Rituals Karma Bus rusza w letnią trasę – nowości produktowe i niespodzianki od marki w aż 8 miastach Polski

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-06-22 12:57

Rituals już drugi rok z rzędu wyrusza w trasę i zaprasza klientów do wyjątkowej, mobilnej strefy inspirowanej kolekcją The Ritual of Karma. Karma Bus odwiedzi wybrane miasta w Polsce w czerwcu i lipcu, oferując konsumentom możliwość poznania produktów, udziału w aktywacjach oraz zdobycia letnich niespodzianek.

Kobieta z zamkniętymi oczami w stroju kąpielowym na plaży, trzymająca produkt Rituals, z parasolami i leżakami w tle, symbolizująca relaks i pielęgnację. Dowiedz się więcej o Karma Bus Rituals i nowościach produktowych na naszym portalu.
Autor: Rituals/ Materiały prasowe

Na trasie Karma Busa znalazły się: Poznań, Piła, Bydgoszcz, Gdynia, Lublin, Kraków, Elbląg i Tarnów.

W każdej lokalizacji strefa będzie dostępna przez dwa dni, w godzinach 12:00–20:00.

Cała aktywacja ma na celu przybliżenie klientom świata Rituals oraz letniego charakteru linii The Ritual of Karma w lekki i angażujący sposób. Odwiedzający będą mogli przetestować wybrane produkty, otrzymać próbki oraz wziąć udział w specjalnych aktywacjach przygotowanych na miejscu.

W ramach aktywacji uczestnicy będą mogli zdobyć stemple za wykonanie trzech prostych zadań:

  •  dołączenie do programu lojalnościowego My Rituals lub bycie jego uczestnikiem,
  •  udostępnienie relacji ze strefy Karma Bus na TikToku lub Instagram Stories,
  •  wypróbowanie minimum trzech produktów z kolekcji The Ritual of Karma.

Osoby, które zbiorą komplet trzech stempli, otrzymają w prezencie mini piankę pod prysznic The Ritual of Karma.

Szczegółowy harmonogram Karma Busa:

  • POZNAŃ: 17-18.06 – Stary Browar
  • PIŁA: 19-20.06 – CH VIVO!
  • BYDGOSZCZ: 25-26.06 – CH Focus
  • GDYNIA: 27-28.06 – Centrum Riviera
  • LUBLIN: 2-3.07 – CH VIVO!
  • KRAKÓW: 4-5.07 – Kryspinów, Zalew na Piaskach
  • ELBĄG: 8-9.07 – CH Ogrody
  • TARNÓW: 10-11.07 – Gemini Park
Rituals
Autor: Rituals/ Materiały prasowe

The Ritual of Karma - zapach lata

Kolekcja The Ritual of Karma to letnia propozycja marki Rituals, stworzona z myślą o kompleksowej pielęgnacji skóry przed, w trakcie oraz po ekspozycji na słońce. Linia łączy skuteczność nowoczesnych formuł pielęgnacyjnych z przyjemnością codziennych rytuałów, odpowiadając na potrzeby skóry latem – od ochrony przeciwsłonecznej, przez nawilżenie, po regenerację i podkreślenie naturalnego blasku. Całość dopełnia charakterystyczny dla kolekcji świeży, kojący zapach kwiatu lotosu i białej herbaty, który przywołuje atmosferę beztroskich, słonecznych dni i nadaje codziennej pielęgnacji bardziej zmysłowy wymiar.

W odświeżonej odsłonie The Ritual of Karma pojawiły się również nowości produktowe, które wpisują się w potrzeby nowoczesnej, wygodnej pielęgnacji na lato. Wśród nich znalazła się pianka z filtrem SPF 50+, wyróżniająca się lekką, puszystą konsystencją oraz komfortową aplikacją, sztyft przeciwsłoneczny SPF 50+, idealny do szybkiego i precyzyjnego stosowania w ciągu dnia, a także samoopalacz w piance, który pozwala uzyskać naturalny, promienny efekt skóry muśniętej słońcem.

Rituals
Autor: Rituals/ Materiały prasowe
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