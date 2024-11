Czarny piątek – czarna pielęgnacja. Kosmetyki z węglem aktywnym do skóry i włosów

Serum Garnier Pure Active

Na liście czarnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy znajduje się serum przeciw niedoskonałościom Garnier Pure Active. Jego formuła bazuje aż na 4 składnikach, które w połączeniu odpowiadają za kompleksową poprawę wyglądu skóry. Redukują niedoskonałości i przebarwienia, wygładzają i koją, a także matują skórę. Skoncentrowana formuła 4% zawiera niacynamid, kwasy AHA i kwasy BHA. Każdy z nich pełni ważną rolę dla efektu, który ma przynieść pielęgnacja. Kwas AHA znany jest ze swoich właściwości złuszczających i wygładzających. Kwas BHA odpowiada za redukcję niedoskonałości i zwężenie porów. Niacynamid przynosi ukojenie i przywraca skórze komfort. Do tego w formule znajduje się również węgiel, który wyróżniają jego właściwości oczyszczające i matujące skórę. Wegańską formuła serum przeciw niedoskonałościom została przetestowana dermatologicznie i jest odpowiednia dla skóry wrażliwej. Lekka konsystencja szybko się wchłania, nie pozostawiając na skórze śladów oraz poczucia lepkości.

Potwierdzona skuteczność:

natychmiast po 1 użyciu: skóra jest widocznie gładsza i zmatowiona

po 7 dniach: struktura skóry jest widocznie bardziej jednolita, a koloryt wyrównany

po 28 dniach: niedoskonałości, zaskórniki i zaczerwienienia są widocznie zredukowane, a pory zwężone

i Autor: materiały prasowe Garnier

Płyn micelarny Garnier Skin Naturals

Oczyszczający płyn micelarny w czarnym kolorze Garnier Skin Naturals to kosmetyk, który nie tylko pozwala przygotować skórę do dalszej rutyny, ale również ma swój udział w pielęgnacji cery z niedoskonałościami. Wszystko za sprawą formuły. W tej zawarto nie tylko micele, a więc niewidoczne składniki oczyszczające, które niczym magnes przyciągają makijaż, zanieczyszczenia oraz tłuszcz, aby skutecznie oczyszczać bez potrzeby pocierania. Jej dopełnieniem są węgiel i kwas salicylowy. Oba składniki są znane ze swoich właściwości detoksykujących i pomagają oczyścić twarz oraz zredukować niedoskonałości. Dzięki temu czarna formuła pozwala zmyć makijaż, usunąć brud i zanieczyszczenia, odblokować pory, a także zredukować zaskórniki i niedoskonałości.

i Autor: materiały prasowe Garnier

Maska do twarzy Garnier Skin Naturals

Czarna maska na tkaninie Garnier Skin Naturals AHA + BHA Charcoal Mattifying Serum Mask głęboko oczyszcza skórę i intensywnie ją nawilża w zaledwie 15 minut. Reguluje produkcję nadmiernego sebum i dzięki temu pozbywa się na skórze nieestetycznych refleksów. Odżywia, łagodzi i odświeża w jednym kroku. Co odpowiada za efekt, który daje maska AHA + BHA Charcoal Mattifying Serum Mask? 2% formule, która łączy glicerynę oraz kwasy AHA i BHA. Gliceryna nawilża, a przy tym zabezpiecza przed utratą wilgoci. Jej łagodne działanie sprawdza się także w pielęgnacji skóry wrażliwej. Kwas AHA złuszcza i wygładza. Kwas BHA pomaga redukować niedoskonałości i zwężać pory. Dzięki takiemu połączeniu maska pozostawia matowy wygląd na skórze, zmiękcza, oczyszcza i detoksykuje, zwęża pory i likwiduje ich widoczność. Nadaje się również do skóry wrażliwej. Jej aplikacja jest łatwa, a dla efektu potrzebnych jest tylko 15 minut

i Autor: materiały prasowe Garnier

Szampon do włosów Garnier Botanic Therapy

Duet składników, który odpowiada za działanie czarnego szamponu balansującego do włosów Garnier Botanic Therapy, doskonale wpisuje się w czarną pielęgnację. Mowa bowiem o węglu i oleju z czarnuszki. Razem tworzą wegańską formułę do przetłuszczającej się skóry głowy i suchych włosów. Węgiel o działaniu oczyszczającym pozwala pozbyć się ze skóry głowy pozostałości po kosmetykach do stylizacji, nadmiaru sebum i zanieczyszczeń środowiskowych. Dzięki niemu skóra jest doczyszczona i dotleniona. Olej z czarnuszki to natomiast składnik o właściwościach hamujących wypadanie włosów, który jednocześnie pomaga pozbyć się łupieżu i wspomaga porost włosów. Szampon Garnier Botanic Therapy jednocześnie oczyszcza skórę głowy z nadmiaru sebum i zamyka nawilżenie we włosach do 72 godzin. Włosy są mocniejsze i lśniące.

i Autor: materiały prasowe Garnier

Maska do włosów Garnier Botanic Therapy

Seria kosmetyków Garnier Botanic Therapy z węglem i olejem z czarnuszki to nie tylko szampon i odżywka, ale również maska. Kosmetyk jest przeznaczony do suchych włosów. Jak działa? Intensywnie oczyszcza, wzmacnia włosy od nasady aż po same końce oraz nawilża. Formuła działa jak magnes. Zamyka nawilżenie we włosach aż do 72 godzin bez ich obciążania. Chroni przed wysuszaniem i szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych. Intensywnie odżywia. Pozostawia włosy nawilżone, lśniące i mocniejsze. Ułatwia ich rozczesywanie i układanie.