Nuxe Sun rozświetla lato nowościami. Jeszcze więcej ochrony, jeszcze więcej przyjemności

NUXE Sun to gama, która od pierwszej chwili przywodzi na myśl lato – rozgrzaną słońcem skórę, beztroskie dni nad morzem i najpiękniejsze wakacyjne wspomnienia. Charakterystyczny zapach kokosa, kwiatu tiare i wanilii od lat przenosi zmysły na piaszczystą plażę, przywołując atmosferę słonecznych podróży i chwil pełnych relaksu. To właśnie połączenie skutecznej ochrony przeciwsłonecznej z wyjątkowym doświadczeniem sensorycznym sprawiło, że gama NUXE Sun stała się nieodłącznym elementem letnich rytuałów pielęgnacyjnych wielu kobiet. W tym sezonie marka wzbogaca swoją kultową kolekcję o kolejne innowacyjne produkty, które odpowiadają na potrzeby współczesnej skóry i stylu życia. Nowości łączą zaawansowaną ochronę z pielęgnacją, komfortem stosowania oraz zmysłowymi teksturami, które sprawiają, że aplikacja staje się prawdziwą przyjemnością. To zaproszenie do jeszcze piękniejszego przeżywania lata – z pełnym komfortem, blaskiem i ochroną każdego dnia.

ZAAWANSOWANA OCHRONA PRZECIWSŁONECZNA INSPIROWANA NAUKĄ

Opatentowany system filtrów przeciwsłonecznych NUXE

Przedwczesne starzenie się skóry wywołane promieniowaniem słonecznym jest wynikiem nadmiernej ekspozycji na promienie UV. Aby ograniczyć ten proces, produkty ochronne NUXE Sun zostały opracowane w oparciu o ekskluzywny, opatentowany system filtrów przeciwsłonecznych, łączący 2 estry i 3 filtry organiczne(2). Zapewnia on szerokie spektrum ochrony przed promieniowaniem UVA i UVB, pomagając chronić skórę przed skutkami fotostarzenia.

Antyoksydacyjna ochrona komórkowa

Produkty NUXE Sun zawierają dwa składniki aktywne o działaniu antyoksydacyjnym, pochodzące w 100% z natury: ekstrakt z ryżu oraz ekstrakt z rozmarynu. Ten roślinny duet wspiera naturalne mechanizmy ochronne skóry, pomagając neutralizować wolne rodniki odpowiedzialne za przedwczesne starzenie się komórek i utratę młodego wyglądu skóry.

Dlaczego ochrona szerokopasmowa jest tak ważna?

NUXE stawia na szeroką ochronę, która pomaga ograniczać szkodliwe działanie nie tylko promieniowania UV, ale również nadmiaru światła niebieskiego. Promienie UVA sprzyjają powstawaniu wolnych rodników uszkadzających struktury komórkowe, kolagen i elastynę, natomiast promienie UVB odpowiadają za oparzenia słoneczne oraz uszkodzenia DNA komórek. Światło niebieskie (HEV) przenika jeszcze głębiej w skórę, przyczyniając się do jej przyspieszonego starzenia oraz powstawania przebarwień. Badania NUXE potwierdziły skuteczność wybranych formuł marki również w ochronie przed negatywnym wpływem światła niebieskiego(3).

Formuły opracowane z myślą o środowisku

Formuły NUXE Sun zostały przebadane w warunkach odzwierciedlających środowisko wodne, z uwzględnieniem organizmów takich jak algi słodkowodne i morskie czy koralowce. Testy ekotoksyczności przeprowadzono zgodnie z uznanymi międzynarodowymi normami i metodami badawczymi. Wodoodporne formuły(4) pomagają ograniczać ilość produktu zmywanego ze skóry podczas kąpieli, a zastosowane filtry przeciwsłoneczne zostały starannie dobrane tak, aby minimalizować ich wpływ na środowisko morskie.

Szczyt zmysłowości

Odświeżająca mgiełka, lekki spray o jedwabistej konsystencji, złocisty lub satynowy olejek – NUXE Sun doskonale odzwierciedla filozofię marki, łącząc wysoką skuteczność ochrony z niezwykle przyjemnymi doznaniami sensorycznymi. Każdy produkt otula skórę kultowym zapachem kokosa, kwiatu tiare i wanilii, który nieodłącznie kojarzy się z latem, słońcem i beztroskimi chwilami wakacyjnego relaksu.

NUXE Sun Serum ochronne w sztyfcie SPF50+

Połączenie 3 filtrów UV zapewnia bardzo wysoką ochronę przed promieniowaniem UVA, UVB oraz światłem niebieskim i jednocześnie przeciwdziała powstawaniu przebarwień. To skoncentrowana formuła w niezwykle praktycznej formie sztyftu o niewidocznym, komfortowym wykończeniu.

Zapewnia długotrwałe nawilżenie i wspiera wzmocnienie bariery ochronnej skóry. Połączenie filtrów organicznych gwarantuje szerokopasmową ochronę przed promieniowaniem UV, a ekstrakt z ryżu i rozmarynu wspiera skórę na poziomie komórkowym, pomagając zapobiegać przedwczesnemu fotostarzeniu. Witamina E, jako silny antyoksydant, pomaga neutralizować stres oksydacyjny wywołany ekspozycją na słońce. Lekka, wodoodporna formuła nie zatyka porów i pozostaje niewidoczna na skórze, dzięki czemu sprawdza się w codziennym użytkowaniu przez wszystkie typy i odcienie cery.

Praktyczna forma sticka pozwala na szybką i precyzyjną aplikację w dowolnym momencie dnia – szczególnie na nos, uszy, szyję czy dłonie. Produkt otula skórę wakacyjnym zapachem kokosa, kwiatu tiare i wanilii, zamieniając codzienną ochronę w przyjemny, zmysłowy rytuał. Formuła została przetestowana dermatologicznie oraz w warunkach morskich(1).

Autor: NUXE/ Materiały prasowe

NUXE Sun Fluid Glow z efektem skóry muśniętej słońcem SPF30

Koloryzujący fluid rozświetlający SPF30 NUXE Sun zapewnia skuteczną ochronę przed promieniowaniem UVA, UVB oraz światłem niebieskim, jednocześnie wspierając skórę w codziennej obronie przed fotostarzeniem. Dzięki opatentowanemu kompleksowi antyoksydacyjnemu z ekstraktu z ryżu i rozmarynu pomaga neutralizować wolne rodniki, ograniczając stres oksydacyjny oraz powstawanie przebarwień.

Lekka konsystencja łatwo się rozprowadza, nie klei się i nie pozostawia smug, a technologia „transfer-free” zapobiega brudzeniu ubrań. Produkt koloryzujący został wzbogacony o naturalne pigmenty i perłowe drobinki, które natychmiast rozświetlają skórę, subtelnie wyrównując jej koloryt i podkreślając naturalną opaleniznę bez efektu maski.

Skóra staje się miękka, nawilżona i pełna zdrowego blasku, niezależnie od typu cery. Kompaktowe opakowanie idealnie sprawdza się w podróży i codziennym użytkowaniu, mieszcząc się w każdej torebce. Całość dopełnia kultowa kompozycja zapachowa NUXE Sun, która przywodzi na myśl lato i słoneczne chwile relaksu. Produkt został przetestowany dermatologicznie oraz w warunkach morskich.

Autor: NUXE/ Materiały prasowe

NUXE Sun Odświeżająca mgiełka ochronna SPF30

Ultralekką, niewidoczna ochrona przed przedwczesnym fotostarzeniem. Mgiełka SPF30 NUXE Sun przeznaczona jest do twarzy, ciała oraz skóry głowy i oferuje szerokie spektrum ochrony przed promieniowaniem UVA, UVB oraz światłem niebieskim dzięki opatentowanemu systemowi filtrów. Jednocześnie wspiera skórę w codziennej pielęgnacji, zapewniając natychmiastowe nawilżenie i komfort.

Formuła pomaga chronić skórę przed oznakami starzenia, a dzięki zawartości ekstraktu z ryżu i rozmarynu działa antyoksydacyjnie, wspierając ochronę komórkową i przeciwdziałając stresowi oksydacyjnemu. Lekka, wodoodporna konsystencja nie zatyka porów i szybko się wchłania, nie pozostawiając tłustej ani lepkiej warstwy, dzięki czemu jest odpowiednia dla każdego typu i odcienia skóry.

Praktyczna pompka 360° umożliwia wygodną i równomierną aplikację również w trudno dostępnych miejscach oraz w pozycji odwróconej, co czyni produkt idealnym towarzyszem letnich aktywności. Mgiełka subtelnie podkreśla opaleniznę i otula skórę kultowym zapachem kokosa, kwiatu tiare i wanilii, przywołując atmosferę lata. Produkt został przetestowany dermatologicznie oraz w warunkach morskich.