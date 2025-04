Sztuka pieknych zapachów. Perfumy to coś więcej niz kosmetyk

Sztuka pozwala przenieść się w inny wymiar – doświadczyć pełni emocji, czy zatrzymać się na chwilę w czasie. José Eisenberg, założyciel marki EISENBERG Paris, od zawsze był jej prawdziwym pasjonatem. To właśnie zamiłowanie do malarstwa i poezji zainspirowały go do stworzenia niepowtarzalnych zapachów. Dopełnieniem linii są wyjątkowe obrazy, stworzone przez artystę Juareza Machiado z myślą o każdym z flakonów perfum, oddające jego niepowtarzalny charakter i emocje.

Oto cztery zapachowe dzieła z kolekcji L’ART DU PARFUM od EISENBERG Paris, które musisz poznać!

POKUSA DLA ZMYSŁÓW

EISENBERG Paris TENTATION IRRÉSISTIBLE to zapach, który wodzi na pokuszenie. Kompozycja zaprasza do ognistego otwarcia nutami bergamotki i różowego pieprzu, ujawniającego zmysłowość i wyrafinowanie róży w sercu, flirtującej ze słodkimi akcentami jaśminu. Trudno oprzeć się tej zmysłowej pokusie!

NUTY GŁOWY: bergamotka, mandarynka, pieprz różowy

NUTY SERCA: jaśmin, róża, styraks

NUTY BAZY: bób tonka, wanilia, sandałowiec

SPRAWDŹ: EISENBERG Paris TENTATION IRRÉSISTIBLE, 345 zł/30 ml, 525 zł/50 ml, 699 zł/100 ml/sephora.pl

SZTUKA EMOCJI

EISENBERG Paris ROUGE&NOIR INTENSE to połączenie nut zapachowych (o)budzi zmysłowe doświadczenia. Mandarynka i bergamotka wkraczają na scenę, by rozświetlić nuty głowy, w sercu łącząc się ze zmysłowością i słodyczą wanilii oraz jaśminu. Tuberoza i drzewo sandałowe w bazie pozostawiają intensywny i magnetyczny ślad. Jest jak obietnica intensywnych emocji.

NUTY GŁOWY: Bergamotka, Mandarynka, Lawenda

NUTY SERCA: Wanilia, Jaśmin

NUTY BAZY: Ylang-Ylang, Tuberoza, Sandałowiec, Piżmo

SPRAWDŹ: EISENBERG Paris ROUGE&NOIR INTENSE, 345 zł/30 ml, 525 zł/50 ml, 699 zł/100 ml /sephora.pl

WYJĄTKOWA DELIKATNOŚĆ

Powiew świeżości i zwiewnej elegancji EISENBERG Paris EAU FRAÎCHE DÉLICATE budzi nową zmysłowość. W nucie głowy znajdziemy droczące się z nami jabłko. Jego pikantne i musujące akcenty spotykają grejpfruta i czarną porzeczkę, uwalniając zwiewną, pełną blasku świeżość. Delikatne i słoneczne serce jaśminu oraz brzoskwini zatapia się w otulającej miękkości piżma i drzewa sandałowego. Wyborna bryza żywiołowej osobowości – podążaj za nią!

NUTY GŁOWY: grejpfrut, pomarańcza, jabłko, czarna porzeczka

NUTY SERCA: jaśmin, brzoskwinia, konwalia

NUTY BAZY: sandałowiec, cedr, bób tonka, piżmo

SPRAWDŹ: EISENBERG Paris EAU FRAÎCHE DÉLICATE, 345 zł/30 ml, 525 zł/50 ml, 699 zł/100 ml /sephora.pl