Codzienna stylizacja włosów w typie glamour

Stylizacja włosów nie musi oznaczać kompromisu pomiędzy zdrowymi lśniącymi włosami, a spektakularnym efektem i fryzurą niczym z salonu. Shark Glam to pierwsze urządzenie w portfolio Shark Beauty, które łączy w sobie moc suszarki, prostownicy i lokówki, a jednocześnie dba o kondycję włosów. Dzięki inteligentnym technologiom oraz specjalnie zaprojektowanym końcówkom, multistyler zamienia codzienną pielęgnację w luksusowy rytuał, dając włosom gładkość, objętość i blask, o jakich marzy każda kobieta. Co więcej, Shark Glam dostępny jest w trzech zestawach, które różnią się zakresem akcesoriów, tak aby każda kobieta mogła dopasować urządzenie do swoich potrzeb – model HD6041SEU obejmuje suszarko-styler z końcówkami Silki, Glossi, Coanda i koncentratorem, wersja HD6051SEU została rozszerzona o końcówkę Gloss Finishing i elegancką torbę do przechowywania, natomiast najpełniejszy zestaw HD6052SEU zawiera wszystkie akcesoria, w tym także dyfuzor, dzięki któremu stylizacja włosów kręconych i falowanych jest szybka i precyzyjna. To prawdziwy przełom w stylizacji włosów, który łączy ochronę pasm z efektem połysku utrzymującym się nawet do 24 godzin. To prawdziwy przełom w stylizacji włosów, który łączy ochronę włosów i efekt połysku, który utrzymuje się nawet do 24 godzin.

Zdrowe włosy, spektakularny efekt

W codziennej stylizacji wiele osób sięga po wysoką temperaturę, by wygładzić fryzurę lub nadać jej objętości, co często prowadzi do osłabienia włosów. Shark Glam to odpowiedź na te potrzeby – multistyler, który łączy siłę powietrza z ceramicznymi końcówkami, które równomiernie i bezpiecznie rozprowadzają ciepło, dzięki czemu włosy są gładkie, pełne objętości i blasku – bez ryzyka przegrzania.

Sekret urządzenia tkwi w trzech unikalnych technologiach. HeatSense Technology monitoruje temperaturę aż 1000 razy na sekundę, dzięki czemu nigdy nie przekracza ona 150°C, co chroni włosy przed zniszczeniami. System ochrony skóry głowy pozwala jednym przyciskiem obniżyć temperaturę podczas suszenia, zapewniając bezpieczeństwo i komfort. Z kolei

GlossLock Technology utrwala blask na suchych włosach nawet do 24 godzin, nadając fryzurze efekt perfekcyjnego, lśniącego wykończenia.

Stylizacja dopasowana do każdego rodzaju włosów

Shark Glam został zaprojektowany z myślą o wszystkich typach włosów – od cienkich i prostych, przez falowane, po kręcone i sprężyste. Szeroka gama końcówek sprawia, że każde włosy mogą zostać wystylizowane w sposób, który podkreśli ich naturalne piękno.

Jednym z kluczowych akcesoriów jest Shark Silki – wyjątkowa końcówka 2 w 1, która suszy i jednocześnie prostuje włosy. Dzięki ceramicznym płytkom i mocnemu przepływowi powietrza pozwala uzyskać efekt tafli, pozostawiając włosy gładkie i błyszczące, zarówno przy stylizacji na mokro, jak i na sucho – bez ryzyka przegrzania.

Do efektu objętościowych blowoutów stworzono Shark Glossi – końcówkę w kształcie kropli z ceramicznym grzebieniem i różnymi rodzajami włosia. W kilka chwil nadaje fryzurze kształt pełen objętości, jednocześnie wygładzając pasma i redukując puszenie.

Z kolei dla osób, które marzą o lokach, powstały końcówki Coanda o średnicy 32 mm. Wykorzystują one siłę powietrza do tworzenia sprężystych, długotrwałych loków – bez użycia nadmiernego ciepła i ryzyka uszkodzeń.

W zestawie znajduje się także koncentrator powietrza, który pozwala precyzyjnie układać pasma i daje pełną kontrolę nad fryzurą, niezależnie od tego, czy chodzi o wygładzenie grzywki, czy o dokładne modelowanie końcówek.

Dla idealnego wykończenia stylizacji przygotowano Gloss Finishing – końcówkę, która redukuje puszenie i elektryzowanie się włosów oraz nadaje im intensywny połysk. Dzięki niej fryzura zyskuje efekt perfekcyjnego wykończenia jak po profesjonalnej wizycie w salonie fryzjerskim. Miłośniczki naturalnych loków z pewnością docenią również dyfuzor. Umożliwia on równomierne rozprowadzanie powietrza od nasady aż po same końce, podkreślając naturalny skręt i dodając włosom sprężystości. Dzięki wysuwanym zębom dyfuzor sprawdzi się przy różnych długościach i rodzajach włosów.

Każdy zestaw uzupełnia kompaktowy suszarko-styler, który jednym ruchem zmienia się z klasycznej suszarki w wszechstronne urządzenie do stylizacji. W wybranych wariantach dołączono także praktyczne etui do przechowywania.

Szeroka gama innowacyjnych produktów

W kategorii beauty marka Shark oferuje także m.in. suszarko-lokówkę Shark FlexStyle, która łączy funkcje suszenia i stylizacji włosów w jednym urządzeniu. Do kluczowych produktów z logo Shark należą także nowoczesne odkurzacze, takie jak Shark Detect Pro, zapewniające skuteczne i wygodne sprzątanie. Z kolei marka Ninja znana jest przede wszystkim z innowacyjnych urządzeń kuchennych, w tym z Airfryer Double Stack XL, który pozwala przygotować zdrowe posiłki szybciej i łatwiej. Produkty marek Shark oraz Ninjadostępne są także w oficjalnym sklepie internetowym SharkNinja na Allegro, sklepie internetowym Shark oraz sklepie internetowym Ninja. Firma stale inwestuje także w rozwój i innowacje, dążąc do ułatwienia codziennego życia swoim klientom na całym świecie.

i Autor: Shark Glam/ Materiały prasowe

i Autor: Shark Glam/ Materiały prasowe

i Autor: Shark Glam/ Materiały prasowe

i Autor: Shark Glam/ Materiały prasowe