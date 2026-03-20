Wiosenna pielęgnacja skóry: Obudź swoje piękno po zimowym uśpieniu

Zacznij od dokładnego, ale delikatnego oczyszczenia skóry. Po zimie na jej powierzchni mogą zalegać martwe komórki naskórka, które sprawiają, że cera wygląda na szarą i zmęczoną. Postaw na łagodne pianki lub żele myjące, które nie naruszają naturalnej bariery ochronnej skóry.

Zimowe przesuszenie to problem wielu z nas. Wiosną postaw na intensywne nawilżanie. Włącz do swojej rutyny serum z kwasem hialuronowym, które doskonale wiąże wodę w naskórku. Krem na dzień powinien być lżejszy niż zimowy, ale nadal skutecznie nawilżający. Szukaj składników takich jak gliceryna, mocznik, ceramidy czy naturalne oleje roślinne.

Nie zapominaj o odżywianiu! Maseczki nawilżające i regenerujące, stosowane 2-3 razy w tygodniu, pomogą szybko przywrócić skórze komfort i elastyczność. Wiosną warto również wprowadzić do diety więcej świeżych warzyw i owoców, które dostarczą skórze niezbędnych witamin i antyoksydantów od wewnątrz.

Witamina C to prawdziwa bomba dla skóry! Jest silnym antyoksydantem, który zwalcza wolne rodniki, rozjaśnia przebarwienia, wyrównuje koloryt skóry i stymuluje produkcję kolagenu. Wiosną, kiedy skóra potrzebuje rozjaśnienia i rewitalizacji po zimie, serum z witaminą C będzie strzałem w dziesiątkę. Stosuj je rano, pod krem z filtrem.

Wiosenna pielęgnacja to czas na odświeżenie i rewitalizację. Stawiając na delikatne oczyszczanie, intensywne nawilżanie, ochronę przeciwsłoneczną i moc witaminy C, przygotujesz swoją skórę na nadejście lata i sprawisz, że będzie promienna, zdrowa i pełna blasku. Pamiętaj, że konsekwencja to klucz do sukcesu!

Wiosenne nowości pielęgnacyjne z Rossmanna

ISANA Płatki pod oczy, hydrożelowe, nawilżające, rozjaśniające 30 par

Nowa wersja naszych kultowych płatków pod oczy Isana. Intensywnie nawilżająca pielęgnacja z kwasem hialuronowym, ekstraktem z truskawek i witaminą E. W odróżnieniu od poprzedniej, klasycznej wersji – oprócz nawilżenia redukują także cienie pod oczami.

Różnią się także składem. Zawierają ekstrakt z hibiskusa i kofeiny. Odświeżają spojrzenie, redukują oznaki zmęczenia i przynoszą skórze pod oczami ulgę oraz promienny wygląd. Produkt wegański.

i Autor: Isana/ Materiały prasowe

ISANA Maska w płachcie, żelowa z aloesem

Wpisuje się w koreański trend. Nowa wersja naszej standardowej niebieskiej, nawilżającej. Ta dodatkowo koi skórę, która narażona jest na szybsze starzenie się ze względu na stres. Ma udoskonaloną formułę. Płachta nie jest materiałowa, a żelowa, co daje efekt drugiej skóry. Relaksuje, chłodzi, regeneruje, nawilża, wygładza. Nie zawiera kompozycji zapachowych, bezpieczna dla wegan, potwierdzona dermatologicznie. Ma skuteczne składniki aktywne:

Sok z aloesu,

Ekstrakt z wąkroty azjatyckiej,

Alantoina, Kwas hialuronowy

i Autor: Isana/ Materiały prasowe

ISANA Maska do włosów, jednominutowa, Kwiat Wiśni

Nowa wersja maski, którą pokochały kobiety. Pięknie pachnie wiśnią i również wpisuje się w trend koreański. Do włosów normalnych z tendencją do przetłuszczania się. Utrzymane małe, jednorazowe opakowanie – idealne na krótkie podróże. Wygładza, ułatwia rozczesywanie, wzmacnia i odżywia.

i Autor: Isana/ Materiały prasowe

ISANA Płatki do demakijażu oczu z naturalnymi olejkami, 50 sztuk

Delikatnie i dokładnie usuwają wodoodporny makijaż oczu. Zawarte w produkcie oleje (z migdałów i słonecznika) pielęgnują wrażliwą skórę wokół oczu. Pojemne opakowanie, niska cena. Odpowiednie dla osób noszących soczewki kontaktowe. Mają wiele pozytywnych opinii.

i Autor: Isana/ Materiały prasowe

ISANA Pianka pod prysznic i balsam do ciała 2w1 200 ml

Była produktem sezonowym, ale klientki ją pokochały, więc pianka weszła do stałej sprzedaży. Z ekstraktem z drzewa sandałowego i bawełny, zapachowa. Podwójne zastosowanie.Oszczędność miejsca w kosmetyczce i czasu wieczornej pielęgnacji. Idealny produkt w podróż lub na basen.