Czar walentynkowych prezentów. Powiedz „Kocham cię” w najmodniejszym stylu!

Fall in love with red

Czerwień to barwa namiętności i gorących uczuć. Jeżeli chcesz pokazać ukochanej, jak bardzo jest dla ciebie ważna, podaruj jej romantyczny upominek w tym płomiennym kolorze. Nasza propozycja? Modny dodatek, który każdego dnia będzie przypominał twojej wybrance o łączącym was uczuciu. Prawdziwe trendsetterki z pewnością ucieszą się na widok torebki w intensywnym odcieniu czerwieni. Polecamy małą, pikowaną listonoszkę na łańcuszku, która sprawdzi się zarówno do dziennych, jak i wieczorowych stylizacji.

Produkt: Damska listonoszka skórzana z ukośnym pikowaniem

i Autor: Materiały prasowe Witchen

Romantyczny róż i już!

Nie tylko czerwień wiedzie prym w świecie miłosnych uniesień. Kolorem zakochanych jest także różowy. Słodka, nasycona barwa symbolizuje romantyczne i trwałe relacje. Ponadto, różowe stylizacje są bardzo modne – pokochają je panie, które lubią się wyróżniać i chętnie podkreślają swój indywidualny styl. Różowe elementy stroju mogą być świetnym prezentem dla twojej ukochanej. Jeżeli dobrze znasz jej gust oraz styl, a także wiesz, co lubi nosić i w czym czuje się najlepiej, masz naprawdę duże pole manewru – zarówno wśród odzieży, jak i akcesoriów.

Każda miłośniczka mody uśmiechnie się na widok stylowych rękawiczek. Cechy charakterystyczne tych najbardziej pożądanych? Krótki fason w stylu samochodowym, skóra lizard, apetyczny kolor mrożonych malin. Taki model rękawiczek zdecydowanie zdobędzie jej serce!

Wysoko na liście tegorocznych trendów są także krótkie, kobiece kurteczki w kolorze maliny i fuksji. To doskonały pomysł na prezent dla ukochanej kobiety. Skórzaną ramoneskę lub pilotkę może nosić zamiast marynarki lub z grubym swetrem jak okrycie wierzchnie.

Produkt: Damska ramoneska z ekoskóry z pikowaną wstawką

i Autor: Materiały prasowe Witchen

Walentynkowe prezenty w męskim stylu

Rękawiczki to także świetny pomysł na walentynkowy upominek dla niego. Wręczając partnerowi taki prezent pokażesz, że dobrze znasz jego gust, a także dbasz o jego komfort w chłodne, zimowe dni. Naszym faworytem jest stylowy model z przeszyciami i regulowanym paskiem, zapinanym na zatrzask. Klasyka z odrobiną nowoczesności – takie rękawiczki będą mu służyły przez długi czas!

A dla miłośników praktycznych prezentów idealne będzie etui na długopisy, klucze lub dokumenty – dzięki nim twój partner zawsze będzie miał wszystko pod ręką, a eleganckie, skórzane dodatki staną się stylowym uzupełnieniem jego stroju.

Produkt: męskie rękawiczki skórzane z przeszyciami i zapięciem na zatrzask

i Autor: Materiały prasowe Witchen

Happy Valentines… to me!

Nie od dziś wiadomo, że nic tak nie cieszy, jak prezent kupiony samej sobie, a Walentynki to doskonała okazja, żeby zadbać o swoje samopoczucie i… o modną garderobę! Jeżeli przez długi czas marzyłaś o pięknych, kobiecych czółenkach lub nowej torebce, teraz masz okazję podarować sobie którąś z tych rzeczy jako prezent z głębi serca. Co powiesz na piękne, czerwone szpilki? Buty w tak odważnym, ultrakobiecym kolorze to atrybut prawdziwej gwiazdy, ale każda z nas zasługuje na to, żeby poczuć się jak bohaterka hollywoodzkiej produkcji! Dodaj do tego piękną, elegancką kopertówkę – gwarantujemy, że z takim zestawem będziesz królową każdej imprezy.

Produkt: szpilki ze skóry lakierowanej klasyczne

i Autor: Materiały prasowe Wittchen