KNOX otwiera w Warszawie swoje pierwsze butikowe studio, wprowadzając na polski rynek autorską metodę treningową Run & Lift

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-06-19 18:54

Pierwsze butikowe studio HIIT na mapie Warszawy, KNOX, oficjalnie otworzyło swoje drzwi, wprowadzając na polski rynek nową jakość treningu opartą na autorskiej metodzie Run & Lift. Koncept oferuje 50-minutowy trening łączący interwały na bieżni z treningiem siłowym w jednym płynnym doświadczeniu. Zajęcia zostały zaprojektowane z myślą o budowaniu siły, wytrzymałości i systematycznym progresie, a immersyjne połączenie światła, dźwięku i muzyki tworzy energetyczną atmosferę, która angażuje uczestników od pierwszej do ostatniej minuty treningu. Oficjalnemu otwarciu studia towarzyszyło wydarzenie pod hasłem „Step Inside the Energy of KNOX”, które zgromadziło przedstawicieli mediów, partnerów marki oraz gości zainteresowanych nowym konceptem treningowym.

Wnętrze butikowego studia fitness KNOX z rzędami bieżni po lewej i strefą do treningu siłowego z ławkami i hantlami po prawej, oświetlone ciepłym, pomarańczowym światłem tworzącym immersyjną atmosferę treningu. Na tylnej ścianie widoczny podświetlany neon z logo KNOX. Więcej o nowej metodzie Run & Lift przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Radek Świątkowski/ Materiały prasowe

Alex Castro i studio KNOX - światowy standard treningu

Za koncepcją KNOX stoi Alex Castro - współtwórca metody Run & Lift oraz uznany ekspert w branży butikowego fitnessu. Przez 10 lat pełnił funkcję szefa programu igłównego trenera Barry’s Bootcamp, odpowiadając za rozwój oferty oraz szkolenie kadry w Londynie, Nowym Jorku i Dubaju. Praktyka zdobywana na najbardziejkonkurencyjnych rynkach świata stała się fundamentem filozofii tej marki, łączącej skuteczność, konsekwencję i wysoką jakość doświadczeń uczestnika.

„Metoda KNOX powstała z przekonania, że intensywny trening musi być precyzyjnie zaplanowany. W 50-minutowej sesji łączymy interwały na bieżni z pracą siłową.Odchodzimy od idei zmęczenia dla samej intensywności, a w zamian za to stawiamy na mądry, przemyślany wysiłek. Chcemy, aby uczestnicy wychodzili z zajęć mocniejsi, bardziej świadomi swojego ciała i pewniejsi siebie. W metodzie Run & Lift wysoka intensywność idzie w parze z jakością ruchu. Trener nie tylko motywuje, ale koryguje technikę i prowadzi przez całą sesję, dzięki czemu każdy może bezpiecznie pracować na swoim maksymalnym poziomie” - komentuje Alex Castro, współtwórca metody.

Trening inspirowany najlepszymi światowymi praktykami

Zajęcia odbywają się równolegle na dwóch stacjach - biegu i siły, a trener prowadzi uczestników od rozgrzewki po ostatnią serię, dbając o tempo, technikę iodpowiednią intensywność ćwiczeń. Trening HIIT wykorzystuje nowoczesne bieżnie oraz sprzęt siłowy, a jego struktura została zaprojektowana z myślą o budowaniusiły, wytrzymałości i systematycznym progresie.

„Muzyka, światło i wystrój są częścią metody. Klimat sali tworzy immersyjne doświadczenie treningowe. Przygaszone czerwone światło i muzyka wyznaczającarytm, pomagają budować skupienie, tempo i intensywność. Zależy nam na tym, żeby trening przestał kojarzyć się z obowiązkiem, a stał się doświadczeniem” - dodaje Alex Castro.

Oprócz zaawansowanego systemu oświetleniowego i dźwiękowego, unikalną salę Technogym Excite Run, wypełniają zintegrowane stacje z ławką i hantlami.

Więcej niż studio treningowe

Po intensywnym wycisku klubowicze mają do dyspozycji luksusowe zaplecze regeneracyjne wyposażone w kosmetyki, nowoczesne urządzenia oraz pełen serwisręcznikowy. KNOX Cafe oferuje napoje i przekąski wspierające regenerację po wysiłku. Klienci znajdą również sklep z ubraniami sportowymi oraz wygodneprzestrzenie wspólne do wspólnego spędzania czasu.

„KNOX powstał z potrzeby stworzenia miejsca, w którym trening jest początkiem całego doświadczenia. Zależało nam na tym, żeby od chwili wejścia do studia aż domomentu wyjścia każdy element był dopracowany: opieka zespołu, światło, muzyka, przebieg zajęć, szatnie,kosmetyki najwyższej jakości, KNOX Cafe i atmosfera. Chcemy, żeby osoba, która do nas przychodzi, mogła na 50 minut oderwać się od codzienności, zrobić mocny trening, odświeżyć się w komfortowych warunkach i wyjść z poczuciem, że ktoś naprawdę zadbał o jej czas, energię i wygodę” - mówi Jan współzałożyciel konceptu.

„Od początku ważne było dla nas, żeby KNOX był miejscem, do którego wraca się nie tylko po trening, ale też po atmosferę. Mówimy o sobie: nie siłownia, lecz klub - bo chcemy tworzyć społeczność, rytuał i miejsce spotkań. Trening jest sercem KNOX, ale równie ważne jest to, co dzieje się przed i po nim: rozmowa przy koktajlu, wspólna energia i poczucie, że jest się częścią czegoś więcej” - dodaje Julia współzałożycielka KNOX.

Pierwsze studio partnerskie lululemon w Polsce

Istotnym elementem debiutu marki jest również partnerstwo z lululemon - globalną marką odzieży i akcesoriów sportowych, znaną z produktów przeznaczonych dotreningu. KNOX jest pierwszym w Polsce studiem partnerskim lululemon, dołączając tym samym do międzynarodowej sieci obiektów współpracujących z marką.Partnerstwo obejmuje obecność produktów kanadyjskiej marki w przestrzeni studia oraz wspólne inicjatywy skierowane do jego społeczności.

Nowy adres na mapie warszawskiego fitnessu

Miejsce powstało w Fabryce Norblina przy ul. Żelaznej 51/53 - odrestaurowanym XIX-wiecznym kompleksie pofabrycznym, który dziś należy do dynamicznierozwijających się miejsc w Warszawie, łączącym funkcje biurowe, handlowe, gastronomiczne i kulturalne.

Knox
Autor: Radek Świątkowski / Materiały prasowe
Knox
Autor: Glep Czap/ Materiały prasowe
Glep Czap
Autor: Glep Czap/ Materiały prasowe
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