Najpiękniejszy kolor dla kobiet po 50-tce na lato 2023. Poczujesz się jak na wakacjach w Saint-Tropez. Odmładza i dodaje blasku

Modny kolor dla kobiet po 50-tce na lato 2023. Ten odcień to strzał w dziesiątkę

Lato 2023 upłynie pod znakiem kolorów. W modzie będą zarówno pastele, jak i neonowe odcienie. To czas wolności, a w modzie ograniczać nas będzie jedynie wyobraźnia. Kobiety dojrzałe często boją się mocnych kolorów i uważają, że w "pewnym wieku już nie przystoi". To błąd. Pamiętaj, że jedynie ty możesz określić co przystoi i przede wszystkim powinnaś czuć się dobrze w swojej skórze. Jeżeli jednak szukasz na lato czegoś delikatnego, to mamy dla Ciebie dobrą wiadomość. Jednym z najmodniejszych kolorów lata 2023 będzie beż przełamany złotem. To idealnie połączenie.

Zobacz także: Tego pod żadnym pozorem nie stawiaj na wielkanocnym stole. Ściągniesz pecha i spowodujesz rodzinną kłótnię. Podczas Wielkanocy 2023 zrezygnuj z tej ozdoby

Piękny kolor dla kobiet po 50-tce na lato 2023. Beż i złoto odmładzają i dodają elegancji

Kolory beżowy rewelacyjnie odmładza i rozjaśnia twarz. Ciepłe odcienie sprawiają, że rysy stają się łagodniejsze, a zmarszczki mniej widoczne. Złoto to z kolei barwa elegancji i bogactwa. Takie połączenie prezentowano między innymi na pokazach Chanel, Dior, Alexis Mabille oraz Stelli McCartney. Jest ono idealne dla kobiet po 50-tce - pełne gracji, stylu oraz minimalistycznej odwagi. To łatwe kolory do ogrania z innymi odcieniami. Pasuje do nich praktycznie wszystko i zawsze prezentują się spektakularnie.