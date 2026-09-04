Czas jesiennych nowości w makijażu. W Sephorze wylądował właśnie nowy podkład od Rihanny

Historia makijażu sięga czasów antycznych. Podkład to jednak stosunkowo współczesny wynalazek, a jego historia zaczyna się w latach 50-tych. Producent kosmetyków Maksymilian vel Michaił Faktor, znany bardziej jako Max Factor wypuścił w 1953 roku produkt, który miał niwelować świecącą się skórę na planach filmowych. Creme Puff był połączeniem klasycznego pudru z podkładem w kremie. Dzisiaj nikt nie wyobraża sobie pełnego makijażu bez podkładu.

Promienny i pełen blasku makijaż twarzy to bez wątpienia jeden z najgorętszych trendów tego sezonu. Piękne podkreślenie naszej skóry zaczyna się już od odpowiedniej pielęgnacji, kiedy już zadbamy, by nasza cera była dogłębnie oczyszczona i nawilżona przychodzi czas na makijaż. Jego podstawą jest dobry podkład, który z jednej strony nie może obciążać skóry i pozostawiać efektu maski, a z drugiej strony musi zakryć wszelkie niedoskonałości i wyrównać koloryt. Znalezienie dobrego podkładu, który dopasuje się do naszej cery, a przy okazji nada jej lekkiego i zdrowego wykończenia wcale nie jest takie proste.

Jesień to początek nowego sezonu sprzedażowe. W tym okresie marki beauty z dumą prezentują swoje nowości. W perfumeriach Sephora pojawiła się właśnie gorąca nowości od marki Rihanny, czyli Fenty Beauty. To nowy podkład, który może wkrótce skraść serca wielu miłośników makijażu.

Fenty Beauty Pro Filt'r Soft Matte Longwear Foundation

W świecie makijażu, gdzie innowacja spotyka się z inkluzywnością, Fenty Beauty, marka stworzona przez Rihannę, szybko zdobyła status kultowej. Jednym z jej flagowych produktów, który zrewolucjonizował rynek podkładów, jest Pro Filt'r Soft Matte Longwear Foundation. Ten podkład to obietnica nieskazitelnej cery, która utrzymuje się przez cały dzień, niezależnie od wyzwań.

Czym wyróżnia się Fenty Pro Filt'r?

Matowe, naturalne wykończenie: Zamiast efektu maski, uzyskujemy naturalnie wyglądającą skórę, która jest zmatowiona, ale wciąż wygląda zdrowo i promiennie. Idealnie sprawdzi się dla osób z cerą mieszaną i tłustą, kontrolując błyszczenie przez wiele godzin.

Niezwykła trwałość: Jak sama nazwa wskazuje, "Longwear" to kluczowa cecha. Podkład Fenty Pro Filt'r jest odporny na pot i wilgoć, co czyni go doskonałym wyborem na długie dni, ważne wydarzenia czy nawet treningi. Nie roluje się, nie zbiera w załamaniach i nie wymaga poprawek przez cały dzień.

Pełne krycie bez obciążania: Mimo że oferuje pełne krycie, jego formuła jest zaskakująco lekka. Pozwala na zbudowanie krycia od średniego do pełnego, skutecznie maskując niedoskonałości, przebarwienia i zaczerwienienia, jednocześnie nie obciążając skóry i nie dając uczucia ciężkości.

Fenomenalna Gama Odcieni: Fenty Beauty stało się synonimem inkluzywności, a podkład Pro Filt'r jest tego najlepszym przykładem. Dostępny w imponującej liczbie odcieni (na stronie Sephory jest ich 50!), został zaprojektowany tak, aby każda osoba, niezależnie od karnacji, mogła znaleźć swój idealny match. To prawdziwa rewolucja w branży.

Cena w Sephorze - 225 zł.

Autor: Sephora/ Materiały prasowe