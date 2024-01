Ciepłe beże, denim i romantyzm: propozycje stylizacji dla niej i dla niego

Znany sklep z torebkami ogłasza upadłość. Tysiące osób do zwolnienia. Trwają wielkie wyprzedaże. Na zamknięcie torebka 500 zł taniej. Tej torebki wkrótce już nie kupisz

W Nowym Roku każdy z nas robi małe podsumowanie poprzednich miesięcy lub tworzy plany na kolejny. Te zawsze uwzględniają modowe wybory. Jedni szukają inspiracji, inni pragną rewolucji. Eksperci marki VAN GRAAF przychodzą z pomocą, proponując ubrania, w które warto wyposażyć swoje garderoby w nadchodzącym sezonie. Jednym z trendów, który będzie widoczny zarówno w modowym środowisku, jak i poza nim to kolor Peach Fuzz i jego wszystkie odcienie - od beżu po brzoskwiniowe tony. Marka VAN GRAAF proponuje sięgnąć po klasyczne elementy garderoby - beżowy trencz z długimi rękawami, wykończonymi pięknymi klamrami od VAN GRAAF/MARIE LUND czy torebkę na ramię z kolekcji VAN GRAAF/TOMMY HILFIGER, która przekonuje efektywnym połączeniem czerni i beżu.

Panom eksperci marki VAN GRAAF proponują sięgnąć po nierozpinaną bluzę w stylu troyer z małą naszywką o normalnym kroju ze stojącym kołnierzem - oczywiście w najmodniejszym kolorze tego sezonu. W tym odcieniu na stronie marki oraz w stacjonarnych sklepach Panowie znajdą również sweter wykonany z cienkiej dzianiny ze stylowym, wywijanym kołnierzem od VAN GRAAF/ FINSHLEY & HARDING, który będzie pasował zarówno do casualowych, jak i biurowych stylizacji. Marka VAN GRAAF ma również w tym kolorze coś dla fanów akcesoriów - tenisówki VAN GRAAF/POLO RALPH LAUREN. Różne tekstury skóry nadają butom atrakcyjny i oryginalny wygląd.

W nowym sezonie z mody wciąż nie wychodzi jeans - w każdej odsłonie, we wszystkich formach. W przypadku Pań eksperci marki VAN GRAAF proponują sięgnąć po długą jeansową spódnicę z rozporkiem na środku, która uatrakcyjni każdą stylizację. Marka poleca zestawić ją z modnym kardiganem ze stylowym metalicznym efektem i bogatymi guzikami VAN GRAAF/BA&SH, który w połączeniu z torebką w oryginalnym kolorze VAN GRAAF/ OPUS będzie przykuwać spojrzenia.

Marka VAN GRAAF przygotowała również coś dla Panów, którym w tym sezonie radzi się zestawiać jeans z błękitem lub odcieniami szarości, tworząc monochromatyczny look. Klasyczne jasne jeansy od VAN GRAAF/HUGO proponujemy więc połączyć z koszulą w nowoczesnym stylu, która świetnie sprawdzi się do miejskich stylizacji warstwowych. Całą stylizację warto uzupełnić miękka czapką o klasycznym wzorze. To nakrycie głowy od VAN GRAAF/ CALVIN KLEIN przyda się zarówno w zimowe dni, jak i w chłodniejsze wiosenne wieczory.

