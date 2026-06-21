Zwykłe fatałaszki i czas na młodzieńcze igraszki. Ten kolor ubrań najlepiej odmładza. Bluzka w tym kolorze odejmie Ci nawet 20 lat

Eksperci mody podkreślają, że kolory ubrań mają kluczowe znaczenie dla postrzeganego wieku i mogą efektywnie odmłodzić wizerunek. Zapomnij o czerni: ciemne i chłodne odcienie podkreślają zmarszczki, podczas gdy jasne pastele o ciepłej tonacji, jak pudrowy róż czy mięta, zmiękczają rysy i dodają cerze blasku. Sprawdź, jaki kolor jest uznawany za najbardziej odmładzający i jak noszenie go blisko twarzy może natychmiast odjąć Ci lat.

To najbardziej odmładzający kolor. Noś na blisko twarzy, a będzie wyglądać na młodszą

Kolory ubrań, jakie wybieramy na co dzień maja ogromne znaczenie. W modzie liczą się nie tylko fasony oraz materiały, ale właśnie odcienie. W ostatnim czasie coraz większą popularnością cieszy się analiza kolorysta, która dopasowuje barwy i odcienie pasujące do naszej skóry, podtonów oraz koloru włosów. Uznawany przez lata za największą klasykę, kolor czarny odchodzi do lamusa, a eksperci od mody przekonują, że kobiety dojrzałe powinny sięgać po zupełnie inne barwy. Okazuje się bowiem, że ciemne i chodne odcienie uchodzą za postarzające. Podkreślają one surowość twarzy i uwidaczniają zmarszczki. Chodne barwy mogą także podkreślać niebieskie tony w skórze, czyli żyłki i przebarwienia. Kobiety dojrzałe na górne elementy garderoby powinny wybierać zupełnie inne kolory. Według ekspertów najlepiej odmładzają jasne, pastelowe odcienie w ciepłej tonacji. To między innymi pudrowy róż, fuksja, zbilansowana mięta, a także niektóre odcienie beżu i zieleni. Współgrają one z kolorem skóry i zmiękczają cerę. Daje to efekt promiennej i zdrowo wyglądającej skóry. Róże i fuksja dodają blasku, beże działają niczym naturalny filtr, a zielenie zdejmują ciężar całej stylizacji. Jeżeli zależy Ci na efekcie odmłodzenia noś takie kolory blisko twarzy. To może być różowa bluzka lub miętowy żakiet. Świetnie odmłodzi również apaszka lub szalik właśnie w takiej jasnym i ciepłym kolorze.

Z czym łączyć odmładzające kolory w stylizacjach?

Dobierając inne barwy do jasnych ubrań wcale nie musisz pozostawać w takiej kolorystyce. Szukając ubrań na dolną część sylwetki możesz zaszaleć. Czarne, granatowe lub grafitowe spodnie świetnie będą pasowały do jaśniejszej góry. Szukając idealnych kolorów stylizacji możesz posiłkować się kołem kolorów. Specjaliści wskazują, że najlepiej pasują do siebie kolory leżące do przeciwległej stronie koła. Przygotowaliśmy dla Ciebie 10 harmonijnych zestawów stylizacji na lato 2026:

Błękitna koszula i pomarańczowe spodnie (lub w odcieniu terakoty).

Pastelowo żółty sweter i fioletowe spodnie (lub w odcieniu bakłażana).

Pudrowo różowa bluzka i szmaragdowe spodnie.

Miętowy top i bordowe spodnie.

Kremowa bluzka i granatowe spodnie.

Brzoskwiniowy sweterek i turkusowe spodnie.

Lawendowa bluzka i oliwkowe spodnie.

Jasnoniebieska koszula i musztardowe spodnie.

Jasnoszary t-shirt i spodnie w kolorze wina.

Jasna koralowa bluzka i granatowe spodnie.

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