Le Maquillage - nowy rozdział sztuki makijażu według Eisenberg

Kolekcja LE MAQUILLAGE 2026 to dziewięć nowości stworzonych z myślą o cerze, oczach i ustach. Formuły wzbogacone o składniki aktywne, innowacyjne tekstury oraz starannie opracowane palety kolorystyczne pozwalają tworzyć makijaż dopasowany do każdej osobowości i okazji. Od promiennej, perfekcyjnie wygładzonej cery, przez spojrzenie podkreślone subtelnym światłem lub odważnym kolorem, aż po wyrafinowane odcienie ust – każdy produkt został zaprojektowany tak, aby podkreślać indywidualne piękno i zapewniać wyjątkowe doświadczenie aplikacji.

„Od momentu wprowadzenia na rynek nasza przełomowa kolekcja Le Maquillage wyznacza niezrównany standard w świecie makijażu. Kontynuując to dziedzictwo, z ogromną dumą otwieramy nowy rozdział i prezentujemy 9 innowacyjnych produktów.

Nowe tekstury, nowe harmonie kolorystyczne i nowe techniki aplikacji – każda z tych kreacji została opracowana, aby oferować jeszcze większą swobodę, więcej możliwości wyrażania siebie oraz pełną wolność twórczą, pozostając jednocześnie wierną wartościom, które definiują nasze dziedzictwo: doskonałości, odwadze, innowacyjności i kreatywności.

Le Maquillage to znacznie więcej niż makijaż wzbogacony o właściwości pielęgnacyjne. To wyjątkowy wyraz Twojego piękna.” - Edmond Eisenberg

LE MAQUILLAGE 2026

LUMINOUS DROP ELIXIR ROZŚWIETLENIE, LIFTING I PERFEKCYJNE PRZYGOTOWANIE SKÓRY

EISENBERG LUMINOUS DROP ELIXIR to wielofunkcyjny glow booster, który natychmiast rozświetla cerę i przygotowuje ją do trwałego makijażu. Lekka, ultradrobna formuła z perłowymi pigmentami zapewnia efekt świeżej, promiennej skóry, podczas gdy ekstrakt z miłorzębu japońskiego (Ginkgo Biloba) i Formuła Trio-Molecular® wspierają działanie przeciwstarzeniowe, tonizujące i liftingujące. Produkt można stosować samodzielnie dla efektu zdrowego glow, mieszać z podkładem lub aplikować punktowo jako rozświetlacz.

Dostępny w dwóch odcieniach: Crème Brûlée Pink Caramel

SPRAWDŹ: EISENBERG LUMINOUS DROP ELIXIR, 245 zł/30 ml/sephora.pl

FLAWLESS SERUM FOUNDATION NATURALNA PERFEKCJA I EFEKT „DRUGIEJ SKÓRY”

EISENBERG FLAWLESS SERUM FOUNDATION łączy zalety serum pielęgnacyjnego i lekkiego podkładu. Jego świeża, ultradelikatna formuła optycznie wygładza wszelkie niedoskonałości, pozostawiając naturalne, promienne wykończenie. Formuła Trio-Molecular®, kompleks emolientów wygładzających oraz bisabolol zapewniają natychmiastowy komfort, nawilżenie i młodzieńczy wygląd skóry. Efekt „drugiej skóry” podkreśla naturalny blask cery, zapewniając lekkie krycie i długotrwały rezultat.

Dostępny w trzech odcieniach: 01 Light 02 Medium 03 Dark

SPRAWDŹ: EISENBERG FLAWLESS SERUM FOUNDATION, 245 zł/30 ml/sephora.pl

J.E. FACE DESIGNER PODKŁAD-SERUM NOWEJ GENERACJI

EISENBERG J.E. FACE DESIGNER to luksusowy podkład-serum zapewniający efekt liftingu, wygładzenia i wypełnienia skóry. Jedwabista, kremowa konsystencja perfekcyjnie wyrównuje koloryt cery, nie podkreślając linii mimicznych ani zmarszczek. formuła zawiera przeciwzmarszczkowe peptydy, kwas hialuronowy oraz formułę Trio-Molecular®, które wspólnie wspierają syntezę kolagenu i zapewniają zaawansowaną pielęgnację. produkt oferuje możliwość budowania krycia oraz gwarantuje nawet do 12 godzin nieskazitelnego makijażu.

Dostępny w dziesięciu odcieniach.

W zestawie: Dedykowany pędzel J.E. FACE DESIGNER

SPRAWDŹ: EISENBERG J.E. FACE DESIGNER, 429 zł/30 ml/sephora.pl

J.E. EYE DESIGNER KOREKTOR-SERUM DLA PERFEKCYJNEJ OKOLICY OCZU

EISENBERG J.E. EYE DESIGNER to korektor-serum o działaniu przeciwzmarszczkowym i liftingującym, stworzony z myślą o delikatnej okolicy oczu. Formuła wzbogacona o peptydy przeciwzmarszczkowe, kwas hialuronowy oraz ekstrakt z acmella oleracea redukuje oznaki zmęczenia, wygładza drobne linie i zapewnia efekt wypoczętego spojrzenia. Kremowa konsystencja idealnie stapia się ze skórą, rozświetlając ją i zapewniając perfekcyjne wykończenie.

Dostępny w czterech odcieniach.

W zestawie: Dedykowany pędzel J.E. EYE DESIGNERR

SPRAWDŹ: EISENBERG J.E. EYE DESIGNER, 345 zł/15 ml/sephora.pl

J.E. BLUSH RÓŻ, KONTUROWANIE, ROZŚWIETLENIE

EISENBERG J.E. BLUSH to wielofunkcyjny stick do konturowania. Wyjątkowy produkt w odciniach różu oraz dwóch odcieniach do rozświetlenia i konturowania. Modeluje rysy twarzy, rozświetla cerę i przywraca jej naturalną świeżość. Jego kremowa, topniejąca formuła łatwo się rozprowadza i pozwala stopniować intensywność koloru. Wzbogacony o olej jojoba o właściwościach regenerujących i tonizujących, zapewnia komfort oraz aksamitne wykończenie przez cały dzień.

Dostępny w czterech odcieniach różu oraz dwóch odcieniach przeznaczonych do rozświetlania i konturowania.

SPRAWDŹ: EISENBERG J.E. BLUSH, 239 zł/5 g/sephora.pl

J.E. SUNLIT BLISS SUN POWDER EFEKT SKÓRY MUŚNIĘTEJ SŁOŃCEM

EISENEBRG J.E. SUNLIT BLISS SUN POWDER to połączenie pudru brązującego i różu, inspirowane światłem Riwiery Francuskiej. Formuła zawierająca ekstrakt z komórek macierzystych białej róży nadaje cerze zdrowy blask, podkreśla kontury twarzy i zapewnia naturalnie opalony wygląd. Dzięki możliwości budowania intensywności koloru produkt pozwala stworzyć zarówno subtelny, jak i bardziej wyrazisty efekt glow.

Dostępnych w czterech wariantach kolorystycznych: 01 Saint-Tropez 02 Monaco 03 Cannes 04 Portofino

SPRAWDŹ: EISENBERG J.E. SUNLIT BLISS SUN POWDER, 325 zł/12 g/sephora.pl

J.E. DIVINE SZTUKA ŚWIATŁA I PERFEKCYJNEGO MODELOWANIA

EISENBERG J.E. DIVINE to luksusowy duet rozświetlaczy, który zatrzymuje światło i nadaje twarzy wielowymiarowy blask. Formuła wzbogacona o naturalne żele polimerowe oraz szlachetne pigmenty rozświetlające zapewnia jedwabiste, kremowe wykończenie i łatwość blendowania. Produkty pozwalają zarówno rozświetlić najwyższe punkty twarzy, jak i subtelnie wymodelować jej kontury. To nowoczesna interpretacja profesjonalnego makijażu inspirowanego sztuką.

Dostępny w dwóch odcieniach: 01 MOONLIGHT 02 SUNLIGHT

SPRAWDŹ: EISENBERG J.E. DIVINE, 299 zł/7 g/sephora.pl

J.E. ARCHIBROWS PERFEKCYJNIE ZDEFINIOWANE BRWI

EISENBERG J.E. ARCHIBROWS to wysuwana kredka do brwi wyposażona w ultracienką końcówkę z jednej strony oraz szczoteczkę typu spoolie z drugiej. Pozwala z niezwykłą precyzją rysować pojedyncze włoski, wypełniać ubytki i modelować kształt brwi, zachowując naturalny efekt. Formuła oparta na połączeniu wosku Rhus Succedanea i pigmentów kolorystycznych zapewnia doskonałą przyczepność oraz długotrwały rezultat.

Dostępna w trzech odcieniach: 01 Blond 02 Chestnut 03 Brunette

SPRAWDŹ: EISENBERG J.E. ARCHIBROWS, 165 zł/0,04 g/sephora.pl

J.E. COLOUR CODE® IKONICZNE KOLORY W DUCHU URBAN CHIC

EISENBERG J.E. COLOUR CODE® to kolekcja czterech palet cieni do powiek, stworzona z myślą o nowoczesnej kobiecie. Jedwabiste formuły o doskonałym poślizgu zapewniają łatwość aplikacji, idealne blendowanie i możliwość tworzenia zarówno subtelnych makijaży dziennych, jak i spektakularnych looków wieczorowych. Ponadczasowe odcienie zostały skomponowane tak, aby podkreślać naturalne piękno każdego koloru oczu i dawać nieograniczone możliwości kreatywnej ekspresji.

Dostępna w czterech paletach: 01 Eternal Nude 02 Romantic Rêverie 03 Velvet Rhapsody 04 Touch of Extravaganza

SPRAWDŹ: EISENBERG J.E. COLOUR CODE®, 429 zł/8,5 g/sephora.pl

J.E. ROUGE® WYRAFINOWANIE W NOWYCH ODCIENIACH

Ikoniczna pomadka EISENBERG J.E. ROUGE® zyskuje nowe, wyrafinowane odcienie, które dopełniają luksusowy charakter kolekcji Le Maquillage. Formuła wzbogacona o ekstrakt z kwiatu waniliowej orchidei oraz witaminę E zapewnia nawilżenie, komfort i intensywny kolor już po jednym pociągnięciu. Delikatna tekstura „drugiej skóry” gładko sunie po ustach, wygładza je i otula nasyconym kolorem. Charakterystyczny, ergonomiczny design szminki sprawia, że codzienna aplikacja staje się wyjątkowym rytuałem piękna. W kolekcji pojawiają się zarówno ponadczasowe odcienie nude, jak i bardziej wyraziste czerwienie oraz róże.

Dostępna w dwunastu nowych odcieniach.

SPRAWDŹ: EISENBERG J.E. ROUGE®, 219 zł/3,5 g/sephora.pl

FUSION BALM DWA NOWE ODCIENIE DLA NATURALNYCH UST

EISENBERG FUSION BALM to połączenie pielęgnacji i koloru zamknięte w formule, która otula usta komfortem i subtelnym blaskiem. Lekka, zmysłowa konsystencja zapewnia natychmiastowe uczucie nawilżenia, wygładzenia i świeżości, podkreślając naturalne piękno ust bez efektu obciążenia. Teraz kultowy balsam wzbogaca kolekcję o dwa nowe, żywe odcienie, które wnoszą do makijażu energię, nowoczesność i odrobinę paryskiej nonszalancji. To idealna propozycja dla kobiet poszukujących połączenia pielęgnacyjnego komfortu z delikatnym, świetlistym kolorem.

Dostępny w dwóch odcieniach: P11 VIOLETTE ROYALE P04 NUDE MIRAGE

SPRAWDŹ: EISENBERG FUSION BALM, 219 zł/3,5 g/sephora.pl

Autor: EISENBERG/ Materiały prasowe

Autor: EISENBERG/ Materiały prasowe

Autor: EISENBERG/ Materiały prasowe

Autor: EISENBERG/ Materiały prasowe