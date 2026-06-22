Rituals Karma Bus rusza w letnią trasę – nowości produktowe i niespodzianki od marki w aż 8 miastach Polski

Na trasie Karma Busa znalazły się: Poznań, Piła, Bydgoszcz, Gdynia, Lublin, Kraków, Elbląg i Tarnów.

W każdej lokalizacji strefa będzie dostępna przez dwa dni, w godzinach 12:00–20:00.

Cała aktywacja ma na celu przybliżenie klientom świata Rituals oraz letniego charakteru linii The Ritual of Karma w lekki i angażujący sposób. Odwiedzający będą mogli przetestować wybrane produkty, otrzymać próbki oraz wziąć udział w specjalnych aktywacjach przygotowanych na miejscu.

W ramach aktywacji uczestnicy będą mogli zdobyć stemple za wykonanie trzech prostych zadań:

dołączenie do programu lojalnościowego My Rituals lub bycie jego uczestnikiem,

udostępnienie relacji ze strefy Karma Bus na TikToku lub Instagram Stories,

wypróbowanie minimum trzech produktów z kolekcji The Ritual of Karma.

Osoby, które zbiorą komplet trzech stempli, otrzymają w prezencie mini piankę pod prysznic The Ritual of Karma.

Szczegółowy harmonogram Karma Busa:

POZNAŃ: 17-18.06 – Stary Browar

PIŁA: 19-20.06 – CH VIVO!

BYDGOSZCZ: 25-26.06 – CH Focus

GDYNIA: 27-28.06 – Centrum Riviera

LUBLIN: 2-3.07 – CH VIVO!

KRAKÓW: 4-5.07 – Kryspinów, Zalew na Piaskach

ELBĄG: 8-9.07 – CH Ogrody

TARNÓW: 10-11.07 – Gemini Park

Autor: Rituals/ Materiały prasowe

The Ritual of Karma - zapach lata

Kolekcja The Ritual of Karma to letnia propozycja marki Rituals, stworzona z myślą o kompleksowej pielęgnacji skóry przed, w trakcie oraz po ekspozycji na słońce. Linia łączy skuteczność nowoczesnych formuł pielęgnacyjnych z przyjemnością codziennych rytuałów, odpowiadając na potrzeby skóry latem – od ochrony przeciwsłonecznej, przez nawilżenie, po regenerację i podkreślenie naturalnego blasku. Całość dopełnia charakterystyczny dla kolekcji świeży, kojący zapach kwiatu lotosu i białej herbaty, który przywołuje atmosferę beztroskich, słonecznych dni i nadaje codziennej pielęgnacji bardziej zmysłowy wymiar.

W odświeżonej odsłonie The Ritual of Karma pojawiły się również nowości produktowe, które wpisują się w potrzeby nowoczesnej, wygodnej pielęgnacji na lato. Wśród nich znalazła się pianka z filtrem SPF 50+, wyróżniająca się lekką, puszystą konsystencją oraz komfortową aplikacją, sztyft przeciwsłoneczny SPF 50+, idealny do szybkiego i precyzyjnego stosowania w ciągu dnia, a także samoopalacz w piance, który pozwala uzyskać naturalny, promienny efekt skóry muśniętej słońcem.