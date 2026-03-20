Wiosenna pielęgnacja skóry: Obudź swoje piękno po zimowym uśpieniu

Karolina Piątkowska
2026-03-20 7:21

Wiosna to czas odrodzenia, świeżości i nowego początku. Po zimowych miesiącach, kiedy nasza skóra była narażona na mróz, suche powietrze i niedobór słońca, potrzebuje ona szczególnej troski, aby odzyskać blask i zdrowy wygląd. Wiosenna pielęgnacja to nie tylko zmiana kosmetyków, ale przede wszystkim świadome podejście do potrzeb naszej cery.

Zacznij od dokładnego, ale delikatnego oczyszczenia skóry. Po zimie na jej powierzchni mogą zalegać martwe komórki naskórka, które sprawiają, że cera wygląda na szarą i zmęczoną. Postaw na łagodne pianki lub żele myjące, które nie naruszają naturalnej bariery ochronnej skóry.

Zimowe przesuszenie to problem wielu z nas. Wiosną postaw na intensywne nawilżanie. Włącz do swojej rutyny serum z kwasem hialuronowym, które doskonale wiąże wodę w naskórku. Krem na dzień powinien być lżejszy niż zimowy, ale nadal skutecznie nawilżający. Szukaj składników takich jak gliceryna, mocznik, ceramidy czy naturalne oleje roślinne.

Nie zapominaj o odżywianiu! Maseczki nawilżające i regenerujące, stosowane 2-3 razy w tygodniu, pomogą szybko przywrócić skórze komfort i elastyczność. Wiosną warto również wprowadzić do diety więcej świeżych warzyw i owoców, które dostarczą skórze niezbędnych witamin i antyoksydantów od wewnątrz.

Witamina C to prawdziwa bomba dla skóry! Jest silnym antyoksydantem, który zwalcza wolne rodniki, rozjaśnia przebarwienia, wyrównuje koloryt skóry i stymuluje produkcję kolagenu. Wiosną, kiedy skóra potrzebuje rozjaśnienia i rewitalizacji po zimie, serum z witaminą C będzie strzałem w dziesiątkę. Stosuj je rano, pod krem z filtrem.

Wiosenna pielęgnacja to czas na odświeżenie i rewitalizację. Stawiając na delikatne oczyszczanie, intensywne nawilżanie, ochronę przeciwsłoneczną i moc witaminy C, przygotujesz swoją skórę na nadejście lata i sprawisz, że będzie promienna, zdrowa i pełna blasku. Pamiętaj, że konsekwencja to klucz do sukcesu!

Wiosenne nowości pielęgnacyjne z Rossmanna

ISANA Płatki pod oczy, hydrożelowe, nawilżające, rozjaśniające 30 par

Nowa wersja naszych kultowych płatków pod oczy Isana. Intensywnie nawilżająca  pielęgnacja z kwasem hialuronowym, ekstraktem z truskawek i witaminą E. W  odróżnieniu od poprzedniej, klasycznej wersji – oprócz nawilżenia redukują także  cienie pod oczami.

Różnią się także składem. Zawierają ekstrakt z hibiskusa i kofeiny.  Odświeżają spojrzenie, redukują oznaki zmęczenia i przynoszą skórze pod oczami ulgę oraz promienny wygląd. Produkt wegański.

ISANA Maska w płachcie, żelowa z aloesem

Wpisuje się w koreański trend. Nowa wersja naszej standardowej niebieskiej,  nawilżającej. Ta dodatkowo koi skórę, która narażona jest na szybsze starzenie się ze  względu na stres. Ma udoskonaloną formułę. Płachta nie jest materiałowa, a żelowa,  co daje efekt drugiej skóry. Relaksuje, chłodzi, regeneruje, nawilża, wygładza.  Nie zawiera kompozycji zapachowych, bezpieczna dla wegan, potwierdzona  dermatologicznie. Ma skuteczne składniki aktywne:

  • Sok z aloesu,
  • Ekstrakt z wąkroty azjatyckiej,
  • Alantoina, Kwas hialuronowy
ISANA Maska do włosów, jednominutowa, Kwiat Wiśni

Nowa wersja maski, którą pokochały kobiety. Pięknie pachnie wiśnią i również wpisuje  się w trend koreański. Do włosów normalnych z tendencją do przetłuszczania się. Utrzymane małe, jednorazowe opakowanie – idealne na krótkie podróże.  Wygładza, ułatwia rozczesywanie, wzmacnia i odżywia.

ISANA Płatki do demakijażu oczu z naturalnymi olejkami, 50 sztuk

Delikatnie i dokładnie usuwają wodoodporny makijaż oczu. Zawarte w produkcie  oleje (z migdałów i słonecznika) pielęgnują wrażliwą skórę wokół oczu. Pojemne  opakowanie, niska cena. Odpowiednie dla osób noszących soczewki kontaktowe. Mają  wiele pozytywnych opinii.

ISANA Pianka pod prysznic i balsam do ciała 2w1 200 ml

Była produktem sezonowym, ale klientki ją pokochały, więc pianka weszła do stałej  sprzedaży.  Z ekstraktem z drzewa sandałowego i bawełny, zapachowa. Podwójne zastosowanie.Oszczędność miejsca w kosmetyczce i czasu wieczornej pielęgnacji. Idealny produkt  w podróż lub na basen.

