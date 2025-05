Crocs przedstawia nową kolekcję Inmotion — wyjątkowy komfort w ruchu

Zarówno Inmotion Clog, jak i Inmotion Pacer łączą w sobie sportowy wygląd z rewolucyjną wygodą. Miękka i elastyczna cholewka Free Feel Technology™ niemal nie daje się wyczuć na stopie, idealnie dopasowując się do jej ruchów. Natomiast wkładka LiteRide™ zapewnia maksymalną amortyzację i wsparcie – dokładnie tam, gdzie stopy tego potrzebują.

Inmotion Clog to nowoczesna odsłona klapka sportowego – idealna na szybkie wyjścia, miejskie spacery i codzienne aktywności. Wyposażony w obrotowy pasek Free Feel dla pewnego dopasowania i dynamicznej formy, ten model łączy lekkość, trwałość i futurystyczny styl.

Inmotion Pacer to wszechstronny sneaker z elastycznymi bungee sznurówkami, które ułatwiają zakładanie i zdejmowanie. Dzięki sportowej sylwetce i technologii "feels like nothing at all", Inmotion Pacer to idealny towarzysz na cały dzień – od biura po weekendowe wypady.

„Kolekcja Inmotion to nowy wymiar komfortu – idealna dla osób, które żyją aktywnie, ale nie chcą rezygnować z wyrazistego stylu,” podkreśla zespół projektowy Crocs.

Dzięki połączeniu innowacji, wygody i nowoczesnego designu, Crocs Inmotion to krok naprzód w codziennym obuwiu.

i Autor: materiały prasowe Crocs

