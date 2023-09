Ten puder sprawi, że Twoja skóra będzie jeszcze lepszą wersją samej siebie. Wygładzenie, ocieplenie oraz efekt Photoshopa gwarantowany

To nie wygląda dobrze

Idealny bronzer to bez wątpienia bestsellerowy kosmetyk, potrafi on dodać skórze zdrowej opalenizny, wyszczuplić, a nawet wyostrzyć rysy twarzy. Na rynku dostępnych jest wiele bronzerów, od tych w cieplejszych tonacjach, po całkowicie chłodne. W ostatnim czasie coraz modniejsze jest konturowanie na mokro, my postanowiliśmy jednak przedstawić Wam hitowy bronzer w klasycznej - pudrowej formule.

Puder brązujący to najprostszy i najszybszy sposób, by dodać skórze odrobinę koloru i delikatnej opalenizny. Od kilku sezonów wizażyści promują także konturowanie, to metoda polegająca na optycznym podkreśleniu pewnych elementów twarzy, a innych ukryciu. Mocniejsze konturowanie idealnie sprawdza się w makijażach wieczorowych, a bardziej delikatna metoda w codziennym, naturalnym make-upie. Bronzer aplikuj w te miejsca, które chcesz optycznie wyszczuplić, przede wszystkim pod kośćmi policzkowymi, na czole przy nasadzie włosów i na kościach żuchwy. Klasyczny pudrowy bronzer pomoże również ocieplić skórę i sprawi, że będzie ona wyglądała niczym muśnięta letnim słońcem.

Marka Charlotte Tilbury konsekwentnie udowadnia, że makijaż to przede wszystkim wysokiej jakości produkt i łatwa aplikacja. Taki jest również jeden z hitów marki czyli pudrowy bronzer AIRBRUSH BRONZER. Jego formuła zachwyci Cię jedwabistym wykończeniem, a sam puder zaskoczy łatwością aplikacji. Na skórze rozprowadza się niczym chmurkowe masełko. Łatwo się rozciera i nie tworzy plam. Daje efekt opalonej i wygładzonej skóry, a niedoskonałości oraz widoczne pory znikają jak za dotknięciem magicznej różdżki. W swoim składzie zawiera kwas hialuronowy, dzięki czemu zostawia skórę zdrowo nawilżoną. Ma matowe wyykończenie, jednak nie podkreśla suchości cery. Idealny dla skóry dojrzałej. Dostępny jest w 4 odcieniach - Fair, Medium, Tan oraz Deep. AIRBRUSH BRONZER od Charlotte Tilbury zamknięty jest w luksusowym złocistym opakowaniu. Jego aplikacja to nie tylko wysoki poziom makijażu, ale również obcowanie z pięknym najwyższej jakości kosmetyków.

i Autor: Materiały prasowe Charlotte Tilbury

