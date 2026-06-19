Sephora Summer Vibes Game On: Rusza kolejna odsłona kultowej gry z nagrodami!

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-06-19 17:14

Sephora po raz kolejny zaprasza do świata wirtualnej zabawy, gdzie piękno łączy się z ekscytującą rywalizacją. Po spektakularnym sukcesie pierwszej edycji, nadszedł czas na "Summer Vibes Game On" – nową odsłonę popularnej gry, która obiecuje jeszcze więcej emocji, wyzwań i oczywiście, fantastycznych nagród. Przygotuj się na lato pełne niespodzianek!

Smartfon z widoczną na ekranie grafiką gry Sephora Summer Vibes Game On na tle turkusowej wody basenu. Dłoń trzymająca telefon, odzwierciedla letni, beztroski nastrój, symbolizujący interaktywną rozrywkę i szansę na zdobycie nagród, o której przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Sephora/ Materiały prasowe

Sukces, który zainspirował: Sephora Treasure Hunt

Zanim zagłębimy się w szczegóły tegorocznej edycji, warto przypomnieć, dlaczego Sephora zdecydowała się kontynuować tę inicjatywę. Pierwsza edycja gry, "Sephora Treasure Hunt", okazała się strzałem w dziesiątkę, angażując ponad 100 000 unikalnych graczy, którzy wygenerowali przeszło 1,5 miliona sesji. To gamingowe doświadczenie nie tylko zwiększyło zaangażowanie klientów, ale także przyciągnęło nowe pokolenie konsumentów – aż 60% nowych członków programu lojalnościowego Sephora Unlimited stanowiła Generacja Z. Kampania, nagrodzona Złotą Strzałą, udowodniła, że gamifikacja to potężne narzędzie w budowaniu relacji z klientami w branży beauty, skutecznie łączące świat online z doświadczeniami w stacjonarnych perfumeriach.

Fenomen gamifikacji, czyli wykorzystania mechanizmów gier w kontekście niezwiązanym z rozrywką, zyskuje na popularności nie bez powodu. Dla Generacji Z, wychowanej w cyfrowym świecie, gdzie interaktywność i natychmiastowa gratyfikacja są normą, tradycyjne formy reklamy często okazują się niewystarczające. Gamifikacja odpowiada na ich potrzebę aktywnego uczestnictwa, wyzwań i poczucia przynależności, jednocześnie dostarczając rozrywki i budując głębszą więź z marką, co widać było już w pierwszej edycji gry Sephory.

Summer Vibes Game On: co Cię czeka?

Tegoroczna edycja to prawdziwa wakacyjna przygoda! "Summer Vibes Game On" to 7 tygodni ekscytującej zabawy, 7 unikalnych destynacji do odkrycia i ponad 100 000 nagród czekających na zdobywców. Gra startuje już teraz: 19 czerwca i potrwa do 6 sierpnia 2026 roku.

W dobie, gdy konsumenci poszukują nie tylko produktów, ale i unikalnych doświadczeń, "Summer Vibes Game On" idealnie wpisuje się w trend marketingu doświadczeń (experiential marketing). Marki coraz częściej stawiają na interakcje, które angażują emocje i tworzą niezapomniane wspomnienia, budując w ten sposób autentyczną lojalność. To nie tylko gra, to budowanie społeczności wokół wspólnej pasji do piękna i odkrywania.

Jak dołączyć do letniej przygody? To proste!

  • Krok 1: Dołącz do programu lojalnościowego Sephora Unlimited. To Twój bilet do świata ekskluzywnych ofert i, oczywiście, tej gry!
  • Krok 2: Zrób szybki test osobowości i dowiedz się, jakim typem podróżnika jesteś. Wejdź do wybranej drużyny i ruszaj po wygraną! To element, który dodaje personalizacji i buduje poczucie wspólnoty.
  • Krok 3: Graj i zdobywaj nagrody! Misje, punkty i szansa na wyjątkowe upominki czekają.

Twoje zadania w grze:

Graj i wykonuj misje: Za każde ukończone zadanie otrzymasz cenne Reward Miles. Im więcej grasz, tym więcej zdobywasz!

Wymieniaj Reward Miles na nagrody: Codziennie i co tydzień możesz wymieniać zgromadzone punkty na atrakcyjne nagrody. Bądź czujny, by nie przegapić najlepszych okazji!

Walcz o nagrody główne: Na koniec gry na najbardziej wytrwałych i skutecznych czekają prawdziwe perełki!

Ale to nie wszystko! Dodatkowe atrakcje:

  • 🔥 Wyjątkowe Hot Dropy w Katalogu Nagród: Bądź na bieżąco! Sephora będzie regularnie zaskakiwać graczy limitowanymi nagrodami, które pojawią się w Katalogu na krótki czas.
  • 💌 Secret Letters: Szukaj ukrytych wskazówek i kodów, które kryją dodatkowe punkty. Każda taka litera to krok bliżej do wymarzonej nagrody!
  • 💯 Łap dodatkowe punkty za codzienną aktywność #DailyCheckIn: Regularność popłaca! Codzienne logowanie do gry to łatwy sposób na zwiększenie swojego dorobku punktowego.

Chcesz zmaksymalizować swoje szanse na wygraną? Pamiętaj, że kluczem do sukcesu jest regularność i strategiczne planowanie. Ustaw sobie przypomnienie na #DailyCheckIn, aby nie przegapić łatwych punktów. Aktywnie śledź kanały Sephory i media społecznościowe, bo to tam często pojawiają się wskazówki dotyczące "Secret Letters" oraz informacje o nadchodzących "Hot Drops" – te limitowane nagrody znikają błyskawicznie! Zaangażowanie w wybranej drużynie może również przynieść dodatkowe korzyści i poczucie wspólnej zabawy.

Wśród nagród znajdziesz hot produkty od marek na wyłączność Sephory, a także ekskluzywne upominki od topowych polskich marek. 

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