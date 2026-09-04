O tej części ciała zapominamy wychodząc na słońce. A to na niej przebarwienia pojawiają się najszybciej. Jak chronić dłonie przed słońcem?

Skóra dłoni starzeje się szybciej niż twarzy – FLOSLEK wprowadza rewolucyjną linię HAND SCREEN, oferującą kompleksową ochronę i regenerację.

Poznaj innowacyjne kremy z SPF 20-50 i formułę na noc, które skutecznie chronią przed fotostarzeniem i wspierają barierę skóry.

Sprawdź, jak technologia "Keyboard Safe" zapewnia natychmiastowe wchłanianie bez tłustego filmu, idealne do codziennego użytku!

Współczesna profilaktyka starzenia coraz wyraźniej koncentruje się na obszarach najbardziej narażonych na stałą ekspozycję zewnętrzną. Skóra dłoni, charakteryzująca się naturalnie mniejszą ilością gruczołów łojowych oraz cienką tkanką podskórną, ulega procesom fotostarzenia znacznie szybciej niż skóra twarzy.

Formuły linii FLOSLEK HAND SCREEN zostały opracowane jako zintegrowany system ochronno-naprawczy. Zastosowane filtry w przedziale od SPF 20 do SPF 50 blokują promieniowanie ultrafioletowe, podczas gdy składniki aktywne chronią naturalny płaszcz hydrolipidowy przed negatywnym wpływem czynników zewnętrznych, częstego mycia oraz substancji wysuszających.

Premiera linii HAND SCREEN to strategiczny krok w rozwoju naszego portfolio. Przenosimy zaawansowane standardy pielęgnacji twarzy i wysokiej ochrony przeciwsłonecznej bezpośrednio na produkty do rąk. Tworzymy nowy, wysoce funkcjonalny segment, odpowiadający na precyzyjne potrzeby nowoczesnej i świadomej pielęgnacji.

- mówi Katarzyna Paciorkowska, Strategic Marketing Manager w FLOSLEK.

Kompleksowy system oparty na dobowym rytmie skóry

Architektura nowej linii opiera się na komplementarnej rutynie dobowej, dostosowanej do zróżnicowanego stopnia aktywności w ciągu dnia oraz procesów regeneracyjnych zachodzących nocą. Seria obejmuje cztery specjalistyczne produkty:

Nawilżający SPF 20: lekki krem przeznaczony do codziennej pielęgnacji miejskiej i biurowej. Zapewnia bazową ochronę przed promieniowaniem UV. Receptura oparta na kwasie hialuronowym i aloesie intensywnie nawadnia naskórek, wykazując udowodnione wzmocnienie bariery hydrolipidowej u 100% badanych.

Wygładzający SPF 30: krem o zbalansowanej ochronie przeciwsłonecznej, rekomendowany przy regularnej ekspozycji na światło słoneczne. Synergia niacynamidu i kompleksu olejów naturalnych wspomaga wyrównywanie kolorytu, widocznie wygładza strukturę skóry oraz redukuje jej szorstkość.

Barierowy SPF 50: preparat zapewniający bardzo wysoką ochronę przed fotostarzeniem oraz powstawaniem przebarwień. Przeznaczony do intensywnej ochrony podczas długotrwałego przebywania na słońcu lub prowadzenia pojazdów. Wegańska formuła z ceramidami i skwalanem głęboko regeneruje.

Rozjaśniający NIGHT: specjalistyczny krem na noc stanowiący domknięcie całodobowego systemu. Skoncentrowane składniki, takie jak niacynamid, kompleks Etioline™ oraz PDRN, aktywnie stymulują nocną odnowę komórkową, redukują plamy pigmentacyjne i intensywnie odżywiają naskórek.

Innowacja „Keyboard Safe” – lekkość bez kompromisów

Kluczowym elementem technologicznym linii HAND SCREEN jest opracowanie wegańskich formuł o statusie „keyboard safe”. Produkty wchłaniają się natychmiastowo, eliminując tłusty i lepki film na powierzchni skóry. Dzięki temu aplikacja kosmetyków nie utrudnia korzystania z ekranów dotykowych, klawiatur komputerowych czy kierownic samochodowych, co znacząco podnosi komfort i regularność codziennego stosowania.

Produkty z linii HAND SCREEN dostępne są wyłącznie w sieci drogerii Rossmann i na floslek.pl.

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