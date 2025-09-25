Ciepło i styl na jesień! Odkryj modne okrycia wierzchnie w TK Maxx – płaszcze, kurtki i wiele więcej!

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2025-09-25 11:07

Gdy dni stają się krótsze, a temperatura spada, odpowiednie ubranie wierzchnie staje się kluczowym elementem każdej stylizacji. Ale ciepło nie musi oznaczać rezygnacji ze stylu! W TK Maxx wierzymy, że jesienna i zimowa garderoba może być zarówno funkcjonalna, jak i modna. Przygotuj się na chłodne dni, wybierając okrycia, które ochronią Cię przed zimnem, jednocześnie podkreślając Twój indywidualny styl. 

TK Maxx

Autor: TK Maxx/ Materiały prasowe

W sklepach TK Maxx znajdziesz szeroki wybór płaszczy, kurtek i innych ubrań wierzchnich, które łączą wysoką jakość z najnowszymi trendami. A co najważniejsze, wszystko to w cenach do 60% niższych od regularnych cen sprzedaży w Polsce i na świecie!

Płaszcze: Elegancja w Każdym Wydaniu 

Od klasycznych wełnianych płaszczy, przez modne trencze, po eleganckie modele z domieszką kaszmiru – w TK Maxx znajdziesz płaszcz idealny na każdą okazję. Długie, krótkie, taliowane czy oversize – wybierz fason, który najlepiej pasuje do Twojej sylwetki i stylu. Dostępne w szerokiej gamie kolorów, od ponadczasowych beży i szarości, po głębokie zielenie i bordo, które ożywią jesienną paletę.

Kurtki: Funkcjonalność i Swoboda 

Szukasz czegoś bardziej casualowego? Nasza oferta kurtek z pewnością Cię zachwyci! Ciepłe puchówki, stylowe parki, modne kurtki bomberki czy klasyczne ramoneski – to tylko niektóre z propozycji. Idealne na co dzień, na weekendowe wypady czy do sportowych stylizacji. Wykonane z materiałów zapewniających komfort i ochronę przed wiatrem i deszczem.

Kamizelki i Marynarki: Warstwowanie w wielkim stylu 

Nie zapominaj o możliwościach, jakie daje warstwowanie! Eleganckie kamizelki, zarówno te pikowane, jak i wełniane, to świetny sposób na dodanie stylizacji charakteru i dodatkowej warstwy ciepła. Modne marynarki, wykonane z grubszych tkanin, mogą z powodzeniem zastąpić lekką kurtkę w cieplejsze jesienne dni.

Odwiedź TK Maxx i odkryj unikalne perełki, które pozwolą Ci stworzyć ciepłe i stylowe zestawy na jesień i zimę. Pamiętaj, że asortyment zmienia się dynamicznie, więc każda wizyta to nowa szansa na znalezienie czegoś wyjątkowego!

