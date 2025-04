Perfumy, które znaczą więcej. W tych zapach zakochały się Polki. Topowe kompozycje na wiosnę

To, co wyróżnia Idôle na tle innych perfum, to jej niezwykła lekkość. Zapach jest subtelny i nienachalny, a jednocześnie pozostawia po sobie trwały ślad. Nie przytłacza, a jedynie delikatnie podkreśla osobowość noszącej go kobiety. To idealny wybór dla tych, które cenią sobie elegancję i dyskrecję, a jednocześnie pragną, aby ich zapach był zauważalny i zapamiętany.

Trwałość Idôle to kolejny atut, który przemawia na jej korzyść. Zapach utrzymuje się na skórze przez wiele godzin, stopniowo uwalniając kolejne nuty i ewoluując w ciągu dnia. Dzięki temu Idôle towarzyszy kobiecie od poranka do wieczora, dodając jej pewności siebie i podkreślając jej naturalne piękno. To zapach, który staje się integralną częścią osobowości, pozostawiając po sobie niezapomniane wrażenie.

Lancôme Idôle to więcej niż tylko perfumy. To symbol nowoczesnej kobiecości, siły i niezależności, zamknięty w eleganckim flakonie. To zapach, który inspiruje do bycia sobą, do podążania za marzeniami i do wyrażania swojej indywidualności. Idôle to idealny wybór dla kobiet, które pragną podkreślić swoją naturalną urodę i pozostawić po sobie niezapomniany ślad.

Lancôme Idôle Eau de Parfum

Idôle jest nadal najcieńszym, ale teraz staje się najsilniejszym flakonem. Idôle stoi dumnie przed nami, będąc echem nadziei pokolenia. Wyzwolony ze starego świata, Idôle to zapach, który nie idzie na kompromis z Twoimi marzeniami.

W centrum tego symbolu wspólnego sukcesu znajduje się ostra aureola, która odsłania pulsujące serce. Flakon, który pochodzi z wnętrza, nowy sposób myślenia, smukły i odważny design, który pozwala mu stanąć pionowo przed nami.

Lancôme Idôle Nectar

Idôle l'Eau de Parfum Nectar na nowo odkrywa kultowy zapach Idôle z zaskakującym akordem popcornu. Chrupiąca tekstura, akcenty zbożowe i karmelowe... Ta niezwykle kreatywna nuta zapachowa wstrząsa powietrzem swoich czasów i sprawia, że uzależnienie rymuje się z rewolucją.

W sercu zapachu kultowy kwiat Idôle przeistacza się w wybuchowy akord "dmuchanej" róży. Jego uzależnienie przedłuża się dzięki spotkaniu z akordem popcornu, który stanowi o oryginalności tego zapachu: ciepło jego karmelowych akcentów łączy się z otulającym bogactwem wanilii Bourbon z Madagaskaru.

LANCÔME Idole Power

Idôle Power L'Eau de Parfum Intense to manifest kobiecej siły i niezależności. Kompozycja łączy w sobie delikatność róży z intensywnością drzewa sandałowego, tworząc niepowtarzalny aromat, który inspiruje do działania i pozwala wyrazić siebie. Uzupełnieniem tej wyjątkowej kompozycji jest elegancki flakon z ognistym różem i terakotowym wykończeniem, który symbolizuje światło nowej ery i podróż do samopoznania.

Nuty głowy: Molekularna Pomarose – owocowy akcent jabłka, łączący świeżość z kwiatowymi nutami.

Nuty serca: Róża damasceńska – klasyczna elegancja róży, wprowadzająca świeżość i zmysłowość.

Nuty bazy: Kremowe drzewo sandałowe – ciepły, zmysłowy aromat, tworzący trwałą bazę zapachu.