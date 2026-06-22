Co kupić Tacie na Dzień Ojca? Praktyczne prezenty, które naprawdę się przydadzą

Prezenty do 50 zł

Nie trzeba wiele, by sprawić Tacie przyjemność. Dobrze dobrany kosmetyk może stać się może być miłym gestem i praktycznym dodatkiem do codziennej pielęgnacji. Żel pod prysznic, balsam po goleniu, maseczka, krem do twarzy czy produkt do pielęgnacji brody to niewielkie upominki, które łączą funkcjonalność z codziennym komfortem.

Autor: Hebe/ Materiały prasowe

Prezenty do 100 zł

W tym przedziale cenowym łatwo znaleźć prezent, który będzie nie tylko użyteczny, ale też sprawi przyjemność. Woda toaletowa, zestaw do pielęgnacji twarzy, kosmetyki do golenia czy produkty do włosów i zarostu to propozycje stworzone z myślą o męskiej codzienności. To dobry wybór dla Ojców, którzy cenią praktyczne rozwiązania, ale nie rezygnują z jakości.

Autor: Hebe/ Materiały prasowe

Prezenty powyżej 100 zł

Jeśli szukasz prezentu, który zrobi większe wrażenie, warto sięgnąć po bardziej rozbudowane propozycje. Perfumy, zestawy pielęgnacyjne premium, elektryczne trymery czy zaawansowane kosmetyki do pielęgnacji pozwalają zamienić codzienne obowiązki w przyjemny rytuał.

Autor: Hebe/ Materiały prasowe

Choć wielu Ojców powtarza, że „niczego nie potrzebują”, każdy lubi czuć się doceniony. Dzień Ojca to dobra okazja, by powiedzieć „dziękuję” nie tylko słowami, ale również przemyślanym prezentem. W Hebe można znaleźć setki propozycji, które na pewno sprawią Tacie radość.