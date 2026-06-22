SUMMER SOCIETY czyli sztuka bycia tu i teraz. Kuratorska wizja lata według marki PRM.

Latem najcenniejszym dobrem staje się czas. Nie ten zaplanowany co do minuty, ale ten, który można spędzić bez pośpiechu. Summer Society to letnia opowieść o stylu życia, w którym moda staje się częścią doświadczeń, a nie celem samym w sobie. To narracja o harmonii ukrytej w codziennych chwilach i autentycznych przeżyciach. Nawiązując do platońskiej idei piękna jako wartości wykraczającej poza pojedyncze doświadczenia i odsłaniającej się w momentach refleksji orazuważności, Summer Society nie próbuje go definiować ani zamykać w konkretnych ramach. Pozwala mu po prostu zaistnieć - w spojrzeniach, chwilach ciszy, niedopowiedzianych rozmowach i momentach, których nie trzeba niczym wypełniać.

Tłem dla kampanii stały się Ateny - miasto, w którym historia nie jest zamknięta w przeszłości, lecz stanowi naturalną część codziennego życia. Wśród rozgrzanych ulic, lokalnych kawiarni, targów i nadmorskich przestrzeni PRM buduje opowieść o lecie przeżywanym w rytmie uważności i autentycznych doświadczeń. Inspiracją dla kampanii jest greckie pojęcie scholé, oznaczające czas wolny poświęcony odpoczynkowi, rozmowie i byciu z innymi. To właśnie ta idea staje się punktemwyjścia dla Summer Society - celebracji prostych przyjemności, spontanicznych spotkań i chwil, które nie wymagają planu.

LETNIA GARDEROBA PRM

Kuratorski wybór produktów dostępnych w PRM tworzy letnią garderobę opartą na czterech kierunkach, które definiują sezon. To propozycje stworzone z myślą o dniach spędzanych pomiędzy miastem a plażą, spontanicznych podróżach i chwilach, które nie wymagają planu.

Coastal Prep

Nadmorska klasyka w nowoczesnym wydaniu. Paski, koszule resortowe, polo, szorty oraz lekkie dodatki inspirowane stylem życia śródziemnomorskich kurortów.

Autor: PRM/ Materiały prasowe

Retro Sport

Sportowe inspiracje zaczerpnięte z wakacyjnych boisk, kortów i klubów. Charakterystyczne sneakersy, koszulki oraz akcenty kolorystyczne nadają stylizacjom energii i swobody.

Autor: PRM/ Materiały prasowe

Resort Tailoring

Lekka elegancja na lato. Miękkie konstrukcje, luźniejsze fasony i nowoczesne podejście do klasycznych elementów garderoby sprawiają, że tailoring zyskuje bardziej swobodny charakter.

Autor: PRM/ Materiały prasowe

Summer Layering

Warstwowość dopasowana do rytmu letnich dni. Koszule narzucone na topy, denim noszony od rana do wieczora oraz dodatki budujące indywidualny charakter stylizacji.

Autor: PRM/ Materiały prasowe

W kampanii pojawiają się wybrane marki dostępne w ofercie PRM, m.in. Drôle de Monsieur, Wales Bonner, Martine Rose, MM6 Maison Margiela, Marine Serre, Jean Paul Gaultier, Rick Owens DRKSHDW, Coperni, Andersson Bell, Y-3, New Balance, Birkenstock, Keen czy Melissa x Ganni. Summer Society to letni manifest PRM: celebracja słońca, miasta, morza, przyjaźni, rozmowy i wolności wyboru. Zaproszenie do świata, w którym najważniejsze rzeczy dzieją się mimochodem -między jednym miejscem a drugim, między planem a przypadkiem, między codziennością a wakacyjnym snem.

Produkty z kampanii Summer Society dostępne są na PRM.com oraz w PRM Concept Store w Fabryce Norblina.

Autor: PRM/ Materiały prasowe