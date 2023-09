Cudze chwalicie, swego nie znacie. Te polskie marki wymiatają. Pokochali je nawet w Dubaju

Modna bielizna, która dopasowuje się do Ciebie

Polskie marki kosmetyczne, które warto znać

Jedną z najbardziej rozpoznawalnych rodzimych marek makijażowch jest Paese. Co ważne, marka ta ma nie tylko unikalną filozofię sprzedażową, ale również posiada własne laboratorium oraz produkcję w naszym kraju. Najlepsi specjaliści zatrudnienie w Paese mają dostęp do całego procesu produkcji kosmetyków, dzięki czemu oferowane przez nich produkty spełniają najwyższe standardy. Marka chce oferować miłośnikom makijażu kosmetyki, które nie tylko poprawią to i owo, ale również będą sposobem na wyrażenie siebie. - W Paese najważniejsze jest zdrowie Twojej skóry, dlatego tworzymy wyjątkowe kosmetyki, które zawsze łączą make-up z pielęgnacją. Nasze produkty naturalnie podkreślą Twoje piękno, jednocześnie odżywiając Twoją skórę przez cały dzień - czytamy na stronie marki Paese.

Zobacz także: Ten puder sprawi, że Twoja skóra będzie jeszcze lepszą wersją samej siebie. Wygładzenie, ocieplenie oraz efekt Photoshopa gwarantowany

Najwyższą jakość kosmetyków Paese potwierdzają licznie nagrody takie jak: Stylowy Kosmetyk 2015, Glammies 2016, Must Have MUT 2017 i 2018. Podobnie jak inne poslkie marki, również Paese z powodzeniem kontynuuje swoją międzynarodową ekspansję. Ich kosmetyki znajdziesz w aż 50 różnych krajach, w tym Hiszpanii, Finlandii, Turcji, na Słowacji, Węgrzech oraz w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Jakie kosmetyki Paese warto znać?

Puder do twarzy Puff Cloud

Puff Cloud to lekki jak chmurka puder do twarzy w neutralnym kolorze, który współgra z każdą karnacją i przedłuża trwałość podkładu.Bardzo drobno zmielona formuła pudru optycznie wygładza skórę bez nadmiernego jej obciążenia. Rozprasza światło, dając efekt świeżości i miękkiego matu.

i Autor: Materiały prasowe PAESE

Korektor rozświetlający Nanorevit Brightening Concealer

Rozświetli spojrzenie i ukryje cienie pod oczami. Lekka formuła wzbogacona olejem z nasion czarnej porzeczki dba o to, byś wyglądała nieskazitelnie cały dzień.Po 4 tygodniach regularnego stosowania zauważysz redukcję zmarszczek o ponad 20 proc.

i Autor: Materiały prasowe PAESE

Kolekcja powstała we współpracy Paese z profesjonalną make-up artist Dominiką Krzyszkowską.

Blush kissed - róż w kremie

Wielofunkcyjny róż w kremie o lekkiej konsystencji, która nie obciąża cery i daje uczucie nawilżenia. Idealnie stapia się ze skórą, dając długotrwały efekt naturalnego rumieńca. Nie ściera się w ciągu dnia.

i Autor: Materiały prasowe PAESE