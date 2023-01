Co powinno znaleźć się w Twojej kosmetyczce? Must have na ten sezon

Keep the vibes going, czyli casualowa kolekcja marki Jack Wolfskin – Campfire

NACOMI NEXT LEVEL Płyn micelarny do cery suchej i wrażliwej

Oparty na składnikach naturalnych płyn micelarny delikatnie, ale i skutecznie usuwa makijaż oraz zanieczyszczenia, bez konieczności zmywania wodą. Wzbogacony o propanediol, niacynamid oraz alantoinę nawilża i rewitalizuje skórę, a także łagodzi podrażnienia. Zawarty w płynie niacynamid wnika w głąb skóry, zmniejszając podrażnienia oraz zaczerwienienie. Poprzez stymulację produkcji ceramidów, które odbudowują warstwę hydrolipidową, zapobiega nadmiernej ucieczce wilgoci z głębszych warstw skóry. Witamina B3 pobudza również produkcję kolagenu, przez co poprawia jędrność oraz napięcie skóry. Dzięki swoim przeciwzmarszczkowym i antyoksydacyjnym właściwościom hamuje negatywne działanie wolnych rodników.

BASICLAB DERMATOLOGICZNA EMULSJA MYJĄCA DO SKÓRY ULTRAWRAŻLIWEJ

Wyjątkowo skuteczna kompozycja składników w formie delikatnej emulsji oczyszcza skórę bez podrażnień czy uczucia ściągnięcia. Stworzona z myślą o skórze wrażliwej i uwrażliwionej oraz podczas kuracji dermatologicznych. Emulsja zapobiega przeznaskórkowej utracie wody i przygotowuje skórę do dalszej pielęgnacji. Za oczyszczanie odpowiadają łagodne środki powierzchniowo czynne, Caprylyl/Capryl Glucoside, Sucrose Stearate, które minimalizują ryzyko powstawania podrażnień. Fazę tłuszczową emulsji tworzą estry masła shea, trójglicerydy kaprylowo-kaprynowe, skwalan oraz olej z nasion ogórecznika lekarskiego, które zapobiegają przeznaskórkowej utracie wody (TEWL). Pantenol i allantoina zmniejszają świąd, a także przyspieszają procesy regeneracji naskórka. Kompleks prebiotyku, inulina i alfa-glukan oligosacharyd, w towarzystwie beta glukanu, wzmacnia mikrobiom, przyspieszając procesy gojenia się skóry. Ceramidy wchodzą w skład tzw. cementu międzykomórkowego, a więc opowiadają za odbudowę naskórka, wypełniając ubytki czy mikrouszkodzenia.

DRUNK ELEPHANT LALA RETRO WHIP CREAM

Ten krem regenerujący o wielopłaszczyznowym działaniu, nasycony sześcioma afrykańskimi olejkami oraz roślinnym kompleksem ceramidowym, zapewnia odżywcze wsparcie barierze ochronnej skóry. Wzmacnia kwaśny płaszcz ochronny i zabezpiecza przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych. Usieciowany kopolimer hialuronianu sodu z łatwością wnika w strukturę skóry, zapewniając jej intensywne nawodnienie. Dodatkowo, bogata w antyoksydanty sfermentowana zielona herbata pomaga zwalczać oznaki starzenia. Nasycony kwasami omega Lala pomaga skórze zachować na długo nawilżenie, tworząc warstwę ochronną, która pozwala cerze funkcjonować na optymalnym poziomie.

ZIAJA - krem na przebudzenie - poranny shot

Seria witamina C.B3 niacynamid naturalnie nawilżamy to propozycja 8 produktów do pielęgnacji twarzy i ciała. Kosmetyki wegańskie, o wysokich indeksach naturalności polecane są do skóry suchej, dojrzałej, potrzebującej regeneracji i rozjaśnienia, a także do cery tłustej, pozbawionej blasku i zmęczonej. Pomaga uporać się z pierwszymi oznakami starzenia i problemami skórnymi pojawiającymi się w cyklu menstruacyjnym

SENSUM MARE - ALGOTONE - Multi-pielęgnacyjny krem BB

Multi-pielęgnacyjny krem BB łączy w sobie zalety podkładu z nawilżającym działaniem kremu na dzień. Wyrównuje koloryt i sprawia, że Twoja skóra wygląda naturalnie i zdrowo. Krem posiada mineralny filtr SPF 15. Mineralne pigmenty pochodzenia naturalnego wyrównują koloryt, skutecznie kryją drobne niedoskonałości i nadają skórze zdrowy wygląd.

