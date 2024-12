Celebruj piękno nie tylko od święta z Eisenberg Paris

To najtrudniejszy kolor lakieru do paznokci. Kobiety dojrzałe powinny uważać na ten manicure. Postarza dłonie i bezlitośnie podkreśli nawet najmniejszą zmarszczkę

Pielęgnacja i makijaż od jakiegoś czasu przenikają się ze sobą. Produkty pielęgnacyjne potrafią tuż po aplikacji poprawić wygląd skóry. Z kolei kosmetyki kolorowe zawierają coraz więcej składników aktywnych. Taki miraż to w zasadzie same korzyści, bo potrzebujemy mniej produktów i czasu, by czuć się i wyglądać lepiej – zarówno przed świątecznym spotkaniem, jak i na co dzień.

PIĘKNA, PIĘKNIEJSZA, WYPOCZĘTA

Kiedy skóra wygląda najlepiej nawet bez makijażu? Kiedy jesteśmy zrelaksowane i wypoczęte. Jednak nasz tryb życia często nie pozwala na osiągnięcie jej takiego stanu zen. Z pomocą przychodzi wtedy pielęgnacja. EISENBERG Paris YOUTH ELIXIR doskonale usuwa oznaki zmęczenia, likwiduje efekty stresu, zapobiega starzeniu się skóry, a przy okazji działa niczym, prawdziwy zastrzyk energii. Idealnie sprawdza się w ramach przygotowań na specjalne okazje. Dzięki wyciągom z miłorzębu i zielonej herbaty, rozświetla i nadaje skórze blasku. Nakładamy 2 lub 3 dawki na starannie oczyszczoną skórę przed makijażem. Można dodać również kroplę produktu do podkładu – rozświetli cerę i zapewni trwałość makijażu.

SPRAWDŹ: EISENBERG Paris YOUTH ELIXIR, 459 zł/30 ml/ sephora.pl

Skóra wokół oczu jest niezwykle delikatna. Z tej okolicy możemy „wyczytać” pierwsze oznaki starzenia, pojawiające się zmarszczki. Opuchnięcia, cienie, tendencja do gromadzenia wody pod oczami, podkreślają nasze zmęczenie. EISENBERG Paris GOLD ULTRALIFT MASK – żelowo-kremowa maseczka intensywnie nawilża i przywraca świeżość delikatnej skórze wokół oczu. Jej innowacyjna formuła łączy złoto z ultraliftingującymi peptydami pobudzającymi kolagen. Już po pierwszym zastosowaniu widoczne są rezultaty: drobne linie zmarszczek zostają wygładzone, a głębokie zredukowane. Kontur oka staje się wyraźnie młodszy i bardziej promienny.

SPRAWDŹ: EISENBERG Paris GOLD ULTRALIFT MASK, 619 zł/30 ml/ sephora.pl

PIELĘGNACYJNY MAKE UP

Zadaniem podkładu nie jest już jedynie optyczne korygowanie ewentualnych niedoskonałości czy nierównego kolorytu. Teraz pożądane jest, by podkład nie tylko upiększał skórę poprzez kryjącą warstwę koloru, ale też wpływał na jej kondycję. EISENBERG Paris INVISIBLE CORRECTIVE MAKEUP to niewidoczny podkład korygujący, który też ją chroni i o nią dba. Ma zaskakująco lekką i komfortową konsystencję, a jego formuła zawierająca innowacyjne cukry pozwala uzyskać niewyczuwalne, naturalne i świeże wykończenie. Ten sensoryczny podkład koryguje niedoskonałości oraz tworzy cienki i jednorodny film na skórze, zapewniając idealną trwałość przez 12 godzin.

SPRAWDŹ: EISENBERG Paris INVISIBLE CORRECTIVE MAKEUP, 289 zł/30 ml/ sephora.pl

Pielęgnujące właściwości mają też pomadki EISENBERG Paris J.E. ROUGE®. Ich formuła wzbogacona została w ekstrakt z kwiatu orchidei o działaniu nawilżającym oraz witaminę E o właściwościach przeciwutleniających. Zapewnia wysoki komfort nawilżenia. Idealnie się wtapia, pozostawiając na ustach intensywny kolor z subtelnym połyskiem. W szerokiej gamie kolorystycznej znajdziemy odcienie, które bez problemu dopasujemy do każdej okazji – świąteczne czerwienie oraz bardziej stonowane kolory nude.

SPRAWDŹ: EISENBERG Paris J.E. ROUGE®, 209 zł/3,5 g/ sephora.pl