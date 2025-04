Chwytaj chwile z pieknym zegarkiem! Moda na wiosne i lato

GUESS Desire GW0872L1

Ten model zachwyca bajecznym połączeniem morskiej zieleni i żółtego złota. Charakterystyczna, 12-kątna koperta została ozdobiona subtelnymi kryształkami, które efektownie mienią się w świetle, dodając mu biżuteryjnego blasku i przyciągając spojrzenia. Perłowy cyferblat podkreśla jego elegancki charakter. Silikonowy pasek w kremowym odcieniu zapewnia wyjątkowy komfort noszenia i szczególnie pięknie prezentuje się na opalonej wakacyjnym słońcem skórze. Ten niezwykle stylowy dodatek doda letniej energii każdej codziennej i wieczorowej stylizacji.

GUESS GW0871L1/ GW0871L2 Laguna

Co powiesz na wakacje nad błękitną laguną? Jeśli kochasz morskie klimaty i niebanalne dodatki, modele GW0871L1 i GW0871L2 z pewnością skradną twoje serce. Hipnotyzując design linii GUESS Laguna inspirowany jest ruchem morskich fal. Perłowy cyferblat z efektownymi zdobieniami emanuje elegancją, a biżuteryjna bransoleta z falującym wzorem lśni niczym refleksy światła na wodzie. Do wyboru są dwie wersje kolorystyczne. GW0871L1 to połączenie oceanicznego turkusu i klasycznego złota. GW0871L2 to z kolei kompozycja chłodnego srebra i błękitu nieba. GUESS Laguna z pewnością pozwoli Ci poczuć się jak Wenus, wynurzająca się z morskich fal.

GUESS Mini Luna GW0841L5

Model Mini Luna GW0841L5 to kwintesencja romantycznej elegancji. Delikatny, pastelowy cyferblat w odcieniu morskiej zieleni idealnie współgra ze złotą bransoletą i kopertą ozdobioną lśniącymi kryształkami. Smukła konstrukcja oraz subtelne rzymskie indeksy nadają mu klasycznego, ponadczasowego uroku.

GW0865L4 / GW0865L5

Połączenie luksusu i wyrafinowanego stylu. Prostokątna koperta w złotym odcieniu ozdobiona została delikatnymi kryształkami, które subtelnie odbijają światło. Błękitno-morski lub perłowo-różowy cyferblat nadaje mu świeżości i lekkości, a minimalistyczne indeksy podkreślają jego nowoczesny charakter. Dwukolorowa bransoleta, łącząca złote lub różowo-złote i srebrne ogniwa, tworzy efektowną kompozycję. To doskonały wybór dla kobiet, które kochają klasykę z nutą współczesnego glamour.

GUESS Coral GW0868L3

Model GUESS Coral GW0868L3 to prawdziwa perła wśród biżuteryjnych zegarków. Jego tarcza zachwyca brokatowym efektem ombre, przechodzącym od subtelnego fioletu po głęboki turkus – niczym letni zachód słońca odbijający się w oceanie. Smukłe indeksy i wskazówki w srebrnym odcieniu podkreślają jego elegancki charakter. Jednak to bransoleta przyciąga największą uwagę – misternie zdobiona, o oryginalnym splocie, pełna błyszczących kryształków, przywodzi na myśl morskie fale muskane promieniami słońca. To zegarek stworzony dla kobiet, które kochają wyraziste akcesoria.

GW0841L4

Zegarek GUESS GW0841L4 to idealny dodatek dla kobiet ceniących klasykę w nowoczesnym wydaniu – pełen wdzięku i doskonały na każdą okazję. Jego delikatny, pudrowo-różowy cyferblat ozdobiony klasycznymi rzymskimi indeksami emanuje ponadczasowym urokiem. Lśniąca, srebrna koperta została ozdobiona rzędem drobnych kryształków. Całość uzupełnia elegancka bransoleta ze stali nierdzewnej, której polerowane ogniwa podkreślają wyrafinowany charakter zegarka.

GW0839L3

Model GUESS GW0839L3 to kwintesencja kobiecego szyku i wyrafinowanego designu. Delikatny, pudrowo-różowy cyferblat subtelnie połyskuje, przywołując wspomnienie letniego nieba o zachodzie słońca. Indeksy godzinowe zdobione kryształkami dodają mu luksusowego wyrazu. Całość zamknięta jest w kopercie o ciepłym odcieniu różowego złota, która harmonizuje z misternie plecioną bransoletą – nadając całości niepowtarzalnego charakteru.

