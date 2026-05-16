Celebruj miłość. Wyjątkowe prezenty dla mamy, które mówią więcej niż "kocham Cię"

TOUS MAMA

Każdy element kolekcji TOUS Mama – od naszyjników po charmsy opowiada historię miłości i wdzięczności. Srebro oraz srebro vermeil tworzą biżuterię, która łączy elegancję z emocjami, przypominając mamom o wyjątkowej roli, jaką pełnią w naszym życiu. To subtelny sposób, by codziennie wyrazić czułość i bliskość, a jednocześnie dodać akcentu w stylizacji. Każdy element kolekcji powstał z myślą o wyjątkowych chwilach, które warto celebrować razem.

i Autor: TOUS/ Materiały prasowe

i Autor: TOUS/ Materiały prasowe

TOUS GALAXY

TOU S GALAXY to kolekcja inspirowana estetyką lat 90. - kolorową, odważną i pełnącharakteru. Projekty łączą stal z kontrastującą, kolorową żywicą oraz kultowymi motywami marki, takimi jak serca, kwiaty i kultowy miś TOUS. Wyraziste formy i zabawa proporcjami nadają kolekcji nowoczesny, modowy charakter, celebrując indywidualność i swobodę wyrażania siebie.

i Autor: TOUS/ Materiały prasowe

i Autor: TOUS/ Materiały prasowe

TOUS UNLOCK

Każda biżuteria skrywa wyjątkowe wspomnienia i emocje, a kolekcja TOUS UNLOCK została stworzona z myślą o celebrowaniu więzi oraz osobistych historii. Charakterystyczne zawieszki w formie kluczy, kłódek i symbolicznych motywów tworzą nowoczesne projekty inspirowane ideą połączenia i bliskości. Dwukolorowe wykończenia oraz możliwość personalizacji wybranych wisiorków za pomocą graweru sprawiają, że każdy element kolekcji może stać się wyjątkowym talizmanem i osobistym symbolem relacji. Kolekcja zachęca do tworzenia własnych kombinacji biżuterii, podkreślając znaczenie najważniejszych więzi.

i Autor: TOUS/ Materiały prasowe