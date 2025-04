Misja Maybelline NY: W poszukiwaniu nieziemsko długich rzęs!

W tej wyjątkowej kampanii, załoga Maybelline NY nie tylko testuje granice wydłużenia rzęs, ale również pokazuje, że spektakularny efekt Sky High można osiągnąć bez teleportacji na inną planetę. Wystarczy... zajrzeć do najbliższej drogerii HEBE!

– Kampania Sky High to dla nas coś więcej niż tylko promocja tuszu – to opowieść o kobiecej sile, energii i przekraczaniu własnych granic – mówi Karolina Zielińska, Brand Manager dla kategorii eyes+ Maybelline New York w Polsce.

– Chciałyśmy zaprosić do tej podróży kobiety, które są blisko swoich społeczności, inspirują i budują pewność siebie. Karolina, Klaudia, Lila i Weronika doskonale oddają ducha naszej marki – są autentyczne, odważne i nie boją się sięgać po swoje marzenia. Sky High to właśnie to – odwaga, by wznieść się jeszcze wyżej - mówi Olga Gur, Social Brand Manager dla marki Maybelline New York.

Maskara, która przekracza granice wyobraźni

Sky High to więcej niż zwykły tusz do rzęs. To prawdziwa rewolucja w świecie makijażu – maskara, która dzięki unikalnej i elastycznej szczoteczce, pozwala osiągnąć niesamowitą długość i objętość rzęs – bez kompromisów. Nie skleja, nie kruszy się, nie obciąża. Efekt? Rzęsy tak długie i podkreślone, że aż trudno uwierzyć.

i Autor: materiały prasowe Wersow

i Autor: materiały prasowe Lily Janowska