Jak zadbać o skórę w słońcu i upałach

Podstawa zdrowej cery: skuteczne oczyszczanie

W lecie nasza skóra produkuje więcej sebum, a pot i resztki kremów z filtrem UV dodatkowo obciążają pory. Dlatego tak ważne jest dokładne, ale delikatne oczyszczanie. Postaw na lekkie pianki lub żele myjące, które skutecznie usuną zanieczyszczenia, nie naruszając naturalnej bariery ochronnej skóry. Pamiętaj o dwuetapowym oczyszczaniu wieczorem – najpierw olejek lub płyn micelarny, by rozpuścić SPF i makijaż, a następnie produkt na bazie wody. To zapewni skórze świeżość i pomoże zapobiec powstawaniu zaskórników.

Włącz do swojej codziennej pielęgnacji soniczną szczoteczkę do oczyszczania twarzy FOREO LUNA™ 3. To inteligentne urządzenie w kilkadziesiąt sekund głęboko oczyści Twoją skórę dzięki zintegrowanym pulsacjom T-Sonic. Urządzenie działa wzmacniająco, utrzymuje cerę w dobrej kondycji i pięknie ją rozświetla. Silikonowa szczoteczka LUNA™ 3 wyróżnia się na tle swoich poprzedniczek większą powierzchnią czyszczącą, dłuższym i bardziej miękkim włosiem, a także szerszym zakresem programów masaży ujędrniających oraz możliwością synchronizacji urządzenia z mobilną aplikacją FOREO For You

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe FOREO

Nawilżenie na letnią nutę: lekkość i maseczki w płachcie

Nawet jeśli wydaje się, że w upale skóra nie potrzebuje dodatkowego nawilżenia, to nic bardziej mylnego! Wysokie temperatury i klimatyzacja mogą ją przesuszać. Zamiast ciężkich kremów, wybierz lekkie emulsje, żele lub sera z kwasem hialuronowym, które szybko się wchłaniają i nie obciążają cery. Prawdziwym hitem lata są również maseczki w płachcie. To idealny sposób na szybkie i intensywne nawilżenie oraz ukojenie skóry po ekspozycji na słońce. Wybieraj te nasączone składnikami takimi jak aloes, zielona herbata, witamina C czy peptydy. Ich chłodząca formuła przyniesie natychmiastową ulgę i sprawi, że skóra będzie wyglądać promiennie.

3-minutowa terapia nawilżająca z UFO 3, która dzięki połączeniu termo- i krioterapii, światła LED oraz masażu T-Sonic™ zwiększa poziom nawilżenia skóry aż o 126% w zaledwie 2 minuty!

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe FOREO

Nowoczesne wsparcie: pielęgnacja skóry światłem LED

Technologia LED, znana z gabinetów kosmetycznych, coraz śmielej wkracza do domowej pielęgnacji, oferując szereg korzyści dla skóry, również w lecie. Urządzenia do terapii światłem LED emitują różne barwy, z których każda działa na skórę w inny sposób. Czerwone światło stymuluje produkcję kolagenu i elastyny, pomagając w regeneracji po słońcu i redukując drobne zmarszczki. Niebieskie światło skutecznie zwalcza bakterie odpowiedzialne za trądzik, co jest szczególnie pomocne w przypadku zwiększonej potliwości i przetłuszczania się skóry. Zielone światło natomiast działa kojąco i pomaga w redukcji zaczerwienień oraz przebarwień. Regularne stosowanie domowych urządzeń LED może znacząco poprawić kondycję skóry, sprawiając, że będzie ona zdrowsza i bardziej odporna na letnie wyzwania.

FOREO FAQ™ 202, flagowy produkt w kolekcji szwajcarskiej marki, stanowi idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą przenieść swoją rutynę pielęgnacji skóry na wyższy poziom. Wykorzystując kliniczną terapię światłem LED, FAQ™ 202 używa ośmiu różnych długości fal świetlnych LED (czerwonej, niebieskiej, zielonej, pomarańczowej, fioletowej, cyjanowej, żółtej) - każda celująca w inny problem skóry. Oraz światła NIR, aby skutecznie walczyć z oznakami starzenia i innymi potrzebami cery w ramach wgranych zabiegów. Maska emituje 1000 impulsów LED na sekundę za pomocą 600 punktów świetlnych.

Autor: FOREO/ Materiały prasowe

FAQ™ Dual LED Panel wykorzystuje unikalne, opatentowane soczewki w kształcie diamentów, które koncentrują, a potem rozpraszają światło przez wiele fasetek i sprawiają, że urządzenie działa szybciej a fale świetlne głębiej penetrują skórę.

Redukuje widoczne oznaki starzenia i niedoskonałości FAQ™ Dual LED Panel wyposażony w 512 diod o profesjonalnej mocy i czystości światła na poziomie 99,99%, emituje pięć najlepiej przebadanychklinicznie długości fal stosowanych w odmładzaniu skóry.