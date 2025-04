Co spakować do kosmetyczki na majówkę? To trio to obowiązkowy zestaw beauty!

To najbardziej pożądany efekt w makijażu. Formuła idealna na wiosnę

Wiosna w pełni, a media społecznościowe już zalewają zdjęcia z pierwszych plenerowych wypadów. Trendy beauty? Naturalność, ochrona i odrobina luksusu na co dzień. Majówka to idealny moment, by przerzucić się na lżejszą pielęgnację i kosmetyki, które nie tylko dbają o skórę, ale też poprawiają nastrój.

Pielęgnacja antyoksydacyjna – tarcza ochronna dla Twojej skóry

Zanim sięgniemy po SPF, warto zadbać o solidne wsparcie antyoksydacyjne. Tutaj z pomocą przychodzi FR-ANTIOX MD ANTI-POLLUTION Concentrate liposomowe serum z kwasem ferulowym (289 zł/30 ml) Mediderma – lekkie, liposomowe serum, które działa jak tarcza ochronna przed szkodliwym wpływem wolnych rodników i zanieczyszczeń środowiskowych. Formuła bogata w antyoksydanty nie tylko neutralizuje działanie czynników stresogennych, ale też wspiera regenerację skóry i chroni jej młody wygląd. Kwas ferulowy wzmacnia działanie witamin C i E, potęgując ich właściwości rozświetlające i przeciwstarzeniowe. Idealne do stosowania pod krem z filtrem – razem tworzą duet nie do pokonania.

Pro-tip: Serum z kwasem ferulowym wzmacnia działanie filtrów UV – to kluczowy krok w strategii anti-aging.

SPF – codzienny jak krem do twarzy

Filtry przeciwsłoneczne już dawno przestały być „plażowym dodatkiem”. Dziś SPF to obowiązkowy krok w codziennej pielęgnacji – przez cały rok. Marka Sesderma wprowadza nowość: REPASKIN URBAN 365 – trzy dermokosmetyki nowej generacji, które łączą zaawansowaną technologię z holistycznym podejściem do pielęgnacji. Chronią przed promieniowaniem UVA/UVB/IR, światłem niebieskim z ekranów (a te cały czas nam towarzyszą), zanieczyszczeniami środowiskowymi, a przy tym wspierają regenerację skóry, zapobiegają przebarwieniom i przeciwdziałają oznakom starzenia. Kluczowym elementem formuły jest technologia SHIELD-SYSTEM, wspierająca naturalne mechanizmy obronne skóry, jej regenerację oraz redukowanie uszkodzeń, co w efekcie przeciwdziała powstawaniu zmarszczek i utracie elastyczności. REPASKIN URBAN 365 idealnie komponuje się z codziennym rytuałem pielęgnacyjnym, jako ostatni, ale niezwykle istotny krok w pielęgnacji skóry przez cały rok. Jego formuła, opracowana z myślą o bezpieczeństwie oraz poszanowaniu środowiska, stanowi doskonałe rozwiązanie dla osób ceniących nowoczesne, dermokosmetyczne podejście do pielęgnacji.

Który SPF wybrać na majówkę?

Skóra wrażliwa – REPASKIN URBAN 365 Skóra Wrażliwa (143 zł/50 ml). Lekki krem-żel, który koi, nawilża i wzmacnia skórę wrażliwą, jednocześnie chroniąc ją przed szkodliwym promieniowaniem i zanieczyszczeniami. Dzięki ekstraktowi z zielonej herbaty, aloesowi i wąkrocie azjatyckiej łagodzi podrażnienia i wspiera regenerację. Idealny wybór dla skóry potrzebującej delikatnej, ale skutecznej ochrony.

Przebarwienia – REPASKIN URBAN 365 Przebarwienia (143 zł/50 ml). Kremowa formuła z wysoką ochroną SPF 50+, stworzona z myślą o skórze ze skłonnością do przebarwień. Działa depigmentacyjnie, wyrównuje koloryt i zapobiega powstawaniu nowych plam. Kwas ferulowy, kwas azelainowy i niacynamid działają w synergii, rozświetlając cerę

i przywracając jej zdrowy, promienny wygląd.

Anti-aging – REPASKIN URBAN 365 Anti-aging (143 zł/50 ml). Bogaty krem anti-aging, który nie tylko chroni przed promieniowaniem, ale też aktywnie wspiera jędrność i gładkość skóry. Peptydy, kwas hialuronowy i zielona herbata wspomagają nawilżenie, wygładzają zmarszczki i przywracają cerze młodzieńczy blask. Świetnie sprawdza się jako baza pod makijaż – bez efektu rolowania czy białych smug.

Pro-tip dermatologa: SPF to nie wszystko – liczy się ilość i regularne reaplikacje co 2–3 godziny!

Mgiełka zapachowa – lekkość, która zostaje

Wiosna i lato to czas, kiedy chętniej sięgamy po zapachy w lżejszej formie. Sorvella Perfume proponuje mgiełki zapachowe, które są świeże, kobiece i idealne na co dzień. Sprawdzą się doskonale na majówkowy city break, piknik za miastem czy wieczorne ognisko z przyjaciółmi. To wygodna alternatywa dla cięższych perfum – możesz je aplikować kilka razy dziennie, bez obawy, że zapach będzie zbyt intensywny.

Hity na majówkę:

Sorvella Perfume Mgiełka do ciała i włosów COSME (49,90 zł/100 ml)/. Kwiatowo-cytrusowa kompozycja z nutą jaśminu, białych kwiatów i odrobiną piżma. Naturalna, świeża i bardzo „wiosenna”. Idealna dla miłośniczek romantycznych, lekkich zapachów, które dodają energii o poranku i relaksują wieczorem.

Sorvella Perfume Mgiełka do ciała i włosów SOHO (49,90 zł/100 ml). Zmysłowy zapach z nutami drzewnymi

i lekko orientalnym akcentem. Nowoczesna, elegancka, z charakterem – dla kobiet, które lubią klasykę z twistem. Świetnie sprawdzi się na wieczorne wyjście lub jako codzienny zapach do biura, gdy chcesz poczuć się pewnie

i stylowo.

Sorvella Perfume Mgiełka do ciała i włosów BONITA (49,90 zł/100 ml). Soczysta, owocowa mgiełka z nutą czarnej porzeczki i delikatnych kwiatów. Słodka, dziewczęca i apetyczna – jak pierwszy koktajl wypity w ogrodzie. Idealna na dzień spędzony na łonie natury albo spacer po mieście w promieniach słońca.

Pro-tip: Mgiełki możesz aplikować nie tylko na ciało – sprawdzą się również jako akcent zapachowy do włosów, ubrań, a nawet pościeli. To Twój mały zapachowy rytuał!