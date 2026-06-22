SUMMER SOCIETY czyli sztuka bycia tu i teraz. Kuratorska wizja lata według marki PRM.

Latem najcenniejszym dobrem staje się czas. Nie ten zaplanowany co do minuty, ale ten, który można spędzić bez pośpiechu. Summer Society to letnia opowieść o stylu życia, w którym moda staje się częścią doświadczeń, a nie celem samym w sobie. To narracja o harmonii ukrytej w codziennych chwilach i autentycznych przeżyciach. Nawiązując do platońskiej idei piękna jako wartości wykraczającej poza pojedyncze doświadczenia i odsłaniającej się w momentach refleksji orazuważności, Summer Society nie próbuje go definiować ani zamykać w konkretnych ramach. Pozwala mu po prostu zaistnieć - w spojrzeniach, chwilach ciszy, niedopowiedzianych rozmowach i momentach, których nie trzeba niczym wypełniać.
Tłem dla kampanii stały się Ateny - miasto, w którym historia nie jest zamknięta w przeszłości, lecz stanowi naturalną część codziennego życia. Wśród rozgrzanych ulic, lokalnych kawiarni, targów i nadmorskich przestrzeni PRM buduje opowieść o lecie przeżywanym w rytmie uważności i autentycznych doświadczeń. Inspiracją dla kampanii jest greckie pojęcie scholé, oznaczające czas wolny poświęcony odpoczynkowi, rozmowie i byciu z innymi. To właśnie ta idea staje się punktemwyjścia dla Summer Society - celebracji prostych przyjemności, spontanicznych spotkań i chwil, które nie wymagają planu.
LETNIA GARDEROBA PRM
Kuratorski wybór produktów dostępnych w PRM tworzy letnią garderobę opartą na czterech kierunkach, które definiują sezon. To propozycje stworzone z myślą o dniach spędzanych pomiędzy miastem a plażą, spontanicznych podróżach i chwilach, które nie wymagają planu.
Coastal Prep
Nadmorska klasyka w nowoczesnym wydaniu. Paski, koszule resortowe, polo, szorty oraz lekkie dodatki inspirowane stylem życia śródziemnomorskich kurortów.
Retro Sport
Sportowe inspiracje zaczerpnięte z wakacyjnych boisk, kortów i klubów. Charakterystyczne sneakersy, koszulki oraz akcenty kolorystyczne nadają stylizacjom energii i swobody.
Resort Tailoring
Lekka elegancja na lato. Miękkie konstrukcje, luźniejsze fasony i nowoczesne podejście do klasycznych elementów garderoby sprawiają, że tailoring zyskuje bardziej swobodny charakter.
Summer Layering
Warstwowość dopasowana do rytmu letnich dni. Koszule narzucone na topy, denim noszony od rana do wieczora oraz dodatki budujące indywidualny charakter stylizacji.
W kampanii pojawiają się wybrane marki dostępne w ofercie PRM, m.in. Drôle de Monsieur, Wales Bonner, Martine Rose, MM6 Maison Margiela, Marine Serre, Jean Paul Gaultier, Rick Owens DRKSHDW, Coperni, Andersson Bell, Y-3, New Balance, Birkenstock, Keen czy Melissa x Ganni. Summer Society to letni manifest PRM: celebracja słońca, miasta, morza, przyjaźni, rozmowy i wolności wyboru. Zaproszenie do świata, w którym najważniejsze rzeczy dzieją się mimochodem -między jednym miejscem a drugim, między planem a przypadkiem, między codziennością a wakacyjnym snem.
Produkty z kampanii Summer Society dostępne są na PRM.com oraz w PRM Concept Store w Fabryce Norblina.
- Zdjęcia: Alex Rożniata https://www.instagram.com/alex_rozniata/
- Video: Vitali Gudkov https://www.instagram.com/action__radar/
- Stylizacje: Karla Gruszecka https://www.instagram.com/karlagruszecka/
- Makijaż: Marita Thoma-Politou/Beehive Artists https://www.instagram.com/maritapolitou/
- Włosy: Ilias Koutsaftikis/Beehive Artists https://www.instagram.com/iliaskoutsaftikis/
- Asystenci fotografki: O-Young Kwon https://www.instagram.com/oy.photo/; Athena
- Liaskou https://www.instagram.com/athenalias/
- Asystentka stylistki: Celia Papalamprou https://www.instagram.com/celiapapalamprou/
- Modelka: Julie Garcia/Storm Management https://www.instagram.com/juliegarcia_clausen/
- Model: Ante Padovan/New Madison https://www.instagram.com/antepadovan/
- Produkcja: Zbigniew Szymańczyk https://www.instagram.com/zbigniewszymanczyk/; Manolis
- Petroulakis https://www.instagram.com/manolisp