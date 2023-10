Chłodno? Promocyjna oferta ubrań Lidla na jesienne dni

Zmysłowe perfumy z Lidla pachną jak legendarny zapach Diora. Zdaniem wielu to idealny zamiennik. Za kilkanaście złotych otrzymasz obietnicę romansu. Perfumy, które otulają zmysły

Jak zawiązać szalik by wyglądać elegancko? Niewiarygodnie prosta sztuczka na wiązanie szalika damskiego jesienią. W 30 sekund uzyskasz efekt jak z modowego magazynu

Jesienią chowamy do szafy zwiewne sukienki i wygodne szorty. Najwyższa pora pożegnać klapki, sandały oraz lekkie balerinki. Ubrania wysokiej jakości, oferowane w niskiej cenie, znajdziemy w Lidl Polska. Początek października to idealny czas, by odświeżyć swoją garderobę i zaopatrzyć się w cieplejsze stroje.

Cóż może być milszego w słotny wieczór niż otulenie się ciepłą, flanelową koszulą? Ta oferowana w sklepach Lidl Polska posiada certyfikat Cotton Made in Africa. Inicjatywa wspierająca uprawę bawełny w sposób przyjazny dla środowiska, z misją poprawy warunków życia afrykańskich plantatorów bawełny i ich rodzin. Koszula flanelowa damska marki Esmara dostępna jest aż w czterech wzorach, zakupimy ją w supercenie 29 zł / 1 szt. po aktywacji kuponu Lidl Plus (39 zł1 – cena standardowa).

Zobacz także: Efekt liftingu zamknięty w buteleczce

W październiku dni w Polsce bywają wietrzne i pochmurne. Dlatego właśnie warto zaopatrzyć się w lekką, wygodną kamizelkę. Pikowana kamizelka dostępna jest w dwóch wzorach, w cenie 99 zł / 1 szt. Dzięki połączeniu boucle, czyli grubej i ciepłej tkaniny, z pikowanym materiałem, kamizelka wpisuje się w aktualne trendy w modzie. Praktyczne wpuszczane kieszenie boczne to doskonała opcja, gdy nie chcemy zabierać ze sobą na spacer dodatkowej torebki czy plecaka.

Podstawą stroju w chłodne dni są porządne buty, które nie przemokną nawet wtedy, gdy na naszej trasie pojawią się kałuże i mokre liście. W Lidl Polska botki damskie dostępne są w supercenie 89 zł/ 1 para. Oba warianty – ze sznurowaniem i bez – dzięki swobodnemu krojowi, pasują do wielu stylizacji. Buty mają miękką wyściółkę i zamek błyskawiczny, a także elastyczną podeszwę TPR.