Makijaż nigdy nie był łatwiejszy, Efekt drugiej skóry i kolor, który sie utrzymuje

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-09-04 13:55

Jeśli zależy Ci na wyglądzie przypominającym drugą skórę, to ten innowacyjny sztyft od marki MAC został stworzony właśnie z myślą o Tobie. Łączy właściwości serum koloryzującego z wygodą aplikacji, zapewniając subtelne krycie, które można dostosować do własnych potrzeb. Lekka formuła pozostawia cerę świeżą i komfortową przez cały dzień, a jej aplikacja zajmuje zaledwie chwilę.

Kobieta z naturalnym, rozświetlonym makijażem na tle miejskiej ulicy. O efektach nowości od MAC przeczytasz na SE.
Autor: Wygenerowane przez AI

NOWY M·A·C STUDIO RADIANCE SKIN TINT STICK TO PORĘCZNY SZTYFT  KOLORYZUJĄCY, KTÓRY ZAPEWNIA 24-GODZINNE NAWILŻENIE ORAZ  LEKKIE KRYCIE Z MOŻLIWOŚCIĄ STOPNIOWEGO BUDOWANIA

Inspirowana pielęgnacją skóry hybrydowa formuła zawiera 73%  składników pielęgnujących, w tym ekstrakty z nasion rzodkwi  japońskiej (daikon) i jagód acai. Dzięki nim skóra pozostaje  miękka, przyjemna w dotyku i natychmiast nawilżona nawet przez  24 godziny. Produkt dostępny jest w 20 elastycznie dopasowujących się do  odcienia skóry kolorach. Jego lekka, trwała formuła jest odporna  na pot i wilgoć, zapewnia naturalnie rozświetlone wykończenie i nie pozostawia szarych śladów. Nie osadza się w zmarszczkach  ani załamaniach skóry oraz nie warzy się przez okres do 24 godzin.

Sztyft łatwo rozprowadza się i wtapia w skórę, wyrównując jej  wygląd i pozostawiając ją gładką oraz miękką. Można nakładać go  zarówno opuszkami palców, jak i pędzlem 171S Smooth-Edge All  Over Face Brush. Efekt? Naturalnie wyrównana cera w zaledwie  minutę.

„Koloryzujący sztyft Studio Radiance Skin Tint Stick czerpie  inspirację z wczesnych lat 90. XX wieku, kiedy w makijażu królował  minimalizm i idealnie wygładzona cera” – mówi Terry Barber,  Director of Makeup Artistry. „Dzięki temu z łatwością uzyskujemy  naturalne wykończenie przypominające skórę, które nie jest ani  nadmiernie rozświetlone, ani zbyt matowe, bez nakładania wielu  warstw i wykonywania skomplikowanej rutyny makijażowej”

MAC
Autor: MAC/ Materiały prasowe
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