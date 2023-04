i Autor: Shutterstock makijaż

Co zrobić, by skóra wyglądała na bardziej wypoczętą i zdrowszą? To będzie hit!

W makijażu jesienią do łask wracają róże. Już od kilku sezonów prawdziwym hitem w makijażu są roże. Nadają one skórze bardziej promienny wygląd i sprawiają, że wygląda ona na wypoczętą i świeżą. Wiele osób obawia się ich aplikacji błędnie myśląc, że jest ona trudna i bardziej czasochłonna oraz, że łatwo o efekt policzków jak u porcelanowych lalek. Tak nie jest, wystarczy kilka pociągnięć pędzla, a zyskamy efekt naturalnego blasku i rumianych policzków.