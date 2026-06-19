Dzień Taty w dobrym stylu. Prezenty, które sprawdzą się każdego dnia

Z okazji Dnia Taty OCHNIK przygotował propozycje praktycznych i stylowych prezentów, które sprawdzą się zarówno dla miłośników podróży, jak i mężczyzn ceniących eleganckie dodatki.

Dla taty, który często jest w drodze

Stylowa i praktyczna walizka w modnym oliwkowym kolorze to prezent dla ojców, którzy chętnie łączą podróże służbowe z rodzinnymi wyjazdami. Pojemne wnętrze, uniwersalny design oraz wygodne, zwrotne kółka sprawiają, że będzie niezawodnym towarzyszem każdej wyprawy. Cena: 169,90 zł.

Na krótsze wyjazdy idealnie sprawdzi się lekka walizka kabinowa w eleganckim granatowym kolorze. Kompaktowy rozmiar pozwala zabrać ją na weekendowy wyjazd lub w podróż samolotem jako bagaż podręczny, a funkcjonalne wnętrze ułatwia organizację najpotrzebniejszych rzeczy. Cena: 119,90 zł.

Praktycznym prezentem dla aktywnego taty będzie również czarny plecak. Dwukomorowa konstrukcja, nowoczesny design oraz zgodność z wymaganiami bagażu kabinowego popularnych linii lotniczych sprawiają, że sprawdzi się zarówno podczas codziennych obowiązków, jak i wakacyjnych podróży. Cena: 119,90 zł.

Autor: Ochnik/ Materiały prasowe

Klasyka, która zawsze się sprawdza

Skórzany portfel to jeden z tych prezentów, które nigdy nie wychodzą z mody. Model wykonany z naturalnej skóry w klasycznym czarnym kolorze łączy elegancki wygląd z praktycznymi rozwiązaniami, takimi jak liczne przegródki na karty i dokumenty. Cena: 199,90 zł.

Dobrym wyborem będzie również dwustronny pasek męski, który dzięki granatowej i czarnej stronie można łatwo dopasować do różnych stylizacji. To funkcjonalny prezent, który znajdzie zastosowanie zarówno na co dzień, jak i podczas bardziej formalnych okazji. Cena: 79,90 zł.

Eleganckim dodatkiem dla taty ceniącego ponadczasowy styl jest także czarna skórzana torba. Wykonana z naturalnej skóry, doskonale sprawdzi się jako biznesowy dodatek, łącząc wysoką funkcjonalność z klasycznym designem. Cena: 399,90 zł.

Autor: Ochnik/ Materiały prasowe

Stylowe dodatki na co dzień

Dla ojców, którzy lubią praktyczne akcesoria, ciekawą propozycją będzie czarna listonoszka z naturalnej, groszkowanej skóry. Minimalistyczny design, wygodny pasek oraz zamykane na suwak kieszenie zapewniają komfort użytkowania i bezpieczeństwo przechowywanych przedmiotów. Cena: 179,90 zł.

W letnim sezonie doskonale sprawdzi się również granatowa czapka z daszkiem wykonana z miękkiej, oddychającej bawełny. To prosty, ale praktyczny prezent, który będzie towarzyszył tacie podczas rodzinnych spacerów i wakacyjnych wyjazdów. Cena: 39,90 zł.

Wśród propozycji prezentów nie mogło zabraknąć także drobnego, ale eleganckiego dodatku. Skórzane etui na okulary w ciepłym odcieniu camelu skutecznie ochroni okulary przed uszkodzeniami i zarysowaniami. Wykonane z wysokogatunkowej skóry naturalnej, wyposażone w wygodne magnetyczne zapięcie oraz miękką podszewkę, łączy funkcjonalność z ponadczasową estetyką. Dzięki kompaktowym wymiarom z łatwością zmieści się w kieszeni kurtki lub torbie. Cena: 89,90 zł.

Niezależnie od tego, czy tata najchętniej spędza czas w podróży, w pracy czy z rodziną, dobrze dobrany prezent może stać się symbolem pamięci i wdzięczności. Dzień Ojca to doskonały moment, by podziękować za codzienne wsparcie i wspólnie celebrować to, co najważniejsze – bliskość.

Autor: Ochnik/ Materiały prasowe