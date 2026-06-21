SPF szyty na miarę – te kosmetyki ochronne naprawdę chce się nosić

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-06-21 13:04

Jeszcze niedawno krem z filtrem kojarzył się z lepkością, bieleniem skóry i wakacyjnym obowiązkiem. Dziś SPF coraz częściej przypomina dobrze dobrany element garderoby: ma pasować do rodzaju skóry, stylu życia, planu dnia i aktualnych potrzeb. SPF nie jest już tylko funkcjonalnym produktem ochronnym, ale pełnoprawnym elementem pielęgnacji i makijażu. Poznaj 5 kosmetyków z SPF, po które będziesz sięgać z przyjemnością!

Uśmiechnięta kobieta w słomkowym kapeluszu i pomarańczowej ażurowej narzutce z rękoma uniesionymi nad głowę, stojąca na plaży. Jej zamknięte oczy i delikatny uśmiech odzwierciedlają przyjemność z letniego słońca i beztroski. O pielęgnacji skóry latem przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Bielenda / Materiały prasowe

Ochrona przeciwsłoneczna przeszła jedną z największych metamorfoz w świecie beauty. Z produktu sezonowego, używanego głównie na plaży, stała się codziennym kosmetykiem pielęgnacyjnym. Nowoczesne formuły są lżejsze, bardziej sensoryczne i coraz częściej łączą filtry UV ze składnikami nawilżającymi, antyoksydantami, pigmentami wyrównującymi koloryt czy dbającymi o równowagę skóry.

Najważniejsza zmiana? Odchodzimy od myślenia, że jeden krem z filtrem ma wystarczyć każdemu i na każdą okazję. Innej ochrony potrzebuje skóra sucha, która szuka komfortu i miękkości, innej cera tłusta, która nie chce dodatkowego połysku i zapychania porów, a jeszcze innej skóra wrażliwa, reaktywna lub podatna na przebarwienia. Ochrona ma pasować do życia, a nie komplikować naszą codzienną rutynę. Dla minimalistek idealnym rozwiązaniem będzie wielofunkcyjny krem SPF łączący ochronę z pielęgnacją. Dla fanek makijażu - lekka formuła, która nie roluje się pod podkładem, lub krem BB albo CC z SPF. Dla aktywnych - produkt wodoodporny, a dla osób żyjących w biegu - spray lub stick. Dla miłośniczek efektu healthy glow - rozświetlający kosmetyk, który zastąpi bazę pod makijaż, a jednocześnie zagwarantuje ochronę przeciwsłoneczną.

Te 5 kosmetyków z SPF warto mieć pod ręką, w torebce, kosmetyczce, na wyjeździe i stosować wtedy, gdy tego potrzebujemy:

1. Hydra Glow Ochronny hydro-krem do twarzy z formułą tonującą CC SPF 50, Bielenda Professional Supremelab

Ten krem łączy działanie ochronne, pielęgnujące i upiększające. Lekka formuła CC subtelnie wyrównuje koloryt, nie tworząc efektu maski, dlatego świetnie wpisuje się w codzienną rutynę — sprawdzi się zamiast klasycznej bazy czy lekkiego podkładu. W składzie znajdziemy m.in. ekstrakt ze śluzu ślimaka, kwas poliglutaminowy, CICA i beta-glukan, które wspierają nawilżenie, ukojenie i barierę ochronną skóry, a stabilne filtry przeciwsłoneczne zapewniają wysoką ochronę przed UVA i UVB. optycznie Krem skutecznie wygładza, ujednolica koloryt i nadaje cerze zdrowy glow.

Bielenda
Autor: Bielenda/ Materiały prasowe

2. myBBalm Witaminowy krem BB SPF30, MIYA Cosmetics

Kremowa formuła idealnie stapia się ze skórą wyrównując koloryt i delikatnie korygując niedoskonałości, a dodatkowo nawilża, wygładza i zmniejsza widoczność drobnych zmarszczek oraz cieni pod oczami. Krem łatwo rozprowadza się na skórze, bez jej obciążania. Kosmetyk nie zapycha porów i nie roluje się! Daje naturalne wykończenie – subtelnie rozświetla skórę i zapewnia jej wypoczęty wygląd, a fotostabilne filtry skutecznie chronią skórę przed fotostarzeniem oraz negatywnym wpływem promieniowania UV. W składzie znajdziemy witaminy C i E, niacynamid oraz peptydy.

Miya
Autor: Miya/ Materiały prasowe

3. Sztyft nawilżająco-ochronny SPF 50 Skin Clinic Professional, Bielenda

Sztyft SPF 50 to świetne rozwiązanie na kobiet aktywnych i zabieganych, które cenią wygodę i precyzję aplikacji. Transparentna, żelowa formuła nie bieli, nie wymaga rozprowadzania dłońmi i sprawdza się do szybkiej reaplikacji w ciągu dnia, również na makijaż. Produkt zawiera 4 formy kwasu hialuronowego i witaminę E, dzięki czemu poza ochroną UVA/UVB wspiera nawilżenie, wygładzenie i ochronę antyoksydacyjną skóry. Zaletą jest także kompaktowe opakowanie – łatwo zmieści się w torebce, czy kosmetyczce lub bagażu podręcznym podczas podróży.

Bielenda
Autor: BIelenda/ Materiały prasowe

4. mySPFlight Ultralekki wygładzający krem SPF50, MIYA Cosmetics

Ultralekka formuła wygładza skórę i pomaga utrzymać uczucie komfortu oraz dba o jej zdrowy wygląd. Krem szybko się wchłania, nie bieli, nie roluje się i doskonale sprawdza się pod makijażem. Idealny dla każdego typu skóry, także tej wymagającej wygładzenia i komfortu, oraz dla osób, które chcą połączyć wysoką ochronę przeciwsłoneczną z pielęgnacją. Działanie pielęgnujące to zasługa zawartych w formule składników aktywnych, takich jak: wegański PDRN z ryżu, bakuchiol, niacynamid czy ekstrakt z zielonej herbaty

Miya
Autor: Miya/ Materiały prasowe

5. eyeSUNshine Rozświetlające serum pod oczy SPF 50, MIYA Cosmetics

To serum zaopiekuje się delikatną skórą pod oczami, ujednolica koloryt skóry, a jednocześnie zapewni wysoką ochronę przed promieniowaniem UV. Lekka formuła działa nawilżająco, zmniejsza widoczności cieni i zasinień oraz zapewnia efekt „soft focus”. Regularnie stosowana – dzięki witaminie C i koenzymowi Q10 wpływa na poprawę poziomu napięcia i elastyczności skóry. Zawarty w formule pigment delikatnie wyrównuje koloryt cery. To jednak nie wszystko! Serum świetnie współpracuje z make-upem – będzie idealną bazą pod makijaż.

Miya
Autor: Miya/ Materiały prasowe

SPF przestał być kosmetykiem uniwersalnym, a stał się produktem personalizowanym: dopasowanym do skóry, nastroju, trybu dnia i sytuacji. I właśnie w tym tkwi jego największa siła. Bo kiedy ochrona przeciwsłoneczna jest wygodna, piękna w użyciu i dobrze skrojona pod nasze potrzeby, przestaje być obowiązkiem. Staje się codziennym rytuałem, który naprawdę chce się powtarzać.

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