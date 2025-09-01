Codzienny makijaż na 5+: naturalnie, świeżo, perfekcyjnie

Naturalny blask zamiast mocnego krycia

Po lecie skóra zwykle nie potrzebuje ciężkiego podkładu – wystarczy delikatny puder, który wyrówna koloryt i delikatnie ją zmatowi. Transparentny puder pod oczy Dessi Cosmetics Love It! wygładza i rozświetla skórę, a Dessi Cosmetics Beige Powder zapewnia matowe, ale naturalne wykończenie. Aby dodać twarzy ciepła i efektu lekkiego opalenia, świetnie sprawdzi się bronzer Paese Butter Blend x Żurawska, który subtelnie modeluje rysy. Najlepszy efekt można osiągnąć, sięgając po odpowiednie akcesoria – np. Flat Modeling Brush F15 czy Large Setting Brush F14 od Hebe Professional, które ułatwiają precyzyjną aplikację, lub gąbeczkę Rubycell Makeup Sponge, dzięki której kosmetyki wtapiają się w skórę niemal niewidocznie.

Subtelnie podkreślone usta

W ostatnich sezonach ogromną popularnością cieszą się tinty – lekkie produkty, które podkreślają naturalny kolor i utrzymują się przez wiele godzin. W Hebe znajdziemy np. Dasique Juicy Dewy Tint Papaya Milk, który nadaje efekt soczystego, zdrowego odcienia. Dla miłośniczek bardziej kremowych formuł świetnym wyborem będzie Dasique Souffle Color Pot Roasting Fig – sprawdzi się nie tylko na wargach, ale i na policzkach, nadając subtelny rumieniec. Całość można uzupełnić odrobiną błyszczyka, np. Kiko Milano 3D Hydra, aby uzyskać efekt pełniejszego, lśniącego makijażu.

Podkreślone spojrzenie w 3 minuty

Codzienny makijaż oczu nie wymaga wielu kroków. Wystarczy tusz, który wydłuża i podkręca rzęsy, taki jak Paese The Wave, oraz żel do brwi, np. Bell HYPOAllergenic x Peachee Brow Gel, aby nadać spojrzeniu wyrazistości. Dla osób, które lubią uzupełnić makijaż o dodatkowy akcent, świetnie sprawdzą się lekkie cienie w płynie z tej samej kolekcji – proste w aplikacji i dodające subtelnego, wielowymiarowego blasku. Na koniec, gdy po długim dniu pojawią się cienie pod oczami, z pomocą przyjdzie Kiko Milano Smart Hydra Shot z kwasem hialuronowym i kofeiną. Nowy sezon nie wymaga rewolucji w kosmetyczce. Kilka lekkich produktów i dobrze dobranych akcesoriów wystarczy, by codzienny makijaż wyglądał naturalnie, świeżo i promiennie. Make-up no make-up w wydaniu Hebe podkreśla urodę bez zbędnego wysiłku, łącząc szybkość aplikacji z subtelnym efektem glow. Wybrane produkty znajdziesz w sklepach Hebe, a pełna oferta dostępna jest online na hebe.pl i w aplikacji.

i Autor: Hebe/ Materiały prasowe

