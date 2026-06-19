Wlej do kubeczka ciepłej wody i 10 kropli, a potem zanurz palce. Dłonie będą prezentować się o niebo lepiej. Domowy sposób na usunięcie skórek paznokci

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-06-19 13:40

Jednym z podstawowych etapów pielęgnacji paznokci i manicure jest przygotowanie skórek wokół płytek. Najpierw należy je zmiękczyć, a dopiero potem usunąć lub odsunąć. Jednak zamiast stosować cążki, zdecydowanie lepszym pomysłem jest namoczenie dłoni w mieszance dwóch produktów, a usuniesz skórki bez problemu. Wlej do kubeczka ciepłej wody i 10 kropli, a potem zanurz palce.

Kobieta pielęgnująca dłonie i paznokcie, mocząca palce w szklanej misce z wodą obok zapalonej świecy, co symbolizuje relaks i domowe zabiegi. Więcej o domowych sposobach na zadbane skórki paznokci przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Puhhha/ Shutterstock
  • Odkryj sekret "Quiet Luxury" – trendu w manicure, który stawia na nienagannie zadbane paznokcie i idealnie przygotowane skórki, ale bez użycia cążek.
  • Zapomnij o wycinaniu! Poznaj sprawdzony, domowy sposób na perfekcyjnie zmiękczone skórki, który jest kluczem do zdrowych i estetycznych dłoni.
  • Wlej do wody zaledwie 10 kropel jednego składnika, zanurz palce na chwilę, a Twoje dłonie natychmiast zyskają wygląd godny salonu kosmetycznego!

Domowy sposób na usunięcie skórek paznokci

W tym sezonie zdecydowanie najmodniejszy jest manicure w stylu Quiet Luxury, czyli "cichego luksusu". To trend, który stawia na subtelną elegancję, nienaganny wygląd i dyskretną estetykę. To nie jest krzykliwy styl, ale raczej wyrafinowany i dopracowany, który sugeruje dbałość o szczegóły i wysoką jakość, a nie ostentację. Jednym słowem to manicure, który wygląda drogo, ale nie ostentacyjnie – zadbane płytki, naturalne kolory. Paznokcie muszą być idealnie opiłowane, skórki starannie odsunięte i zadbane, a płytka paznokcia zdrowa i gładka. Żadnych odprysków lakieru, nierównych długości czy postrzępionych krawędzi. W manicure quiet luxury dominują stonowane, neutralne i klasyczne odcienie takie jak: nude, róże, delikatne biele, a także bezbarwne, lśniące lakiery. No i oczywiście podstawowym elementem takiego manicure są zadbane skórki wokół paznokcia. Jednak zamiast wycinać je cążkami, zdecydowanie lepiej jest je zmiękczyć i odsunąć. Tu pomoże domowy sposób na usunięcie skórek paznokci. 

Wlej do kubeczka wody i 10 kropli, a potem zanurz palce. Dłonie będą prezentować się o niebo lepiej

Zmiękczanie skórek wokół paznokci to klucz do ich zdrowego i estetycznego wyglądu. Twarde, suche skórki mogą pękać, powodować ból i sprzyjać infekcjom. Dlatego zanim przystąpisz do usuwania skórek, zrób im kąpiel zmiękczającą. Napełnij kubeczek ciepłą wodą, dodaj 10 kropel oliwy z oliwek, delikatnego mydła w płynie lub specjalnej soli do kąpieli dłoni. Mocz w tym dłonie przez 10 minut, a skórki staną się bardziej elastyczne. Po namoczeniu i delikatnym osuszeniu dłoni, nałóż niewielką ilość olejku na każdą skórkę i delikatnie wmasuj. Możesz to robić również codziennie, najlepiej wieczorem przed snem, aby olejek miał czas się wchłonąć. Dopiero po namoczeniu i zastosowaniu olejku, skórki są gotowe do odsunięcia. A czym to robić, aby nie uszkodzić płytki? Najlepiej wykorzystać do tego patyczek z drzewa pomarańczowego lub gumowy pusher. Delikatnie, okrężnymi ruchami odsuń skórki w kierunku nasady paznokcia. 

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