Guess Jeans, Illumination oraz Universal Products & Experiences prezentują kolekcję kapsułową, inspirowaną filmem Illumination „Minions & monsters”,

FILM ILLUMINATION „MINIONS & MONSTERS” TRAFI DO KIN 1 LIPCA 2026 ROKU.

Inspiracją dla współpracy stały się charakterystyczne denimowe projekty GUESS JEANS, zaczerpnięte z archiwów marki, a także nadchodzący film „Minions & Monsters” — szalona historia o tym, jak Minionki podbijają Hollywood lat 20., zostają gwiazdami kina niemego, tracą wszystko, uwalniają potwory, a następnie łączą siły, by uratować planetę przed chaosem, który same wywołały.

Kolekcja kapsułowa, zakorzeniona w duchu Hollywood lat 20., łączy filmową fantazję z amerykańskim stylem.

Linia odświeża charakterystyczne modele GUESS JEANS, nadając im filmowy, pełen humoru charakter, inspirowany światem Minionków. Bazowe elementy garderoby z bawełny organicznej łączą się tu z denimem o vintage’owym spraniu, haftami oraz wyrazistymi, graficznymi detalami. Wśród najważniejszych elementów kolekcji znalazły się T-shirty photo real tee oraz triangle tee z grubej, organicznej bawełny, a także damskie baby tee z elastycznej, organicznej bawełny, ozdobione haftowanymi i drukowanymi grafikami.

Denim pozostaje centralnym punktem kolekcji. Wyróżniające się modele obejmują damskie ogrodniczki, denimową kurtkę oraz spodnie carpenter — wszystkie wykończone w odcieniu vintage medium wash, z detalami w postaci efektu paint splash oraz haftowanymi elementami inspirowanymi postaciami z filmu. Akcesoria obejmują jeansową torbę tote z haftem oraz kolekcjonerski brelok z Minionkiem.

Aby uczcić premierę kolekcji, GUESS JEANS zorganizował weekend aktywacji w sklepie przy Melrose Avenue w Los Angeles, w sobotę 20 czerwca i niedzielę 21 czerwca, w godzinach 12:00–17:00. Na gości czekały specjalnie przygotowane atrakcje, smakołyki takie jak banana matcha i bananowe donuty, spotkanie z Minionkami, sety DJ-skie, wielkoformatowa dmuchana instalacja z Minionkami na dachu sklepu, możliwość personalizacji denimu oraz customowe naszywki Los Angeles.

GUESS JEANS x Minions czerpie z nostalgii, humoru i nieprzemijającego ducha amerykańskiego denimu, łącząc świat filmu z archiwalnym designem i wyrazistą autoekspresją. Kolekcja jest już dostępna na www.guess.com.

Autor: GUESS JEANS / Materiały prasowe

Autor: GUESS JEANS / Materiały prasowe