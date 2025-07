Ciało gotowe na lato. Akcja ujędrnianie

Konsekwencja to klucz do sukcesu – również w pielęgnacji, zwłaszcza gdy zależy nam na widocznym efekcie ujędrnienia i wygładzenia skóry ciała. Ważne, by wybrać kosmetyk, po który z przyjemnością będziemy sięgać codziennie. W produktach ujędrniających szukaj składników aktywnych takich jak kofeina, L-teanina, wyciąg z algi kombu czy olej Tsubaki – stymulują mikrokrążenie, wspomagają spalanie tkanki tłuszczowej i poprawiają elastyczność skóry. Silne działanie ujędrniające wykazuje także darutozyd, który wspiera regenerację i odbudowę struktury skóry, a kwasy AHA skutecznie złuszczają i wygładzają jej powierzchnię. Dodatkowo naturalne kryształki cukru oraz algi morskie poprawiają jędrność dzięki delikatnemu złuszczaniu i intensywnemu odżywieniu.

NIEDOSKONAŁOŚCI SYLWETKI TRAKTUJ… (Z) CHŁODEM

Krioterapia doskonale stymuluje mikrokrążenie i dotlenia skórę, dzięki czemu staje się ona lepiej nawilżona i ujędrniona. Lekarze medycyny estetycznej zauważyli, że minusowe temperatury mogą pomóc w walce z nadmiarem tkanki tłuszczowej. Działanie chłodzące sprawia, że komórki tłuszczowe obumierają, a dzięki procesom metabolicznym są stopniowo usuwane z organizmu. Zabieg krioterapii stał się inspiracją dla marki YOSKINE, która we współpracy z japońskimi laboratoriami stworzyła Koncentrat do bezinwazyjnego modelowania sylwetki o intensywnym efekcie chłodzącym. Zawiera drogocenny olej TSUBAKI, kofeinę oraz mocno skoncentrowany wyciąg z algi kombu, które mobilizują na powierzchni skóry procesy niezbędne do walki z wiotczeniem skóry i nadmiarem tkanki tłuszczowej. Pierwsze zauważalne efekty to bardziej gładka i napięta skóra. Systematyczne stosowanie koncentratu wspomaga ujędrnienie, wyszczuplenie i modelowanie sylwetki – zwłaszcza w okolicach brzucha i ud.

Wypróbuj: YOSKINE TSUBAKI SLIM BODY KRIO-SLIM-TERAPIA WYSZCZUPLANIE, 45,99 zł/200 ml

PEELINGOWANIE NA STARCIE

Regularny peeling ciała to istotny element pielęgnacji ujędrniającej. Zabieg ten usuwa martwy naskórek, wspomaga mikrokrążenie i poprawia elastyczność skóry. Odmładzająco-ujędrniający peeling do ciała z efektem Golden Magic Touch YOSKINE NATURAL GLOW zawiera naturalne kryształki cukru, które skutecznie złuszczają skórę, oraz perłowe drobinki, nadające jej subtelny blask.

Wypróbuj: YOSKINE NATURAL GLOW Golden Magic Touch Rejuvenating & Firming Sugar Body Scrub, 79,99 zł/350 g

PODWÓJNA MATCHA DLA SKÓRY

Matcha w filiżance ma wiele prozdrowotnych właściwości: pomaga regulować poziom cukru we krwi, oczyszcza organizm z toksyn, obniża poziom złego cholesterolu i spowalnia procesy starzenia. W produkcie YOSKINE TSUBAKI SLIM BODY – Japońskim Boosterze na oporny cellulit – matcha działa miejscowo: wyszczuplająco i antycellulitowo. Formuła zawiera podwójną kofeinę oraz L-teaninę pochodzącą z japońskiej herbaty Matcha. Składniki te wspierają redukcję nawet uporczywego, widocznego cellulitu, a wyciąg z błękitnego planktonu zapobiega odkładaniu się tkanki tłuszczowej podczas snu. Już po pierwszych dniach stosowania skóra staje się wyraźnie gładsza i bardziej jędrna.

Wypróbuj: YOSKINE TSUBAKI SLIM BODY Japoński booster- spray na oporny cellulit, matcha i kofeina, 35 zł/200 ml

TRENING (DLA SKÓRY) W KREMIE

PERFECTA YOUR PERSONAL TRAINER Intensywny reduktor cellulitu zawiera m.in. Liposlim Complex, czyli połączenie dwóch aktywnych molekuł - kofeiny i palmityno-karnityny - ich synergiczne działanie wspomaga wysmuklenie sylwetki oraz wyraźnie napina i wygładza skórę. Efekty jego stosowania można porównać do rezultatów regularnych treningów – oczywiście pod względem poprawy jakości i wyglądu skóry. Oprócz kluczowego składnika znajdziemy w nim również kwasy AHA, które złuszczają martwy naskórek, wyrównują strukturę skóry i aktywują procesy jej regeneracji oraz darutozyd odpowiedzialny za procesy naprawcze skóry, ujędrnienie oraz zmniejszenie widoczność cellulitu i zapobieganie jego powstawaniu.

Wypróbuj: PERFECTA YOUR PERSONAL TRAINER Intensywny reduktor cellulitu, 24,99 zł/200 ml

SKÓRA LUBI CUKIER

A le tylko ten stosowany na ciało, jak np. ten wykorzystany w PERFECTA Cukrowym peelingu do ciała ujędrniająco-odżywczym Algi Morskie. Posiada on unikalne właściwości ujędrniające i odżywcze oraz świeży, energizujący zapach. Peeling delikatnie złuszcza naskórek, pozostawiając skórę jedwabiście gładką. Poprawia wygląd i kondycję skóry. Zawarte w nim algi morskie są cennym źródłem cukrów i składników mineralnych, które mają korzystny wpływ na wygląd i kondycję skóry. Olej z bawełny odbudowuje barierę lipidową skóry. Silnie nawilża i regeneruje oraz sprawia, że skóra staje się miękka w dotyku. Naturalne kryształki cukru to mają właściwości złuszczające i są w pełni przyjazne środowisku.

Wypróbuj: PERFECTA SPA Cukrowy peeling do ciała ujędrniająco-odżywczy Algi Morskie, 26,99 zł/350 g