Coś dla tych, co lubią czuć magię wcześniej! Zalando z wyjątkową propozycją dla miłośników beauty

W kalendarzu znajdziesz starannie dobrane bestsellery - od czterech kultowych produktów K-Beauty, po kosmetyki, które podbiły TikToka - wszystkie starannie wyselekcjonowane przez beauty ekspertów Zalando. Tegoroczna edycja obfituje w ulubione kosmetyki z najbardziej prestiżowych marek:
- Dr. Jart+ - koreańska pielęgnacja w najlepszym wydaniu. Bestsellerowy Cicapair Tiger Grass Color Correcting Treatment koi podrażnioną skórę, wygładza ją i wyrównuje koloryt, stając się nieodłącznym elementem codziennej rutyny.
- Color Wow - amerykańska marka profesjonalnych kosmetyków do włosów, z viralowym Money Mist Leave-in Conditioner Spray. Klinicznie udowodniono, że zmniejsza łamliwość włosów o 69% i puszenie o 82%.
- Sol de Janeiro - kultowy Brazilian Bum Bum Cream zachwyca aksamitną konsystencją, formułą redukującą rozstępy i uzależniającym zapachem. W kalendarzu znalazła się także słynna mgiełka Cheirosa 59 Mist, w której wanilia i fiołek łączą się z delikatnym drzewem sandałowym.
W tym wyjątkowym zestawie znalazły się również kosmetyki intensywnie nawilżające i ujędrniające, które podniosą codzienną pielęgnację na wyższy poziom. Wśród nich m.in. Elemis Pro-Collagen Cleansing Balm, TirTir Milk Skin Toner, Klairs Midnight Blue Calming Cream czy Upcircle Eye Cream z kwasem hialuronowym i kofeiną.
Kalendarz to coś więcej niż pielęgnacja skóry! Znajdziesz w nim także produkty do włosów, brwi, ust i rzęs od marek Monpure, Hello Sunday, Sweed, Grande i wielu innych. Całość wieńczy wyjątkowy akcent – luksusowe perfumy od Sana Jardin, idealne na świąteczny czas.