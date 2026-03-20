Wiadomo, który kolor zdominuje letnie stylizacje w 2026 roku. Ten odcień to absolutny hit

Według najnowszych zapowiedzi i pokazów mody jeden konkretny kolor całkowicie zdominuje sezon letni w 2026 roku , pojawiając się zarówno w odzieży, jak i kosmetykach.

Kierunek, w jakim zmierza branża odzieżowa na 2026 rok, wyraźnie akcentuje potrzebę spokoju, harmonii i bliskości z naturą. Po długim okresie fascynacji jaskrawymi neonami oraz ostrymi kontrastami, na wybiegi wracają barwy kojarzące się z wyjątkową lekkością. Ten nowy faworyt doskonale komponuje się z bielą, klasycznym błękitem jeansu oraz beżem, ale równie dobrze wygląda w towarzystwie mocnego złota czy głębokiego, czekoladowego brązu. Znawcy trendów określają ten odcień mianem bezpiecznego i niezwykle eleganckiego wyboru. Świetnie odnajduje się on w surowym minimalizmie, a także w luźniejszych formach boho czy stylizacjach romantycznych. Czołowe marki odzieżowe już teraz intensywnie pracują nad całymi liniami ubrań bazującymi na tym zjawiskowym kolorze.

Jasny pistacjowy to największy modowy hit na lato 2026

Rozwiązaniem tej modowej zagadki jest niezwykle subtelny, jasny odcień pistacjowy. Ta chłodna zieleń z delikatną, pastelową domieszką budzi natychmiastowe skojarzenia z wakacyjnym relaksem, bliskością przyrody i wewnętrznym spokojem. Pistacjowa barwa ozdobi niebawem lekkie sukienki i lniane koszule, a także eleganckie garnitury damskie. Pojawi się również na kluczowych dodatkach, takich jak letnie sandały, stylowe torebki czy oprawki okularów przeciwsłonecznych.

Wizjonerzy mody są przekonani, że w sezonie letnim 2026 roku ten właśnie kolor stanie się główną alternatywą dla wszechobecnego beżu oraz bieli. Jasna pistacja wspaniale podbija wakacyjny odcień skóry, prezentując się niezwykle szykownie i lekko. Ten pastelowy wariant zieleni fantastycznie pasuje zarówno brunetkom, jak i blondynkom, a zestawiony z lśniącą, złotą biżuterią zyskuje bardzo luksusowy charakter. Osoby planujące odświeżenie swojej szafy przed nadchodzącymi sezonami powinny zwrócić na niego szczególną uwagę, ponieważ wszystko wskazuje na to, że będzie to absolutny przebój modowy na najbliższe lata.