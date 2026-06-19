KNOX otwiera w Warszawie swoje pierwsze butikowe studio, wprowadzając na polski rynek autorską metodę treningową Run & Lift

Alex Castro i studio KNOX - światowy standard treningu

Za koncepcją KNOX stoi Alex Castro - współtwórca metody Run & Lift oraz uznany ekspert w branży butikowego fitnessu. Przez 10 lat pełnił funkcję szefa programu igłównego trenera Barry’s Bootcamp, odpowiadając za rozwój oferty oraz szkolenie kadry w Londynie, Nowym Jorku i Dubaju. Praktyka zdobywana na najbardziejkonkurencyjnych rynkach świata stała się fundamentem filozofii tej marki, łączącej skuteczność, konsekwencję i wysoką jakość doświadczeń uczestnika.

„Metoda KNOX powstała z przekonania, że intensywny trening musi być precyzyjnie zaplanowany. W 50-minutowej sesji łączymy interwały na bieżni z pracą siłową.Odchodzimy od idei zmęczenia dla samej intensywności, a w zamian za to stawiamy na mądry, przemyślany wysiłek. Chcemy, aby uczestnicy wychodzili z zajęć mocniejsi, bardziej świadomi swojego ciała i pewniejsi siebie. W metodzie Run & Lift wysoka intensywność idzie w parze z jakością ruchu. Trener nie tylko motywuje, ale koryguje technikę i prowadzi przez całą sesję, dzięki czemu każdy może bezpiecznie pracować na swoim maksymalnym poziomie” - komentuje Alex Castro, współtwórca metody.

Trening inspirowany najlepszymi światowymi praktykami

Zajęcia odbywają się równolegle na dwóch stacjach - biegu i siły, a trener prowadzi uczestników od rozgrzewki po ostatnią serię, dbając o tempo, technikę iodpowiednią intensywność ćwiczeń. Trening HIIT wykorzystuje nowoczesne bieżnie oraz sprzęt siłowy, a jego struktura została zaprojektowana z myślą o budowaniusiły, wytrzymałości i systematycznym progresie.

„Muzyka, światło i wystrój są częścią metody. Klimat sali tworzy immersyjne doświadczenie treningowe. Przygaszone czerwone światło i muzyka wyznaczającarytm, pomagają budować skupienie, tempo i intensywność. Zależy nam na tym, żeby trening przestał kojarzyć się z obowiązkiem, a stał się doświadczeniem” - dodaje Alex Castro.

Oprócz zaawansowanego systemu oświetleniowego i dźwiękowego, unikalną salę Technogym Excite Run, wypełniają zintegrowane stacje z ławką i hantlami.

Więcej niż studio treningowe

Po intensywnym wycisku klubowicze mają do dyspozycji luksusowe zaplecze regeneracyjne wyposażone w kosmetyki, nowoczesne urządzenia oraz pełen serwisręcznikowy. KNOX Cafe oferuje napoje i przekąski wspierające regenerację po wysiłku. Klienci znajdą również sklep z ubraniami sportowymi oraz wygodneprzestrzenie wspólne do wspólnego spędzania czasu.

„KNOX powstał z potrzeby stworzenia miejsca, w którym trening jest początkiem całego doświadczenia. Zależało nam na tym, żeby od chwili wejścia do studia aż domomentu wyjścia każdy element był dopracowany: opieka zespołu, światło, muzyka, przebieg zajęć, szatnie,kosmetyki najwyższej jakości, KNOX Cafe i atmosfera. Chcemy, żeby osoba, która do nas przychodzi, mogła na 50 minut oderwać się od codzienności, zrobić mocny trening, odświeżyć się w komfortowych warunkach i wyjść z poczuciem, że ktoś naprawdę zadbał o jej czas, energię i wygodę” - mówi Jan współzałożyciel konceptu.

„Od początku ważne było dla nas, żeby KNOX był miejscem, do którego wraca się nie tylko po trening, ale też po atmosferę. Mówimy o sobie: nie siłownia, lecz klub - bo chcemy tworzyć społeczność, rytuał i miejsce spotkań. Trening jest sercem KNOX, ale równie ważne jest to, co dzieje się przed i po nim: rozmowa przy koktajlu, wspólna energia i poczucie, że jest się częścią czegoś więcej” - dodaje Julia współzałożycielka KNOX.

Pierwsze studio partnerskie lululemon w Polsce

Istotnym elementem debiutu marki jest również partnerstwo z lululemon - globalną marką odzieży i akcesoriów sportowych, znaną z produktów przeznaczonych dotreningu. KNOX jest pierwszym w Polsce studiem partnerskim lululemon, dołączając tym samym do międzynarodowej sieci obiektów współpracujących z marką.Partnerstwo obejmuje obecność produktów kanadyjskiej marki w przestrzeni studia oraz wspólne inicjatywy skierowane do jego społeczności.

Nowy adres na mapie warszawskiego fitnessu

Miejsce powstało w Fabryce Norblina przy ul. Żelaznej 51/53 - odrestaurowanym XIX-wiecznym kompleksie pofabrycznym, który dziś należy do dynamicznierozwijających się miejsc w Warszawie, łączącym funkcje biurowe, handlowe, gastronomiczne i kulturalne.

Autor: Radek Świątkowski / Materiały prasowe

Autor: Glep Czap/ Materiały prasowe