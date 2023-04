Tego pod żadnym pozorem nie stawiaj na wielkanocnym stole. Ściągniesz pecha i spowodujesz rodzinną kłótnię. Podczas Wielkanocy 2023 zrezygnuj z tej ozdoby

W Wielkanoc 2023 nie przyozdabiaj tym stołu. Ściągniesz pecha na całą rodzinę

Wielkanoc bogata jest we wszelkiego rodzaju symbole. Każda z wielkanocnych ozdób ma swoje znaczenie i miejsce na stole. Jedną z pozostałości po czasach pogańskich jest ozdabiania domu kwiatami. Mają one symbolizować odrodzenie się przyrody po zimie i być przywitanie wiosny. Nie wszystkie kwiaty jednak warto w tym czasie posiadać w domu. Jedna z wiosennych roślin może zesłać nam pecha i sprawić, że podczas świąt nie będzie przyjaznej i miłej atmosfery. Mowa o żonkilach. Dlatego lepiej nie ozdabiać nimi wielkanocnego stołu?

Nie stawiaj żonkili na wielkanocnym stole. Będziesz Cię prześladował pech

Niektórzy wierzą, że żonkile przyciągają pecha i złe moce, Nie powinno się ich używać do przygotowywania wiosennych bukietów i nie dekorować nimi wielkanocnego stołu. Szczególnie złą mocą emanuje pojedynczy kwiat. Może ona sprawić, że święta upłyną w złej atmosferze, pełnej kłótni i awantur. Jeżeli bardzo lubisz żonkile to pamiętaj, by zawsze stawiać cały bukiet. Możesz również wsunąć między kwiaty pisanki lub baranka z cukru. Te przedmioty mają dobrą moc i mocną symbolikę. Powinny rozprawić się ze złą energią z kwiatów.

