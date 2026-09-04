Makijaż nigdy nie był łatwiejszy, Efekt drugiej skóry i kolor, który sie utrzymuje

NOWY M·A·C STUDIO RADIANCE SKIN TINT STICK TO PORĘCZNY SZTYFT KOLORYZUJĄCY, KTÓRY ZAPEWNIA 24-GODZINNE NAWILŻENIE ORAZ LEKKIE KRYCIE Z MOŻLIWOŚCIĄ STOPNIOWEGO BUDOWANIA

Inspirowana pielęgnacją skóry hybrydowa formuła zawiera 73% składników pielęgnujących, w tym ekstrakty z nasion rzodkwi japońskiej (daikon) i jagód acai. Dzięki nim skóra pozostaje miękka, przyjemna w dotyku i natychmiast nawilżona nawet przez 24 godziny. Produkt dostępny jest w 20 elastycznie dopasowujących się do odcienia skóry kolorach. Jego lekka, trwała formuła jest odporna na pot i wilgoć, zapewnia naturalnie rozświetlone wykończenie i nie pozostawia szarych śladów. Nie osadza się w zmarszczkach ani załamaniach skóry oraz nie warzy się przez okres do 24 godzin.

Sztyft łatwo rozprowadza się i wtapia w skórę, wyrównując jej wygląd i pozostawiając ją gładką oraz miękką. Można nakładać go zarówno opuszkami palców, jak i pędzlem 171S Smooth-Edge All Over Face Brush. Efekt? Naturalnie wyrównana cera w zaledwie minutę.

„Koloryzujący sztyft Studio Radiance Skin Tint Stick czerpie inspirację z wczesnych lat 90. XX wieku, kiedy w makijażu królował minimalizm i idealnie wygładzona cera” – mówi Terry Barber, Director of Makeup Artistry. „Dzięki temu z łatwością uzyskujemy naturalne wykończenie przypominające skórę, które nie jest ani nadmiernie rozświetlone, ani zbyt matowe, bez nakładania wielu warstw i wykonywania skomplikowanej rutyny makijażowej”