COS powraca na New York Fashion Week po raz czwarty

COS konsekwentnie umacnia swoją pozycję w Nowym Jorku, globalnej stolicy kreatywności, angażując się w dialog z przedstawicielami mody, sztuki, designu i współczesnej kultury, a także celebrując mistrzowskie rzemiosło, innowacyjność i szacunek do materiału na jednej z najważniejszych światowych scen mody.

Steven Kolb, dyrektor generalny CFDA, komentuje: „Na przestrzeni lat COS wniósł unikalną perspektywę do New York Fashion Week. Wybór Nowego Jorku na miejsce prezentacji kolekcji Jesień/Zima to dowód na siłę i atrakcyjność naszego miasta jako globalnej sceny kreatywności. Jesteśmy dumni, że możemy wspierać markę, która w tak przemyślany sposób współtworzy nowoczesną narrację światowej mody przez pryzmat Nowego Jorku.”

Karin Gustafsson, dyrektor kreatywna COS, dodaje: „Uwielbiamy oglądać, jak nasze kolekcje ożywają na wybiegu podczas New York Fashion Week. To niezwykle dynamiczne miasto o bogatej osobowości, będące nieustannym źródłem inspiracji dla naszych kolekcji, od muzyki po sztukę. Jesteśmy zaszczyceni, że możemy wrócić tu ponownie już we wrześniu.”

Pokaz odbędzie się w niedzielę 14 września o godzinie 13:00 czasu nowojorskiego (EDT) i będzie transmitowany na żywo na stronie cos.com, a także w kanałach COS na YouTube i Instagramie.