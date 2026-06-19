One Tribe debiutuje w Polsce. Nowa definicja luksusowej, świadomej pielęgnacji zaprezentowana w Warszawie

Marka została zaprezentowana w Warszawie jako odpowiedź na rosnące potrzeby nowego pokolenia konsumentów – kobiet i mężczyzn, którzy poszukują pielęgnacji jednocześnie czystej, etycznej i realnie skutecznej, bez kompromisów pomiędzy naturą a zaawansowaną kosmetologią.

One Tribe redefiniuje pojęcie luksusu, odchodząc od nadmiaru i powierzchownej estetyki na rzecz formuł, które działają wielopoziomowo: od podstawowych potrzeb skóry – takich jak oczyszczanie, regulacja sebum, minimalizacja porów, redukcja niedoskonałości i wyrównanie kolorytu – po zaawansowaną pielęgnację ukierunkowaną na wygładzenie zmarszczek, poprawę jędrności oraz widoczne działanie w delikatnej okolicy oczu, w tym efekt optycznego liftingu górnej powieki.

Skuteczność potwierdzona badaniami

Każda formuła One Tribe została opracowana w oparciu o badania dermatologiczne potwierdzające jej skuteczność w kluczowych obszarach pielęgnacji skóry. Marka komunikuje precyzyjnie mierzalne rezultaty działania, obejmujące:

redukcję niedoskonałości i regulację sebum

zmniejszenie ilosci i wielkosci porów

wygładzenie i poprawę struktury skóry

wyrównanie kolorytu i rozświetlenie

intensywne nawilżenie i odbudowę

redukcję zmarszczek i poprawę elastyczności

widoczne działanie w obszarze konturu oka, w tym efekt uniesienia górnej powieki

Czysta formuła bez kompromisów

One Tribe opiera swoją filozofię na maksymalnej transparentności oraz integralności składów. Wszystkie produkty są:

w 100% wegańskie

cruelty-free

oparte w nawet 98% na składnikach pochodzenia naturalnego

dermatologicznie testowane

certyfikowane przez PETA

Marka nie stosuje żadnych dodanych substancji zapachowych – charakterystyczny aromat produktów wynika wyłącznie z naturalnych składników aktywnych, co podkreśla ich autentyczność i nierozerwalny związek formuły z naturą.

Filozofia: The Power of Nature

Inspiracją dla One Tribe są tradycyjne rośliny wykorzystywane w praktykach rdzennych społeczności Ameryki Północnej i Południowej. Cztery filary kompozycji aktywnych stanowią:

szałwia – znana z działania oczyszczającego i regulującego sebum

tytoń – o właściwościach antyoksydacyjnych i wspierających regenerację

cedr – o właściwościach kojących i przeciwzapalnych

słodka trawa (żubrówka) – wspierająca nawilżenie i komfort skóry

To właśnie te składniki budują charakter kolekcji, w której natura nie jest inspiracją estetyczną, lecz funkcjonalnym rdzeniem zaawansowanych formuł pielęgnacyjnych.

Kompleksowy rytuał pielęgnacyjny – 8 wegańskich formuł

One Tribe wprowadza ośmioetapowy rytuał pielęgnacyjny dla kobiet i mężczyzn, odpowiadający na pełne spektrum potrzeb skóry – od równowagi i oczyszczenia, po regenerację i intensywne działanie anti-aging.

Sage Toner

Esencjonalny zmiękczająco-wygładzający tonik z szałwia, sliwką kakadu i lukrecją, który oczyszcza, zwęża pory i przygotowuje skórę do dalszych etapów pielęgnacji.

Witch Hazel Eye Cream

Zaawansowana formuła pod oczy z oczarem wirginijskim, ekstraktem z drzewa jedwabnego, komosą ryżową oraz kocanką. To komponenty, które redukują oznaki zmęczenia, poprawiająca napięcie skóry i wspierająca efekt uniesienia górnej powieki.

Sweet Grass Day Serum

Serum nawilżająco-rewitalizujące z trawa żubrową, w którego formule zastosowano też ekstrakt z buraka cukrowego, boczniaki, plankton roślinny, czerwoną koniczynę i indyjski żeń-szeń czyli Ashwagandę. Obkurcza pory, przywraca skórze blask, daje natychmiastowe wygładzenie i komfort.

Sweet Grass Day Cream SPF 30

Wielozadaniowy krem dzienny łączący pielęgnację, ochronę UV, maksymalne wygładzenie i subtelne wyrównanie kolorytu, redefiniujący ideę „no-makeup skin”. Twarz po nim wygląda jak po zastosowaniu delikatnego filtra.

Wieczór – regeneracja, odbudowa, odnowa

Tobacco Cleanser

Delikatny, jedwabisty, ale skuteczny preparat oczyszczający z liśćmi tytoniu, szałwią, rumiankiem, aloesem. Usuwa makijaż i zanieczyszczenia, nie naruszając bariery hydrolipidowej skóry.

Cedar Night Serum

Intensywnie regenerujące serum wspierające nocną odnowę skóry i poprawę jej struktury. Jeden z najbardziej zaawansowanych kosmetyków w kolekcji, który wspiera naturalne procesy regeneracyjne skóry podczas snu. W jego składzie znajduje się kawior limonkowy, czerwona koniczyna, ekstrakt z drożdży piwnych i tytułowy cedr. Kawior limonkowy działa jak delikatny peeling enzymatyczny. Czerwona koniczyna wygładza pory i zmniejsza ich widoczność. Ekstrakt z drożdży wycisza zaczerwienienia, a cedr działa antyoksydacyjnie. To prawdziwa bomba składników regeneracyjnych i rewitalizujących skórę.

Cedar Night Cream

Bogaty krem odżywczy, który wspiera naturalne procesy regeneracyjne skóry podczas snu. W jego formule kremu znajduje się czerwony koral roślinny, poziomka, lawenda i opuncja figowa, które odżywiają, łagodzą, wzmacniają barierę hydrolipidową naskórka. Krem działa jak kołdra, która zapewnia skórze widoczna naprawę w czasie snu.

Carnauba Retinol Cream

Zaawansowana kuracja anti-aging łącząca retinol, witaminy A i C, owies oraz wosk carnauba, który wspiera łagodniejsze działanie formuły przy jednoczesnej poprawie jędrności, elastyczności i wyrównania kolorytu skóry.

Luksus jako świadoma estetyka

One Tribe redefiniuje współczesny luksus jako równowagę pomiędzy skutecznością, estetyką i odpowiedzialnością. Każdy produkt zamknięty jest w dopracowanych, minimalistycznych opakowaniach, które funkcjonują jak obiekty użytkowego designu – ciche, eleganckie, ponadczasowe.Opakowania zostały zaprojektowane w duchu odpowiedzialności środowiskowej oraz maksymalnej funkcjonalności. W większości wykorzystują systemy airless oraz precyzyjne dozowanie pompką, co zapewnia higienę aplikacji, ogranicza straty produktu i pozwala na jego pełne wykorzystanie.

Obecność w międzynarodowym kontekście

Zaledwie dzień po warszawskiej premierze One Tribe zostało zaprezentowane również podczas prestiżowego wydarzenia Great British Beauty Summer, które odbyło się w British Embassy Warsaw.

Obecność marki w przestrzeni dyplomatyczno-branżowej podkreśla jej międzynarodowy charakter oraz rosnące zainteresowanie koncepcją nowoczesnego luksusu, który łączy naukowo potwierdzoną skuteczność z etycznym podejściem do pielęgnacji.

Zaangażowanie społeczne i środowiskowe

One Tribe aktywnie współpracuje z organizacjami działającymi na rzecz ochrony środowiska i praw człowieka. Marka wspiera Pachamama Alliance, fundację ekwadorsko-amerykańską działającą na rzecz ochrony rdzennych społeczności kilku plemion w lasach deszczowych Amazonii w Ekwadorze.

Jednocześnie marka współpracuje z PETA, globalną organizacją promującą etyczne traktowanie zwierząt i rozwój kosmetyki cruelty-free.

Autor: One Tribe / Materiały prasowe

Autor: One Tribe / Materiały prasowe