszystko za sprawą koloru roku 2025 Instytutu Panton.W 2025 roku królować będzie klasyka, a kolorem na nadchodzące 12 miesięcy wybrano Mocha Mousse. To nieco karmelowy brąz z nutą ciemnych odcieni czekolady. "Na rok 2025 Pantone Color Institute wybrał Pantone 17-1230 Mocha Mousse, rozgrzewający, brązowy odcień nasycony bogactwem. Pielęgnuje nas dzięki sugestii smakowitych właściwości czekolady i kawy, odpowiadając na nasze pragnienie komfortu". Nie znaczy to jednak, że na oczach zabraknie szaleństwa. Makijażyści przekonują, że hitem 2025 okażą się również metaliczne i opalizujące cienie do powiek.

Smokey eyes to absolutnie ponadczasowa klasyka. To makijaż, który pasuje praktycznie każdemu rodzajowi urody i mało kto nie wygląda w nim dobrze. Co ważne, smokey eyes to przede wszystkim technika aplikowania cieni, tradycyjny makijaż tego rodzaju opiera się na neutralnych kolorach (brązy i szarości) jednak można go wykonać w jakich tylko chcemy odcieniach

Jak wykonać smokey eyes? Krok po krok

Zaaplikuj korektor bądź bazę pod cienie na cała powierzchnię skóry oka. Dzięki temu nałożone cienie lepiej się będą rozcierały oraz makijaż utrzyma się dłużej.

Nałóż lśniący, jasny cień w wewnętrznym kąciku oka i rozetrzyj go w zagłębieniu. Uważaj, by produkt nie przedostał się na ruchomą część powieki. Jasnym, matowym cieniem pomaluj górną część powieki aż do łuku brwiowego.

Wybierając coraz ciemniejsze kolory cieni (zaczynaj od najjaśniejszego do najciemniejszego) puchatym pędzelkiem delikatnie zaznaczaj załamanie powieki. Na sam koniec użyj najciemniejszego koloru - może być czarny albo kredka do oczu. Pamiętaj, by wszystkie rozetrzeć, by kolory przenikały między sobą. Ciemny cień zaaplikuj również w zewnętrznej części dolnej powieki.

Wybierz cień główny i zaaplikuj go na ruchomej powiece. Wybierz do tego zbity pędzelek, aby uzyskać bardziej intensywny kolor może wklepywać produkt w powiekę bez jego rozcierania. Tego samego koloru użyj na dolnej powiece.

Smokey eyes gotowe, pamiętaj by dobrze wytuszować rzęsy. Taki makijaż potrzebuje właściwej oprawy. Jeżeli chcesz możesz zaaplikować również eyeliner, całość zyska wtedy jeszcze bardziej dramatycznego wykończenia.

Kosmetyki do studniówkowego makijażu

NARS Natural Radiant Longwear Foundation - Podkład

Odkryj innowacyjny podkład wielozadaniowy. Wyraziste krycie, naturalne wykończenie i lekka formuła pozwolą Ci cieszyć się nieskazitelną, satynową cerą przez wiele godzin. Dzięki koktajlowi owoców (ekstrakt z jabłka, maliny i arbuza), twoja cera będzie wyglądać promiennie, a skóra będzie widocznie zadbana i odżywiona. Bogata formuła idealnie dopasowuje się każdego rodzaju skóry, zapewniając komfort krycia i trwałości.

NARS Radiant Creamy Concealer

Korektor który zyskał miano ikony i do dziś jest numerem jeden w Stanach Zjednoczonych. W czym tkwi jego magia? Jego budowane krycie oraz lekkość wykończenia, pozwalają na pełne wygładzenie okolicy pod okiem bez efektu ciężkości. Dzięki ekstraktowi z pestek winogron skóra jest optycznie rozświetlona i zadbana. Jego formuła idealnie sprawdza się do każdego rodzaju cery, dzięki plastycznej konsystencji, pozwalającej na budowanie krycia. Dzięki dużej gamie kolorystycznej możesz bez problemu znaleźć swój idealny odcień. Spróbuj, a przekonasz się, czemu pokochały go miliony.

HUDA BEAUTY Easy Bake Loose Baking & Setting Powder

Taki sam skład - nowy wygląd. Możesz otrzymać produkt w nowym lub poprzednim opakowaniu – oba zawierają ten sam kultowy puder. Puder sypki Easy Bake to kultowy produkt Huda Beauty i sekret perfekcyjnego wyglądu. Easy Bake to ostatni etap makijażu Hudy, który zachowuje nienaganny wygląd do 10 godzin. Bardzo drobne pigmenty sprawiają, że puder ma lekką, jedwabistą konsystencję, nie zatyka porów i nadaje cerze subtelny blask. Wystarczy odrobina pudru Easy Bake, aby stworzyć na skórze transparentną warstwę o matowym wykończeniu, która redukuje świecenie i przebarwienia oraz podkreśla rysy twarzy, a jednocześnie nie rozmazuje się i nie zbiera się w zmarszczkach.

PIXI On-The-Glow Blush - Róż w sztyfcie

Róż w sztyfcie z żeń-szeniem, aloesem oraz wyjątkowym połączeniem ekstraktów z owoców. Nada Twojej skórze naturalnego blasku i świeżości, jednocześnie ją nawilżając.

CHARLOTTE TILBURY HOLLYWOOD CONTOUR LIGHT WAND - konturowanie na mokro

Hollywood Contour Wand to doskonała lekka formuła, która łatwo się blenduje i umożliwia budowanie efektu, zapewniając idealne wykonturowanie twarzy. Łatwy w użyciu aplikator z gąbką pozwala łatwo uzyskać efekt idealnie wyrzeźbionych kości policzkowych. Zawiera specjalne jednolite pigmenty o dobrej przyczepności, które podkreślają kontury i tworzą naturalną grę cieni i świateł. Lekka i sucha konsystencja nałożonej formuły ułatwia blendowanie.